UNDER ETTERFORSKNING: Tidligere president Donald Trump.

Avis: Trump hadde mer enn 300 graderte dokumenter hjemme

Stadig flere graderte dokumenter skal ha blitt gjenfunnet i Donald Trumps Florida-hjem.

Publisert: Nå nettopp

USAs ekspresident Donald Trump har hatt mer enn 300 graderte dokumenter i hjemmet sitt i Florida, skriver The New York Times.

Avisa har fått dette bekreftet fra flere kilder som har kjennskap til saken. Agenter fra FBI ransaket tidligere i august Trumps hjem på eiendommen Mar-a-Lago etter mistanke om at det fortsatt var graderte dokumenter der.

Det skjedde etter at Trump flere ganger har overlevert graderte dokumenter han har hatt hjemme. I januar leverte han mer enn 150 graderte dokumenter til nasjonalarkivet, noe som førte til bekymring i justisdepartementet og at det ble opprettet en FBI-etterforskning, skriver avisa.

Trump leverte en ny bunke dokumenter til nasjonalarkivet i juni etter å ha blitt truet med rettslige skritt. Likevel fant FBI ytterligere graderte dokumenter da de ransaket hjemmet hans tidligere i august.

Levert søksmål

Samtidig blir det kjent at Trump har levert søksmål etter FBI-ransakingen av eiendommen hans Mar-a-Lago for to uker siden, skriver NBC News.

Trump ba mandag om å midlertidig blokkere FBI fra å gjennomgå materialet som ble beslaglagt fra hans hjem i Florida, inntil en «special master» kan utnevnes til å gå gjennom bevisene, skriver Reuters.

I loven i USA er en «special master» en underordnet tjenestemann utnevnt av en dommer.

FBI ransaket eiendommen til Donald Trump i Florida, Mar-A-Lago, etter ordre fra USAs justisminister, Merrick Garland. Aldri før har det hendt med en tidligere president i landet.

Bakgrunnen for ransakingen skal ifølge The Washington Post blant annet ha vært en mistanke om at Donald Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen i hjemmet sitt.

Wall Street Journal meldte 12. august at FBI fant elleve graderte dokumenter under ransakelsen. I tillegg skal noen av dokumentene ha vært klassifisert som «topp hemmelig».