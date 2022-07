VIKTIGE BROER: Bildet fra mai viser russiske styrker som patruljerer ved Dnipro-elven. Broene over elven til Kherson er strategisk viktig og en forsyningslinje for russiske styrker som har okkupert byen siden mars.

Britisk etterretning: Russland har trolig bygd flytebro i Kherson

De strategisk viktige broene over til havnebyen Kherson er delvis ødelagt av ukrainske artilleriangrep. Nå tyder mye på at Russland har bygd flytebroer og fergesystem for å kompensere.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser britiske etterretningsmyndigheter.

Broene er strategisk viktige for russiske styrker som bruker dem som forsyningslinje, og angrepene på broene har ifølge britisk etterretning tvunget russiske styrker til å ta i bruk andre midler for å komme seg over Dnipro-elven.

Angrepene har ikke ødelagt broene helt, men hindret Russland i benytte større kjøretøy over broene.

Britisk etterretning skriver i sin daglige oppdatering at det er høyst sannsynlig at Russland har bygd to flytebroer og et fergesystem for å kompensere for at broene har blitt skadet.

FLERE SKADER: Artilleriangrepene fra ukrainske styrker har skadet blant annet Antonivskyj-broen.

Havnebyen i sør regnes som strategisk viktig der den ligger både langs Svartehavet, ved elven Dnipros bredder og forholdsvis nært den annekterte Krim-halvøya.

Brukte vestlige våpen

Det er fire viktige broer til Kherson. Ukraina vil trolig ikke ødelegge broene helt da matforsyninger fortsatt må over broene for å komme inn til byen, men heller hindre russiske styrker i å frakte ammunisjon og annet utstyr inn til byen.

For å utføre angrepene har Ukraina brukt langtrekkende artilleri av typen HIMARS for å skade minst tre broer over Dnipro-elven ved Kherson, ifølge britisk etterretning.

VIKTIG BRO: Broen Antonivskyj er både strategisk og viktig. Ukrainske styrker har angrepet broen som er en forsyningslinje inn til Kherson, som er kontrollert av russiske styrker. Bildet er fra 27. juli.

HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System – er et rakettsystem som Ukraina har fått av USA – ammunisjonen de har fått til å bruke, har en rekkevidde på rundt 85 kilometer.

Alle broene går over Dnipro-elven som strekker seg fra Russland, Belarus og til Ukraina før den går ut i Svartehavet.

– Ukraina har brukt det amerikanske våpensystemet HIMARS, og klart å skade broene i slik grad at russerne ikke kan bruke tyngre kjøretøy over, sa oberstløytnant Palle Ydstebø ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, til VG dagen etter det siste angrepet.

OBERSTLØYTNAT: Palle Ydstebø forteller at russerne har begynt å trekke noen styrker mot Kherson, men at utviklingen i krigen videre kommer an på Russlands reaksjon.

Ifølge Ydstebø har Ukraina hatt en motoffensiv i området i godt over en måned, og har i det siste hatt fremgang, ved at de kan angripe russernes bakre områder.

Når russerne ikke kan benytte større kjøretøy over broene, er russiske styrker i praksis blitt isolert på andre siden av broen.

– Russerne har noen militære ferger, som kan frakte forsyninger over, men disse har ganske begrenset kapasitet sammenlignet med da broene var operative. Det er en ganske stor elv, som det er krevende å holde en forbindelse over, sa han da.

Vil gjenerobre byen

Kherson var den første og viktigste byen som falt til russerne. Siden mars har byen vært under russisk kontroll.

Det ukrainske forvarspartementet tvitret onsdag at Russiske styrker måtte ta et valg: «Trekk dere tilbake eller bli drept av den ukrainske militæret. Valget er deres».

Ukrainske myndigheter har også vært klare på at de vil ta tilbake byen og sa tirsdag at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av vestlige våpen.

En eventuell bykrig der, vil med all sannsynlighet bli svært blodig.

Det vil også være første gang siden fullskalainvasjonen at de ukrainske styrkene skal forsøke å gjenerobre et bysenter.