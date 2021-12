Frykter mer enn 100 dødsfall: − Den mest ødeleggende tornadohendelsen i delstatens historie

En tornado-storm har voldt store ødeleggelser i sentrale deler av USA. Guvernøren i Kentucky forteller at mennesker er fanget under kollapsede bygninger, og forventer at dødstallet stiger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er bekreftet flere omkomne, et høyt antall skadede og massive ødeleggelser etter at en kraftig storm beveget seg over sentrale deler av USA lørdag.

Stormen skal blant annet ha satt i gang minst 30 tornadoer i delstatene Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky og Tennessee.

Den største av tornadoene skal ha beveget seg om lag 322 kilometer langs bakken, der den etterlot seg et spor av ødeleggelse over lokalsamfunn som Mayfield og Princeton vest i Kentucky. Det er den lengste tornadoferden som er blitt observert i landet siden 1925.

Frykter høye dødstall

– Dette har vært den mest ødeleggende tornadohendelsen i delstatens historie, sier guvernør Andy Beshear under en pressekonferanse lørdag.

Han anslår at minst 70 personer i delstaten er omkommet som følge av stormen, men frykter at tallet kan overstige mer enn 100 personer i løpet av dagen.

Flere av dødsfallene skal stamme fra at taket på en lysfabrikk i småbyen Mayfield raste sammen.

Tidligere lørdag ble det erklært unntakstilstand i Kentucky, og det er blant annet blir det innført portforbud fra klokken to på kvelden, melder Reuters.

Til CNN forteller guvernør Beshear at flere av tettstedene i vestlige Kentucky delvis har «forsvunnet fra kartet».

– Det traff Mayfield så hardt som omtrent enhver annen by noensinne har blitt truffet, uttalte guvernøren under en tidligere pressekonferanse.

Info De dødeligste tornadoene i USA: 695 dødsfall. 18. mars 1925 i Missouri, Illinois og Indiana.

216 ​​dødsfall. 5. april 1936 i Tupelo, Mississippi.

203 dødsfall. 6. april 1936 i Gainesville, Georgia.

181 dødsfall. 9. april 1947 i Woodward, Oklahoma.

158 dødsfall. 22. mai 2011, i Joplin, Missouri.

143 dødsfall. 24. april 1908 i Amite, Louisiana og Purvis, Mississippi.

116 dødsfall. 8. juni 1953, i Flint, Michigan.

114 dødsfall. 11. mai 1953 i Waco, Texas.

114 dødsfall. 18. mai 1902 i Goliad, Texas.

103 dødsfall. 23. mars 1913 i Omaha, Nebraska. (Kilde: AP) Vis mer

Presidenten Joe Biden ble orientert om de voldsomme ødeleggelsene lørdag morgen, ifølge twitterkontoen hans.

– Å miste sine kjære i en storm som denne er en ufattelig tragedie, skriver den amerikanske presidenten.

– Vi jobber med guvernørene for å sikre at de har det de trenger, mens de leter etter overlevende og får en oversikt over skadene.

Biden opplyser samtidig at det vil bli sendt føderale krisemidler til delstatene som er berørt – blant annet redningsarbeidere, vann og andre ressurser.

TRAGEDIE: President Joe Biden omtaler stormen som raste gjennom USA som en stor tragedie.

Bekymrer seg for vertsfamilien

Ulf Alexandersen (52) fra Berlevåg har tidligere vært utvekslingsstudent i Kentucky. For knappe tre år siden var han på besøk hos vertsfamilien i småbyen Mayfield, som tilsynelatende er et av stedene som er hardest rammet av tornadoene.

– Ut fra bildene ser det ut som om byen er blitt jevnet med jorden. Jeg kjenner ikke stedet igjen, forteller han til VG.

Alexandersen håper nå at de gamle studiekameratene og medlemmene i vertsfamilien hans er trygge, og at dødstallet er lavere enn det guvernøren i Kentucky frykter.

BESØK: Ulf Alexandersen (52) besøkte sin tidligere studentby Mayfield for et par år siden. Etter tornadoene er ikke stedet til å kjenne igjen, ifølge nordmannen.

