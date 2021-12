FLUKT: Militærjuntaens bil kjører inn i mengden av demonstranter bakfra. Fem personer døde i hendelsen.

Demonstrantene flykter fra militærbilen: − Den traff barna, løp!

De skulle vise støtte for Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi. Så kom militærbilen kjørende imot. Nå er minst fem demonstranter døde.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Militærjuntaens sikkerhetsstyrker stanset nådeløst 30 fredelige demonstranter som søndag tok til gatene i Myanmars største by Yangon.

Først kjørte de en bil inn i folkemengden, deretter slo de med batonger og skjøt etter demonstranter, sier øyenvitner til AP, Reuters og lokale medier.

Fem personer mistet livet i hendelsen, melder Reuters. I tillegg ble 11 personer ifølge BBC pågrepet – blant dem to burmesiske journalister.

– Jeg ble truffet, og falt foran en lastebil. En soldat slo meg med en rifle, men jeg dyttet ham tilbake. Så skjøt han etter meg idet jeg løp i sikksakk for å flykte, sier en av demonstrantene til Reuters.

Nyhetsbyrået har valgt å ikke identifisere demonstranten, av hensyn til vedkommendes sikkerhet.

forrige



fullskjerm neste SKADET: En demonstrant ligger på bakken, skadet etter at sikkerhetsstyrkene slo hardt ned på demonstrasjonsmarsjen han var del av. En annen mann blir ført bort av en soldat. 1 av 3 Foto: STR / AFP

I en video VG har sett fra stedet, kan man se det som skal være juntaens bil kjøre inn i folkemengden, mens demonstranter flykter fra stedet. Det ropes på burmesisk, og ifølge AP betyr ropene:

– Bilen kommer. Hjelp! Den traff barna, løp! Løp!

Etter sikkerhetsstyrkenes brutale angrep på demonstrantene, har folk i Yangon demonstrert fra hjemmene sine, ved å slå på potter og kar. Slik lager de støy som høres helt ut i gatene.

Militærjuntaen har så langt ikke kommentert hendelsen, annet enn å bekrefte at de har pågrepet elleve, og at tre ble skadet.

Støtter avsatt leder

Søndagens demonstrasjon var ifølge BBC én av minst tre i Yangon samme dag. Fordi sikkerhetsstyrkene også tidligere har åpnet ild mot demonstranter – og selv advart dem om faren for å bli skutt i hodet – organiserer demonstrantene seg i mindre grupper.

De forsøker på denne måten å selv minke dødstallet blant sine egne.

DEMONSTRANTER: Unge menn bærer vekk en av sine meddemonstranter som ble skadet da sikkerhetstyrkene stanset demonstrasjonen de var del av.

Siden kuppet i februar i år, har militærjuntaen tatt livet av flere enn 1300 mennesker, og pågrepet mer enn 10.000 personer, ifølge en lokal observatør.

Demonstrantene viste søndag sin støtte til Aung San Suu Kyi, som i februar ble avsatt i et militærkupp.

VENTER DOM: Aung San Suu Kyi har vært i husarrest siden februar. Mandag skal dommen mot henne komme.

Da mente juntaen det hadde foregått valgfusk i det nasjonale valget Suu Kyis parti ble utropt som vinner av i november 2020. Valgobservatører har derimot uttalt at valget i stor grad var fritt og rettferdig.

Suu Kyi er blant annet tiltalt for ulovlig import av radioutstyr og korrupsjon. Hæren anklager henne for å ha tatt imot 600.000 dollar i kontanter og 11 kilo gull. Forsvareren hennes har kalt anklagene «absurde».

Det er ventet at dommen mot henne kommer mandag. Dette var bakgrunn for at demonstrantene tok til gatene flere steder i Yangon dagen før.

Eksilregjering har oppfordret til «væpnet motstand»

Mens opposisjonen i Yangon søndag uttrykte seg gjennom fredelige demonstrasjoner, har opprørsstyrker andre steder i landet plukket opp våpen i kampen mot militærjuntaen.

Det har i ytterste konsekvens ført til situasjoner som i den lille byen Thantlang i Nord-Myanmar. Store deler av byen er lagt i ruiner, og mesteparten av befolkningen har flyktet. Minst 256 hus, tilsvarende over ti prosent av byens bygningsmasse, skal ha brent ned.

I BRANN: Store deler av landsbyen Thantlang sto i oktober i brann. Siden har det flere ganger vært nye angrep og branner der.

I oktober sa Myanmars eksilregjering til VG at de nå oppfordrer til væpnet kamp mot militærjuntaen i landet – samtidig som de advarer mot full borgerkrig i landet.

– Folket tåler ikke mer vold og flere overgrep. Derfor ber vi folket og bevæpnede etniske grupper, om å yte motstand, sa U Aung Myo Min til VG. Han er statsråd med ansvar for menneskerett i eksilregjeringen Nation Unity Goverment of Myanmar (NUG).

NUG utgår ikke fra den avsatte og fengslede Aung San Suu Kyis regjering, der lederen selv og de fleste av hennes nærmeste er arrestert, men ble dannet av parlamentarikere som vant seter i valget som juntaen kansellerte.

Husker du denne? Videoen av aerobicinstruktør Khing Hnin Wai gikk viralt etter militærkuppet.

Etter at militæret i Myanmar 1. februar tok makten i statskuppet har prisene i landet skutt i været, og tusenvis har mistet jobbene sine.

Det fører til at stadig flere sliter med å få mat på bordet. De som er heldige og har penger i banken, har vært nødt til å stå i kø i timevis for å få tatt dem ut, meldte AFP i sommer.

Verdens matvareprogram anslår at 3,4 millioner kommer til å gå sultne i Myanmar frem til nyttår.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo i juni fast at Myanmar befinner seg i en humanitær krise og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.