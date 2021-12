MAYFIELD: Et glimt av de store ødeleggelsene i Mayfield, Kentucky. Tornadoene har revet med seg hus, biler og påført store materielle skader.

Frykter opp mot 100 dødsfall i Kentucky – tornadoene herjer Midtvesten

Tornado-stormen volder store ødeleggelser. Mennesker fanget i bygninger som har kollapset gjør at dødstallet ventes å stige betydelig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

En kraftig storm beveger seg over de sentrale delene av USA. Det har satt i gang minst 19 tornadoer i fem forskjellige stater.

Det er bekreftet flere omkomne, et høyt antall skadede og massive ødeleggelser på infrastruktur i de utsatte områdene i Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky og Tennessee.

Nasjonalgarden er koblet inn og bistår i et omfattende og krevende søk- og redningsarbeid.

Frykter høye dødstall

Den lille byen Mayfield i Kentucky er særlig hardt rammet av den voldsomme stormen.

Kentuckys guvernør Andy Beshear har erklært unntakstilstand i delstaten etter store skader flere steder vest i delstaten. Nasjonalgarden og delstatspolitiet er kalt inn for å bistå i redningsarbeidet.

Guvernøren uttalte at en tornado har revet av taket på en fabrikk som produserer stearinlys i Mayfield – en hendelse som vil føre med seg et høyt antall ofre, tilføyer han.

UNNTAKSTILSTAND: Guvernøren har erklært unntakstilstand i Kentucky. Han sier de forventer høye dødstall.

På en pressekonferanse gir han et svært dystert estimat på hvilke menneskelige lidelser tornadoen har ført med seg i delstaten.

– Mens vi sitter her i dag – og dette er før daggry – tror vi at denne hendelsen vil overstige 50 ’kentuckians’. Sannsynligvis vil det ende opp mot nærmere 70 til 100 tapte liv, sier guvernør Andy Beshear.

– Vi skal klare oss gjennom dette. Vi kommer til å gjenoppbygge. Vi er sterke, motstandskraftige mennesker, fortsatte han.

Lagerhus kollapset

Brannvesenet i delstaten Illinois varsler om flere skadede etter at en tornado traff et av Amazons lagerhus i Edwardsville. Flere ble innesperret da bygningen kollapset, ifølge brannvesenet.

TV-bilder viser at et stort antall ambulanser har rykket ut til lagerbygningen. Myndighetene opplyser at flere av de skadde er hardt skadet.

En reporter på stedet fra Fox News sier at et sted mellom 50 og 100 mennesker var inne i bygningen.

STORE SKADER: Amazon sitt lagerhus i Edwardsville, Illinois kollapset fredag kveld.

Lagerhus-kollapsen blir av lokale nødetater beskrevet som en hendelse som vil føre med seg mange ofre.

Mer spesifikke detaljer om mulige dødsfall eller skader er ikke blitt gitt enda.

Dramatisk på sykehjem

I den lille byen Monette i Arkansas rapporteres det om ett dødsfall på et sykehjem.

Minst 20 mennesker ble sperret inne på sykehjemmet da tornadoen traff, og bygget raste delvis sammen, melder den lokale kringkasteren Kait8. De skal nå være evakuert.

– Alle har blitt evakuert fra sykehjemmet og blir tatt hånd om, sier byens ordfører Bob Blankenship.

– Vi har satt opp et krisesenter på den lokale skolen hvor folk får behandling og andre transporteres til lokale sykehus, uttaler byens ordfører Bob Blankenship ifølge CNN.

Tidligere meldte lokale myndigheter om to dødsfall ved sykehjemmet, men dette tallet er nå redusert til én, ifølge fylkesmann Marvin Day.

I Missisippi har sheriff Dale Cook rapportert om at tornadoen også tok livet av en kvinne i byen Leachville.

Tog sporet av

En tornado skal ha ført til at et tog har sporet av jernbanelinjen i Hopkins county i Kentucky, viser bilder på sosiale medier. Bildene viser materielle skader på biler og hus. Det er ikke klart om toget stod i ro eller kjørte, eller om det var personer inne i toget.

Hendelsen er ikke bekreftet av offisielle talspersoner enda.

En twitterbruker har publisert et bilde fra ødeleggelsene på stedet der toget sporet av.

Stor rekkevidde

Det er meldt om tornadoer i statene Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky og Illinois, ifølge stormvarslingssenteret NOAA.

– Denne dynamiske, uregjerlige stormen vil påvirke mer enn halv halve landet. Det er en klassisk kollisjon av luftmasser, sier CNN-meteorolog Gene Norman.

Totalt sett bor det mer enn 55 millioner mennesker i områdene som er påvirket av stormen.

De voldsomme værforholdene forårsakes av kald, arktisk luft som trekker sørover, der den møter rekordvarm og fuktig luft i de sørlige delene av USA.

Det ventes at stormen vil utvikle seg til et kraftig tordenvær utover dagen.

Området lenger nord, i sørlige deler av Michigan, kan få vindkast på opptil 27 m/s og skurer med hagl på inntil 5 cm i diameter.