– Skolevenninnen min sier at det ser ut som en bulldoser har rast gjennom sentrum, og vertstanten min måtte gjemme seg i et bomberom i en kirke, sier Alexandersen.

– Akkurat nå er det vanskelig å komme i kontakt med folk, så jeg vet ikke helt hvordan situasjonen er. Så langt har jeg ikke fått beskjed om at noen av de jeg kjenner er skadet, legger han til.

RASERT: En av de større tornadoene skal ha rast rett gjennom småbyen Mayfield i Kentucky natt til lørdag, der den etterlot seg ødelagte bygninger og et ukjent antall omkomne.

Lagerhus kollapset

I delstaten Illinois ble et av Amazons lagerhus hardt rammet av tornado. Taket har blåst av og store deler av bygningen har kollapset.

En reporter på stedet fra Fox News sier at et sted mellom 50 og 100 mennesker var inne i bygningen da den kollapset.

TV-bilder viser at et stort antall ambulanser har rykket ut til lagerbygningen. Myndighetene opplyser om flere hardt skadede.

STORE SKADER: Amazon sitt lagerhus i Edwardsville, Illinois kollapset fredag kveld.

Lagerhus-kollapsen blir av lokale nødetater beskrevet som en hendelse som vil føre med seg mange ofre.

En kvinne på utsiden, Sarah Biermann, sa til en reporter på stedet at hun var veldig bekymret for mannen sin, som jobber på varehuset.

– Jeg snakket med ham rundt klokken åtte i dag tidlig. Jeg tekstet ham litt før og da fortalte han at han skulle innom varehuset for å sette igjen varebilen sin, fortalte hun.

– Og jeg har ikke hørt fra ham siden. Jeg bare hørte gjennom nyhetene – og vi bor i Edwardsville – at vi hadde mistet strømmen. Så jeg bestemte meg for å dra ned hit for å se hva som foregikk. Jeg hadde ingen anelse om at bygningen så så ille ut. Jeg bekymrer meg syk for ham, sa hun.

Sperret inne på sykehjem

I den lille byen Monette i Arkansas rapporteres det om ett dødsfall på et sykehjem. Fem andre led alvorlige skader, melder den lokale kringkasteren Kait8.

Minst 20 mennesker ble sperret inne på sykehjemmet da tornadoen traff, og bygget raste delvis sammen, melder den. De skal nå være evakuert.

– Alle har blitt evakuert fra sykehjemmet og blir tatt hånd om, sier byens ordfører Bob Blankenship ifølge CNN.

– Vi har satt opp et krisesenter på den lokale skolen hvor folk får behandling og andre transporteres til lokale sykehus, uttaler byens ordfører Blankenship.

Tidligere meldte lokale myndigheter om to dødsfall ved sykehjemmet, men dette tallet er nå redusert til én, ifølge fylkesmann Marvin Day.

I Mississippi har sheriff Dale Cook rapportert om at tornadoen også tok livet av en kvinne i byen Leachville.

MASSIVT: En tornado raser utenfor Caruthersville i Missouri.

Tog sporet av

En tornado førte til at et tog har sporet av jernbanelinjen i Hopkins county i Kentucky, ifølge CNN.

Bilder på sosiale medier viser materielle skader på biler og hus. Det er ikke meldt om skader på ansatte i toget.

En twitterbruker har publisert et bilde fra ødeleggelsene på stedet der toget sporet av.

Stor rekkevidde

Det er meldt om tornadoer i statene Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky og Illinois, ifølge stormvarslingssenteret NOAA.

– Denne dynamiske, uregjerlige stormen vil påvirke mer enn halv halve landet. Det er en klassisk kollisjon av luftmasser, sier CNN-meteorolog Gene Norman.

Totalt sett bor det mer enn 55 millioner mennesker i områdene som er påvirket av stormen, ifølge kanalen.

De voldsomme værforholdene forårsakes av kald, arktisk luft som trekker sørover, der den møter rekordvarm og fuktig luft i de sørlige delene av USA. Det ventes at stormen vil utvikle seg til et kraftig tordenvær utover dagen.

Området lenger nord, i sørlige deler av Michigan, kan vente seg vindkast på opptil 27 m/s og skurer med hagl på inntil 5 cm i diameter.