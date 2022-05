Øyenvitne om drapet på Al Jazeera-journalist: − Vi ble bevisst angrepet

RAMALLAH/OSLO (VG) En kollega forteller om dramaet da journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt og drept på jobb på Vestbredden onsdag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Plutselig hører jeg en kule, og jeg ropte «Shireen, Shireen, de skyter mot oss».

Fra sykesengen forteller øyenvitnet Ali Smoudi til VG om dramatikken som utspilte seg for få timer siden.

Han jobber som produsent for Al Jazeera, og hadde reist sammen med Shireen til byen Jenin for å dekke en aksjon som israelske soldater utførte.

– Jeg og Shireen gikk med kameraene foran oss for å tydelig identifisere oss som journalister. Vi var seks journalister som var der, sier han på telefon.

Han forteller at de gikk nedover en gate, og alle hadde på seg skuddsikre vester som tydelig identifiserte dem som journalister

Det var ingen andre der, og de hadde nettopp snakket med de israelske soldatene. De hadde ikke gitt dem noen beskjed om at stedet var sperret av, eller at journalister ikke kunne oppholde seg der, forteller Smoudi.

Da skytingen startet, begynte de å løpe.

– Plutselig kommer en ny kule og den treffer meg, men jeg fortsatte å løpe samtidig som jeg ropte til Shireen at jeg var truffet, sier Smoudi til VG.

SKUTT: Dette bildet har Ali Smoudi delt med VG, som viser han på sykesengen etter at han ble skutt. Like etterpå lot han seg intervjue av VG på telefon.

Al Jazeera-produsenten kommer seg unna, og blir fraktet til sykehus i en privatbil.

– Like etterpå kom hun inn. Det var da jeg forsto at hun var blitt drept.

– Hun var en utrolig snill person, respektfull og var virkelig en dedikert journalister, sier han.

Skylder på hverandre

Palestinas helsedepartement og Al Jazeera uttaler at Shireen Abu Akleh ble skutt og drept av den israelske hæren. Den israelske hæren var på sin side raske med å antyde at bevæpnede palestinere står bak, og Israels statsministeren Naftali Bennet er sitert på følgende i The Times of Israel:

– Ifølge informasjonen vi har innsamlet, ser det ut til at det er sannsynlig at væpnede palestinere – som skjøt på det tidspunktet – er ansvarlige for det sørgelige dødsfallet til en journalist, sier han.

Anniken Huitfeldt om drapet: «Jeg er svært opprørt»

Shireen Abu Akleh omtales som en dypt respektert journalist, med som med stor integritet har dekket palestinakonflikten i to tiår.

En video publisert av Al Jazeera, som du kan se i toppen av saken, viser minuttene da Abu Akleh og hennes team blir skutt mot. I videoen kan man høre intens beskytning, men man ser ikke hvem som skyter.

Flere roper til hverandre før to kvinner blir synlige i videoen. Journalist Shatha Hanaysha står oppreist og søker dekning bak et tre. Ved siden av henne ligger den livløse kroppen til Shireen Abu Akleh.

Begge har på seg hjelmer og skuddsikre vester med «PRESSE» i store bokstaver. Skytingen fortsetter mens Abu Akleh ligger livløs på bakken.

SORG: Journalistkollega Soha zebem (23) er i sorg etter at Shireen Abu Akleh ble drept tidligere i dag. På Al Jazeera-kontoret har de hengt opp plakater av Shireen.

– Et sjokk

På kontoret til Al Jazeera i Ramallah, hvor Shireen jobbet, har kolleger og venner møtt opp. Det er stille i rommet, mens de gir hverandre klemmer og gråter.

– Det er et sjokk, jeg kan ikke tro hva som har skjedd, forteller journalisten Soha Zebem (23) til VG.

Hun kjente Shireen og har siden hun var yngre sett opp til henne, og hun sier at Shireen var en av grunnene som gjorde at hun valgte å bli journalist.

– Hun har vært en av de viktigste stemmene for det palestinske folket, og hun var alltid ærlig og direkte i måten hun rapporterte på, sier hun.

IKON: – Hun var et palestinsk ikon. Nyheten er et sjokk, sier Selma (18) som har møtt opp utenfor Al Jazeera-kontoret for å vise solidaritet.

