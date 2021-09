PÅGREPET: Overvåkningsbilder fanget opp øyeblikket der den tidligere politimannen Wayne Couzens snakker med Sarah Everard før han kidnapper, voldtar og dreper henne.

Aktor: Iscenesatte falsk pågripelse før drapet på Sarah Everard

Den tiltalte ekspolitimannen Wayne Couzens skal ha iscenesatt en falsk pågripelse for brudd på coronareglene før han kidnappet, voldtok og drepte Sarah Everard.

Av Yasmin Sfrintzeris

Den tidligere politimannen Waynes Couzens er tiltalt for å ha kidnappet, voldtatt og drept Sarah Everard 3. mars i år. Han erkjente seg skyldig i juli.

Siden Couzens har tilstått kidnappingen, voldtekten og drapet, blir det kun avholdt en to dager langt høring for å avgjøre straffeutmålingen.

Dommen er ventet torsdag.

Under den første dagen av høringen gir aktor Tom Little gjennom sin prosedyre innsikt i hvordan Couzens misbrukte sin stilling som politimann for å villede Everard.

Brukte coronareglene

33 år gamle Sarah Everard var på vei hjem fra en venninne i Sør-London rundt klokken 21 onsdag 21. mars da hun ble kidnappet av den tidligere politimannen Wayne Couzens.

Det siste livstegnet fra Everard var en 15 minutter lang telefonsamtale med kjæresten på vei hjem.

DREPT: Sarah Everard ble drept på vei hjem fra en venninne.

Everard dukket aldri opp. Omkring 1,5 kilometer hjemmefra møtte hun på den tidligere politimannen Wayne Couzens i en leiebil han hadde anskaffet tre dager tidligere.

Couzens var på tidspunktet ansatt ved Metropolitan Police Service og jobbet i hovedsak med sikkerhet rundt regjeringsmedlemmer og ambassadene. Men han skal også ha hatt «coronakontroller».

Aktor Tom Little opplyste under høringen at Couzens viste sin politilegitimasjon og brukte politi-håndjern for å pågripe Everard og lure henne inn i bilen, ifølge The Guardian.

Han skal ha hevdet at Everard, som var på vei hjem fra middag hos ei venninne, hadde brutt coronareglene for å lure henne inn i leiebilen.

HØRING: Wayne Couzens skal etter planen få dommen for kidnappingen, voldtekten og drapet på Sarah Everard på torsdag.

– Falsk pågripelse

Ifølge Sky News ble Everard pågrepet av Couzens omkring klokken 21.34. Han var ikke i tjeneste da han pågrep henne. The Guardian skriver at Couzens tidligere hadde gjennomført coronakontroller.

– Pågripelsen var svindel. Tiltalte brukte sin politilegitimasjon, håndjern og annet politiutstyr for å iscenesette en falsk pågripelse, sa Little ifølge avisen.

Et kvinnelig vitne til kidnapping fortalte, ifølge Little, at hun så Couzens legge Everard i håndjern på fortauet. Hun skal ha trodd at hun var vitne til en skjult politioperasjon.

SORG OG SINNE: – Jeg kan aldri tilgi deg for det du har gjort, sier Sarah Everards far til tiltalte.

– På et tidspunkt, ikke lenge etter de kjørte fra fortauet og til South Circular (en av hovedveiene som forbinder østlige og vestlige deler av London, red.anm..) og etter de ikke kjørte inn til noen politistasjon, må Sarah ha innsett sin skjebne, sa Little ifølge avisen.

Little fortalte retten at Couzens kjørte ut til et avsidesliggende område nordvest for Dover, der han parkerte bilen og voldtok Everard.

– Han skulle brenne Sarah Everards kropp etter han drepte henne. Så la han kroppen hennes i grønne poser som han kjøpte til dette spesifikke formålet, sa Little.

TILTALT: Tidligere politimann Wayne Couzens.

10. mars ble Couzens pågrepet og siktet for kidnapping og drap på Everard.

Everard ble funnet drept dagen etter, over 30 kilometer fra sitt hjem nordvest for Dover, en uke etter hun ble meldt savnet.

Politiet fant deler av Everards simkort i Couzens’ bil og blod, som tilhørte Everard, i passasjersetet.

I baksetet fant politiet sæd som tilhører Couzens.

Little opplyser i sin prosedyre at Couzens fortalte en psykiater om drapet like etter pågripelsen.

– Tiltalte informerte psykiateren at han kvalte Sarah Everard med belte sitt. Gitt omsendighetene var det trolig et politibelte, sa han ifølge The Guardian.

Familiens ord til Couzens

Sarah Everards familie holdt personlige innlegg på rettsmøtet, gjengitt av Sky News.

– I sine siste timer ble hun utsatt for brutalitet og terror, alene, med noen som hadde til hensikt å skade henne. Tanken på det er uutholdelig.

– Jeg blir frastøtt av å tenke på Wayne Couzens og hva han gjorde mot Sarah. Jeg er forbannet over at han maskerte seg som politimann for å få det han ville.

Faren Jeremy Everard krevde ifølge Sky News at Couzens så på ham mens han leste opp sitt innlegg.

– Jeg kan aldri tilgi deg for det du har gjort. For å ha tatt Sarah bort fra oss. (...) Ingen straff du noensinne vil få, kan sammenlignes med smerten og torturen du har påført oss.

Spesialenheten koblet inn

The Guardian skriver at saken har reist flere spørsmål om hvorvidt Counez kunne ha blitt fanget opp tidligere.

Englands spesialenhet (IOPC) etterforsker hvorvidt tidligere varsler mot Counez, som kom kun dager før drapet, er tilstrekkelig etterforsket.

Politiet i Kent etterforskes også av IOPC i forbindelse med en hendelse i Kent i 2015 der Counez skal ha blottet seg.

TETT: London politiet hevder at folk marsjerte og stimlet sammen i strid med covid-reglene om sosial avstand. Og at de derfor avbrøt minnemarkeringene.

Demonstrasjoner

Sky News skriver at Sarah Everard ble et symbol for alle kvinner som føler seg utrygge i Storbritannias gater.

Saken fikk fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner og hvorvidt rettsvesenet beskytter kvinner godt nok. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.

Det ble arrangert flere minnemarkeringer for Everard og flere hundre mennesker tok til gatene i London.

London-politiet fikk massiv kritikk etter den hardhendte behandlingen mange av dem som deltok i en minnemarkering for Sarah Everard. Kvinner ble lagt i bakken av politifolk under den spontane minnemarkeringen i Clapham lørdag.