USA: Vil bli vanskeligere for transungdom

Nye lovforslag kan gjøre det vanskeligere for transungdom å få gjennomført kjønnsbekreftende behandlinger i USA.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Anslagsvis 58 200 transkjønnede ungdommer ned til 13 års alderen i USA står i fare for å ikke få dekket kjønnsbekreftende behandlinger. Dette på grunn av foreslåtte og vedtatte statlige forbud og retningslinjer, viser en ny UCLA-studie.

Disse går ut på at behandlingene ikke vil bli dekket av staten, men også at det vil bli vanskeligere å få statlige midler.

Ifølge foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), blir kjønnsbekreftende behandling som oftest brukt om medisinsk behandling for å bekrefte kjønnsidentitet. Behandlingen kan for eksempel bestå av medisinske hjelpemiddel, hormoner eller kirurgi.

Begrenser tilgangen

Fra 18. mars 2022 har 15 delstater begrenset tilgangen til kjønnsbekreftende behandlinger eller vurderer lover som vil gjøre det. Dette setter tilgangen i fare for nesten en tredjedel av de anslåtte 150 000 transkjønnede ungdommene i USA.

Exas Freedom Networks administrerende direktør og andre LHBTQ-ledere taler utenfor Travis County tinghus onsdag 2. mars 2022 i Austin.

Lovforslagene har strenge straffer for helsepersonell, og noen ganger for familier som gir eller oppsøker behandlingene for mindreårige. Omtrent halvparten av lovforslagene forbyr forsikringsselskaper å tilby dekning eller begrenser bruken av statlige midler.

Texas og Arkansas har allerede vedtatt slike lover og forskrifter, ifølge Vice. Nå er flere urolige for at andre delstater skal gjøre det samme.

Mer enn 4000 unge voksne i alderen 18 til 20 år i Alabama, North Carolina og Oklahoma vil også være i faresonen for å miste tilgangen, grunnet foreslåtte lovforslag som vil gjelde for unge over 18 år.

Forbedrer den mentale helsen

Kjønnsbekreftende medisinsk behandling inkluderer bruk av hormoner for å utsette puberteten, og for å fremme fysisk utvikling som er i samsvar med et barns kjønnsidentitet. Det anbefales for transkjønnede ungdommer av American Academy of Pediatrics og Endocrine Society.

Hovedforfatteren til UCLA-studien, Kerith J. Conron, forteller at mye forskning tyder på at behandlingene forbedrer den mentale helsen til transpersoner.

– Innsats som støtter transkjønnede ungdommer i å leve i henhold til deres kjønnsidentitet er assosiert med bedre mental helse, forteller han.