– Uten Shireen ville vi hatt mange færre kvinnelige journalister i Palestina, sier den tyske journalisten Abid Ottman (66).

Han har kjent Shireen i 24 år, og de har vært nære venner, forteller han.

Ansiktet er dratt, der han står ved siden av de sørgende kollegaene i Al Jazeera.

– Hun viste veien for alle kvinner i Palestina, og var virkelig den perfekte journalist. Dette er virkelig et stort tap, sier han til VG.

Klokken 16 norsk tid ankom kroppen til Shireen kontoret til Al Jazeera i Ramallah. VG er til stedet i det hundrevis av mennesker roper hennes navn, og båren bæres inn på kontoret.

SHIREEN: Båren med den drepte al-Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh bæres her inn til deres kontorer på Ramallah.

– Bevisst

Hendelsen skjedde i Jenin, en by i Palestina, nord på okkuperte Vestbredden.

Israelske myndigheter har nå nærmest full kontroll over Vestbredden som de har okkupert siden 1967, i strid med Folkeretten.

Tre øyenvitner og journalister i Al Jazeera-teamet har til andre medier fortalt hva som skjedde onsdag morgen. En av dem er kvinnen som står i videoen sammen med Abu Akleh.

– De stoppet ikke å skyte til tross for at Shireen lå på bakken. Folk kunne ikke nå henne fra den andre siden, de forsøkte å nå henne, sier Shatha Hanaysha.

DREPT: Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh ble drept i dag på Vestbredden.

– De stoppet ikke å skyte til tross for at Shireen lå på bakken. Folk kunne ikke nå henne fra den andre siden, de forsøkte å nå henne, sier Shatha Hanaysha.

Hun forteller at skytingen fortsatte selv da en sivil bil, som kjøre Abu Akleh til sykehuset, forsøkte å komme seg frem.

– En ung mann hoppet ned fra veggen for å få meg ut, før han fikk Shireen ut. Dette beviser for meg at vi journalister ble bevisst angrepet, sier hun.

1 / 2 DREPT: Man kan fortsatt høre skuddene mens Abu Akleh ligger livløs på bakken. forrige neste fullskjerm DREPT: Man kan fortsatt høre skuddene mens Abu Akleh ligger livløs på bakken.

Hanaysha bekrefter at de var en gruppe journalister. Alle hadde på seg presseutstyr og at selv Abu Aklehs hjelm var merket med «presse».

– Det betyr at de som skjøt henne bevisst traff henne på en del av kroppen som var ubeskyttet. Jeg anser det som skjedde som en likvidering av oss journalister.

Hun forteller at de ble advart mot at israelske snikskyttere var like ved området og derfor valgte å oppholde seg i et område hvor det var godt synlig at de var journalister.

Flere av journalistene som skulle inn i flyktningleiren før de ble beskutt, var til stede på sykehuset:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Al Jazeera har publisert et intervju mannen i rutete skjorte, journalisten Mujahed Al Saadi:

– Det som skjedde var at vi ventet på at kollegene våre fikk gå inn i flyktningleiren med den hæren til stede. Vi valgte et sted hvor det ikke hadde skjedd noen konfrontasjoner med ungdommer eller motstandsgrupper, forklarer han og fortsetter:

– Vi synliggjorde at vi er fra pressen for hæren og andre som gikk forbi. Da vi ankom falt skuddene innen noen sekunder. Jeg sa at vi blir beskutt. Jeg snudde med og så Shireen liggende på bakken, bare sekunder etter skytingen startet. Og vi sa til hverandre at vi blir beskutt. Skytingen på teamene som var der, varte lenger enn tre minutter.

Det palestinske utenriksdepartementet fordømmer drapet på Abu Akleh og ber om en internasjonal etterforskning.

FNs spesialutsending til Midtøsten, nordmannen Tor Wennesland, skriver på Twitter at journalister aldri skal angripes.

«Jeg fordømmer drapet på Al Jazeera-reporter Shireen Abu Akleh som ble skutt mens hun i morges dekket israelsk sikkerhetsoperasjon i Jenin på den okkuperte Vestbredden».