Demonstranter stormet parlamentet i Irak

Flere hundre demonstranter har onsdag inntok nasjonalforsamlingen i den irakiske hovedstaden Bagdad.

Demonstrantene tok seg inn i den såkalte Grønne sonen, en høysikkerhetssone i hovedstaden der det ligger flere regjeringsbygninger, før de inntok nasjonalforsamlingen.

Ingen politikere skal ha vært til stede da hendelsen fant sted. Demonstrantene ropte slagord mot Iran og beskrives som tilhengere av den religiøse sjia-lederen Muqtada al-Sadr.

Opprørspolitiet skal ha brukt vannkanoner for å dytte tilbake demonstrantene, ifølge Sky News.

Statsminister Mustafa al-Kadhimi krevde at demonstrantene skulle trekke seg tilbake fra den grønne sonen umiddelbart, ifølge Al Jazeera.

Noen timer etter at tilhengerne til al-Sadr okkuperte parlamentet, skal han på Twitter uttalt at budskapet til demonstrantene var mottatt og at de kunne returnere trygt tilbake til hjemmene deres.

Kort tid etter trakk demonstrantene seg ut igjen av parlamentsbygningen, melder The Washington post.

Hendelsen bar en implisitt advarsel om hvilken potensiell eskalering som kan forekomme dersom regjeringen dannes med Mohammed Shia al-Sudani ved roret.

Hvorfor skjer det nå?

Oljerike Irak har slitt med sosial og politisk uro over lang tid.

Al-Sadr, mannen demonstrantene støtter, vant 73 av 329 seter i nasjonalsforsamlingen i valget i oktober 2021. Dermed ble blokken hans den største.

I slutten av juni derimot, ble 64 nye irakiske folkevalgte tatt i ed som gjorde den pro-iranske blokken til den største i parlamentet.

Men forsøk på å få på plass en ny regjering har siden mislyktes, ifølge France 24.

Info Hvem er mannen som demonstrantene støtter? Muqtada al-Sadr er sønn av Ayatollah Muhammad Sadiq al-Sadr, en av de fremste sjiamuslimske religiøse figurene i verden.

Al-Sadr har vært opptatt av å fremme irakisk nasjonalisme og anti-amerikanske strømninger i den irakiske befolkningen, som har vokst i kjølvannet av USAs invasjon av landet i 2003.

Militsen hans Jaysh al-Mahdī (JAM) har tusenvis av medlemmer, men beskrives som dårlig organisert. Etter voldelige sammenstøt i 2004, ble al-Sadr ble anklaget for å ha bidratt til å forverre konflikten mellom sjia- og sunnimuslimer.

Tilhengere av al-Sadr hevder han er en helt som har motstått sunnimuslimske opprørere som støttet al-Qaida.

Etter at Saddam Husseins regime falt i 2003, samlet al-Sadr flere millioner sjiamuslimer i bevegelsen han kalte Sadrist-bevegelsen. Tilhengerne hans fikk tilbudt en rekke sosiale, utdannings- og helsetjenester. Al-Sadr innførte etter hvert Sharia-lovgivning i områdene han kontrollerte. Kilde: Britannica Vis mer

Ni måneder etter valget på ny nasjonalforsamling i Irak har de folkevalgte fortsatt ikke greid å bli enige om hvem som skal bli landets neste president.

Presidenten i Irak spiller først og fremst en seremoniell rolle, men utpeker statsminister som igjen danner regjering som må få tilslutning av et flertall i nasjonalforsamlingen. Det skriver NTB.

Demonstrantene i parlamentet onsdag motsetter seg presidentkandidaturet til Mohammed Shia al-Sudani, som er tidligere minister og guvernør og representerer en pro-iransk politisk bevegelse.

Tidligere i sommer samlet hundretusener av al-Sadrs støttespillere seg under en fredagsbønn i Bagdad for å få fart på samtalene om regjeringsdannelse.

I 2016 stormet al-Sadr-støttespillere parlamentet på lignende måte, ifølge Al Jazeera. Demonstrantene okkuperte da bygget og fremla krav om politisk reform etter at daværende statsminister Haidar al-Abadi ønsket å gjøre omrokkeringer i statsapparatet som del av en antikorrupsjonsprosess, ifølge Al Jazeera.

I juni overrasket al-Sadr mange da han ba sine representanter trekke seg fra nasjonalforsamlingen, i håp om at dette skulle få fortgang i prosessen. Det har ikke skjedd.

