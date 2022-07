ADVARER: Øverste leder, general Mark Milley advarte under en tur til Indo-Stillehavet mot det Kinesiske militæret.

USA om kinesisk opprusting: − Betydelig mer aggressive

Mens USAs militær forsøker å styrke sitt forhold i Sørøst-Asia, arbeider det kinesiske militæret med å utvide sin innflytelse i regionen. Mandag advarte Kina Nancy Pelosi mot å besøke Taiwan.

Den amerikanske hærens øverste leder, general Mark Milley, sier at det kinesiske militæret har blitt farligere og mer aggressive over de siste fem årene. Dette skriver blant annet nyhetsbyrået AP.

Ifølge Milley har antallet kinesiske fly og skip i Stillehavet økt betraktelig. Også «utrygge avskjæringer» med det kinesiske militæret skal ha økt de siste fem årene.

– Beskjeden er at det kinesiske militæret, i luften og til sjøs, har blitt betydelig og merkbart mer aggressivt i akkurat denne regionen, sa den amerikanske generalen.

Den amerikanske politikeren og leder i Representantenes hus Nancy Pelosi uttalte 19. juli at hun ville besøke flere asiatiske land, deriblant Taiwan.

Men mandag ettermiddag kom det sterke advarsler fra Kinas utenriksdepartement om at et besøk til Taiwan ikke må finne sted, melder Reuters og Financial Times.

USA har under president Joe Bidens lederskap tatt flere steg for å utvide sin militære og sikkerhetsmessige relasjon med nasjoner i Indiahavet og Stillhavet.

Dette skjer som en del av en plan for å bygge en sterkere allianse i Kinas bakgård for å slå tilbake Kinas økte innflytelse her, ifølge The Guardian.

Dette er blant områdene hvor Kina øker sin innflytelse:

Sterke reaksjoner

General Milleys kommentarer kommer i forkant av et møte han skal ha med Indonesias forsvarsminister, ettersom Indonesias president skal i et møte med Kinas president.

USA er ikke fremmed for Kinas sterke reaksjoner rundt deres støtte til Taiwan, en selvstyrende øy som Kina hevder som sitt eget territorium.

Det amerikanske militæret har nemlig skrudd på varsellampene, og sagt at Kina kan komme til å invadere Taiwan innen 2027, skriver den britiske avisen.

Sammen flere andre land er USA nemlig bekymret for at den nylig inngåtte sikkerhetsavtalen mellom Beijing og Stillehavsnasjonen Salomonøyene, kan føre til etableringen av en kinesisk marinebase i det sørlige Stillehavet.

Både USA og Australia har gitt beskjed om at de ikke vil tolerere at Salomonøyene blir vert for en kinesisk militærbase – noe øystatens statsminister har uttalt at heller ikke er aktuelt.

USIKKER FREMTID: Jo Jakobsen sier det kan komme til en mer umiddelbar krise om noen uker.

Jo Jakobsen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, mener at kinesisk utenrikspolitikk har blitt mer nasjonalistisk og aggressiv, med mer selvtillit.

– Det er nå langt mer usikkert hvem som ville vunnet en konflikt mellom USA og Kina, sier Jakobsen.

Usikker fremtid

– Kina har vært tålmodig når det kommer til oppbygning av kapasitet, sier han.

Ifølge Jakobsen ønsker Kina å skremme amerikanerne, fordi det da blir det en høyere terskel for amerikanske gjennomseilinger i Sør-Kina-havet.

– Kina ser seg tjent med å ikke «backe ut» fra konfrontasjoner med USA. De ønsker å gradvis gjøre Sør-Kina-havet til eget territorium. Da får man en del katt og mus situasjoner med USA, når de seiler gjennom det USA anser som offentlig farvann, sier han.

Ifølge professoren har Norge i mange år har tenkt handel når det kommer til Kina.

– Vi går inn i en fase hvor Kina og USA er de to store rivalene i verden, tross situasjonen i Ukraina, sier Jakobsen.

Han mener at stormaktsrivaliseringen vil gi føringer for hvordan Norge kan opptre overfor Kina.

– Norge må posisjonere seg, for Norge er sikkerhetsmessig avhengig av amerikanerne, sier han og legger til:

– Norge er nå trengt opp i et hjørne som er vanskeligere å komme ut av enn hva man trodde da man startet forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina.

USAs president Joe Bidens administrasjon, har sagt at «Kina er landets primære sikkerhetsutfordring på lang sikt», skriver Sky News.

Biden planlegger å snakke med Kinas president Xi Jinping innen slutten av måneden.