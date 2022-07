KRITISK: Professor Janne Haaland Matlary går hardt ut mot den norske diplomaten i Murmansk.

Russlandekspert refser norsk diplomat: − Uakseptabel oppførsel

Norsk ekspert i sikkerhetspolitikk er tydelig på hva hun mener om videoen av den norske diplomaten på et hotell i Russland.

– Jeg hater russere, nesten ropte den norske diplomaten til de ansatte på et hotell i Murmansk. Årsaken skal ha vært at hun måtte vente på at rommet hennes skulle vaskes.

– Dette er fuckings irriterende. Dere bare fucker opp alt. Dette hotellet er en skam og alle dere er en skam, sa diplomaten videre.

Flere reagerer nå kraftig på uttalelsene. En av dem er professor i sikkerhets- og forsvarspolitikk ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary.

– Uansett hvem man er, er dette uakseptabel oppførsel. Men det er uhørt fra en diplomat som er trent i å oppføre seg korrekt og behersket i alle situasjoner. Det er utrolig at denne personen representerer norsk UD, sier Matlary.

Hun forteller at hun er svært overrasket over at videoen fra hotellet er ekte.

– Hvis ikke UD hadde bekreftet at dette er en ekte video hadde jeg antatt at dette var en manipulert sak.

– Fører til anti-norske holdninger

Relasjonen mellom Norge og Russland er for tiden noe spent på grunn av krigen i Ukraina.

Matlary tror likevel ikke at hendelsen vil ha stor betydning politisk.

– Nei, dette er en pølse i slaktetiden – ikke viktig politisk. Men det er noe Russland selvsagt bruker for alt det er verdt.

Hun er derimot bekymret for at uttalelsene fra den norske diplomaten kan påvirke hva russere tenker om Norge.

– Det fører selvsagt til anti-norske holdninger blant dem som ser videoen, og er sånn sett uheldig for oss, sier hun.

BEKYMRET: – Dette kommer på et utrolig ugunstig tidspunkt, sier tidligere ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen.

Norske ordførere reagerer

Også politikere i Sør-Varanger er kritiske.

– Vi ser hvordan russiske medier bruker dette. Det er en gavepakke for russisk etterretning og mediene.

Det uttalte Rune Rafaelsen til VG søndag. Han er tidligere ordfører i Sør-Varanger og har vært leder for Barentssekretariatet.

Sør-Varanger grenser til det russiske fylket Murmansk, og har før Russlands invasjon av Ukraina hatt et tett samarbeid med Russland.

Nåværende ordfører i Sør-Varanger reagerte også på diplomatens utsagn.

– Nå er det ingen kontakt over landegrensene på myndighetsnivå, men dette gjør ikke forholdene bedre, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap).

Russiske politikere har også kritisert hendelsen.

– Vi vil ikke tolerere russofobi i vårt land. Alle som hater russere, kan dra til helvete fra Russland.

Det skrev Andrey Tsjibis på Telegram lørdag.

Han er guvernør i Murmansk fylke som ligger på grensen til Norge.

Tsjibis har også selv møtt Rafaelsen. I forbindelse med 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2015, møttes de to.

Daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide, kong Harald, tidligere statsminister Erna Solberg og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov var også tilstede.

MØTTES PÅ MARKERING: Andrey Tsjibis og Rune Rafaelsen satt ved siden av hverandre under 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2015.

UD vil ikke kommentere

Utenriksdepartementet er kjent med kritikken, men kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes sier til VG at UD foreløpig ikke ønsker å si noe mer om saken.

I en e-post til VG lørdag skrev Bognsnes at Utenriksdepartementet beklager hendelsen sterkt og at:

«Uttalelsene reflekterer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere».

VG har også spurt UD om de har vært i kontakt med russisk politi og om de kan bekrefte at det er satt i gang etterforskning av hendelsen. Det vil ikke UD kommentere.

VG har også vært i kontakt med Russlands ambassade i Oslo. De ville ikke kommentere hendelsen søndag.