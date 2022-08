NEKTER STRAFFSKYLD: Hadi Matar nekter straffskyld for drapsforsøk på Salman Rushdie.

Salman Rushdies angriper: Overrasket over at Rushdie overlevde

Hadi Matar sier i et intervju med New York Post at han respekterer ayatolla Ruhollah Khomeini, som utstede fatwaen på Salman Rushdie.

24 år gamle Hadi Matar er siktet for drapsforsøk etter år ha stormet scenen og knivstukket den prisbelønnede forfatteren Salman Rushdie under en forelesning 12. august.

Matar ble pågrepet umiddelbart etter angrepet.

I et fengslingsmøte dagen etter angrepet nektet han straffskyld for drapsforsøk. Nå snakker han for første gang om angrepet i et intervju med New York Post fra fengsel.

– Da jeg hørte at han hadde overlevd, ble jeg overrasket, antar jeg, sier han fra fengselet.

Rushdie lå på respirator etter knivangrepet, men er nå koblet av og kan snakke igjen.

Ifølge statsadvokaten ble Rushdie stukket i overkroppen, halsen og ansiktet. Et av stikkene skal ha stukket hull på øyet hans, mens et annet traff leveren hans.

PÅGREPET: Hadi Matar ble pågrepet umiddelbart etter angrepet.

– Respekterer ayatollaen

Ifølge New York Post vil Matar ikke svare på hvorvidt angrepet var motivert av fatwaen etter boken «Sataniske vers», utstedt av ayatolla Ruhollah Khomeini i 1989.

– Jeg respekterer ayatollaen. Jeg synes han er en fantastisk person. Mer enn det vil jeg ikke si, sier han til New York Post.

Angrepet ble tidlig knyttet til fatwaen, selv om motivet ikke var kjent.

– Vi må få svar på om dette var en politisk handling, en aksjon for å få belønningen, eller en mann som var opphisset av det forfatteren sto for. Det må avklares, sa William Nygaard til VG dagen etter angrepet.

Den tidligere forlagssjefen i Aschehoug ble selv forsøkt drept utenfor sin egen bolig i 1993 etter å ha utgitt «Sataniske vers».

Info Fire oversettere og utgivere angrepet 14. september 1989: flere bomber ble funnet ved en bokhandel eid av Rushdies forlag.

3. juli 1991: den italienske oversetteren Ettore Capriolo ble banket opp og angrepet med kniv i sitt eget hjem. Angriperen skal ha sagt til Capriolo at han var iransk.

12. juli 1991: Ni dager senere ble den japanske oversetteren Hitoshi Igarashi knivstukket og drept i Tokyo. Drapsmannen løp fra stedet.

2. juli 1993: en gruppe demonstranter gikk til angrep og satte fyr på hotellet Madimak i Sivas, Tyrkia der forfatteren og oversetteren Aziz Nesin holdt til. Nesin hadde utgitt deler av Rushdies bok og var målet for angrepet. Han klarte å rømme ned en brannstige, men 35 andre døde i brannen, som nå er kjent som massakren i Sivas.

11. oktober 1993: den norske forlagssjefen William Nygaard ble skutt utenfor sitt eget hjem i Oslo. Han overlevde så vidt drapsforsøket, men selv om flere er siktet, har aldri noen blitt pågrepet. Vis mer

Matar sier han kun har lest noen setninger av boken og bestemte seg for å dra på foredraget i vinter, da han så det ble annonsert på Twitter.

– Jeg liker ikke personen, sier han om Rushdie.

– Jeg tror ikke han er et godt menneske. Han angrep islam, han angrep deres tro og trossystemer, sier han.

Matar forteller også at han sov utenfor Chautauqua-institusjonen, der Rushdie skulle holde foredrag.

– Det er et fint sted. Jeg bare hang rundt. Gjorde ikke noe særlig, bare gikk rundt, sier han til New York Post.

Moren: – Forandret seg

Matars mor, Silvana Fardos har tidligere beskrevet sønnen som humørsyk og innadvendt og sier han ble mer opphengt i islam etter at han besøkte faren sin i Libanon.

– Jeg kan bare ikke tro at han var i stand til å gjøre noe sånt. Han var veldig rolig, alle likte ham, sier moren.

Hun forteller at sønnen forandret seg veldig etter reisen til Libanon.

– Jeg forventet at han skulle komme tilbake med ny motivasjon – til å fullføre skolen, studere og skaffe seg jobb. I stedet låste han seg inne i kjelleren. Jeg kan ikke si så mye om livet hans etter det; han isolerte seg fra meg i 2018, sier hun og forteller at sønnen sov om dagen og var våken om natten.

Matar selv er født i USA og vokste opp i California. Begge foreldrene er opprinnelig fra Libanon, og da de ble skilt i 2004, flyttet faren tilbake til hjemlandet.