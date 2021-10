Fire skadet etter skoleskyting i Texas

Politiet jakter en navngitt gjerningsmann etter at fire personer ble skadet i en skyteepisode på en skole i Texas onsdag morgen lokal tid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Fire personer ble skadet i skytingen, hvorav tre personer er sendt til sykehus.

Det sa assisterende politisjef Kevin Kolbye på en pressekonferanse like etter at dramatikken var over og skolen var sikret etter hendelsen.

Politiet jakter nå på en navngitt gjerningsmann.

Situasjonen skal ha oppstått etter at noen elever begynte å krangle i et klasserom. Det ble i den forbindelse brukt våpen, opplyser Kolbye.

Timberview High School tilhører skoledistriktet Mansfield Independent.