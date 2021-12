IKKE LENGER VENNER: Donald Trump og Benjamin Netanyahu er ikke lenger like gode venner som de en gang fremsto som.

Hevder Trump kom med kraftig Netanyahu-angrep

Tidligere president Donald Trump i USA var rasende fordi den israelske eksstatsministeren Benjamin Netanyahu anerkjente Joe Bidens valgseier i 2020, ifølge en ny bok.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke snakket med ham siden, sa Trump om Netanyahu under et av to intervjuer med Axios-journalist Barak Ravid.

Intervjuene ble gjort i forbindelse med boken «Trumps fred: Abraham-avtalen og omformingen av Midtøsten» som er ført i pennen av Ravid.

Netanyahu og Trump var tilsynelatende nære politiske allierte i løpet av de fire årene de henholdsvis satt med makten i Israel og USA.

Men forholdet er ikke hva det en gang var.

– Fuck him, uttalte Trump til Ravid, ifølge Ravid.

På norsk kan uttalelsen oversettes til:

– Faen ta ham.

Raser mot Biden-gratulasjon

Ifølge Ravid kritiserte Trump den tidligere israelske statsministeren gjentatte ganger i løpet av intervjuene til boken.

Og begeret skal ha rent over da Netanyahu gratulerte påtroppende president Joe Biden for valgseieren, samtidig som Trump bestred valgresultatet.

– Den første personen som gratulerte var «Bibi» Netanyahu, mannen som jeg gjorde mer for enn noen annen person jeg jobbet opp mot. «Bibi» kunne ha holdt seg stille. Han gjorde en forferdelig feil, skal Trump ha sagt.

Bibi er Netanyahus kallenavn. Men «Bibi» var ikke den første som gratulerte Biden – han ventet mer enn 12 timer etter at amerikanske TV-kanaler hadde erklært at den demokratiske kandidaten gikk av med seieren.

TIDLIGERE ALLIERTE: Donald Trump og Benjamin Netanyahu håndhilser på Holocaust-museet i Jerusalem under et statsbesøk i 2017.

For den tidligere amerikanske presidenten virker det også sårt at Netanyahu spilte inn gratulasjonen til Biden på video:

– Jeg likte «Bibi». Jeg liker fremdeles «Bibi». Men jeg liker også lojalitet. Den første personen som gratulerte Biden var «Bibi». Og ikke bare gratulerte han ham – han gjorde det på tape, sa Trump ifølge Ravid.

Det var Trumps kone Melania som først viste ham videoen av Netanyahus gratulasjon, forteller han.

– Ville tapt valget, om det ikke var for meg

I intervjuene med Ravid, skal Trump ha hevdet at hans anerkjennelse av israelsk suverenitet på Golanhøydene skal ha hjulpet Netanyahu å vinne valget i 2019 – da han lå bak på meningsmålingene frem til valget.

Det omstridte landområdet er strategisk viktig, og var en del av Syria inntil det ble okkupert av Israel etter seksdagerskrigen i 1967.

– Han ville tapt det valget, om det ikke var for meg, mente Trump. 66 prosent av Israels befolkning mente i en spørreundersøkelse gjennomført av Israels Demokrati-institutt at Trumps anerkjennelse av Golanhøydene hjalp Netanyahu. Valget ble svært jevnt.

STØTTESPILLER: Trump hevder Benjamin Netanyahu nøt godt av å ha ham i ryggen.

Ti dager før det amerikanske valget – da Trump selv lå bak på meningsmålingene – var de to statslederne i et telefonmøte om avtalen hvor Sudan og Israel normaliserte forholdet mellom landene.

– Tror du «Sleepy Joe» kunne fått til en slik avtale «Bibi»? Jeg tror ikke det, skal Trump ha spurt ledende.

– Vel, en ting jeg kan si, er at vi setter pris på hjelp mot fred fra enhver i USA, svarte Netanyahu.

Korrupsjonsanklager

Netanyahu var statsminister i Israel mellom 1996 og 1999 og mellom 2009 og 2021, da han ikke lenger klarte å stable en regjering på beina.

Han har vært under etterforskning for korrupsjon siden 2016, og ble i 2019 tiltalt for anklager om tillitsbrudd, bestikkelser og svindel. Han har benektet alle anklagene, men er fremdeles under etterforskning samtidig som han forsøker å vinne tilbake statsministerjobben i Israel.

«Bibi» og Trump samarbeidet tett med fredsplanen de la for Midtøsten. Her presenterte den tidligere amerikanske presidenten planen:

I juni måtte Benjamin Netanyahu forlate statsministerposten i Israel, etter at Knesset i etterkant av valget i landet stemte for å bytte ham ut med Naftali Bennett fra det høyrenasjonalistiske partiet Yamina.

I en telefonsamtale med journalisten Barak Ravid, hadde Trumps tone mot Netanyahu blitt noe mildere.

– Vel, jeg liker ham, men han har vært der lenge, skal Trump ha sagt, før han så gjentok klagene om gratulasjonen til Biden.

– Videoen var nesten som om han tagg etter kjærlighet. Jeg kan si at mange var veldig sinte på ham da han var den første som gratulerte Biden, gjentok Trump – som seks måneder senere altså fortsatt hevdet at Netanyahu var den første verdenslederen som anerkjente valgresultatet.