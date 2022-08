UPOPULÆR: 60 prosent av USAs befolkning er misfornøyde med Joe Biden som president.

USA-ekspert: − Biden er mer upopulær enn det Trump var

Biden er nå en av USAs minst populære presidenter i moderne tid. Dette kan gjøre at Trump har gode sjanser dersom han stiller som presidentkandidat, mener USA-ekspert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På søndag vedtok USA en enorm økonomisk pakke for å få bukt med mange av de økonomiske urolighetene man har sett i landet. Det var en etterlengtet opptur for Biden.

For meningsmålingene er svært svake for 79-åringen, som fastholder at han vil søke gjenvalg om drøyt to år: Oppslutningen om Biden ligger kun på rundt 40 prosent.

60 prosent av USAs befolkning er misfornøyde med jobben president Biden gjør.

– Han er i bunnsjiktet. Truman, Carter, Bush Jr. og Trump hadde også svært lav oppslutning, men senere i presidentskapet, sier USA-forsker hos Norce, Hilmar Mjelde.

Gjennom sommeren har oppslutningen til Biden vært mellom 36 og 39 prosent, og har ikke bikket over 50 prosent siden august i fjor.

Til sammenligning var Trumps popularitet på 42 prosent i juli 2018, på samme tidspunkt i hans presidentperiode.

– Bidens største problem er alderen, ganske enkelt, mener forskeren.

Se video av da president Joe Biden falt av sykkelen tidligere i sommer - og Trump som «håper at det går bra med ham»:

– Alderen preger ham og alle ser det. Folk spør seg med god grunn om han makter jobben - det går nå, men hva om fire år, når han vil være nesten 84 år, spør Mjelde.

Biden fyller 80 år 20. november.

Biden har ingen personkult rundt seg

Presidentskapet til Joe Biden har så langt vært påvirket av koronapandemien og store økonomiske utfordringer.

USA har i sommer opplevd den høyeste inflasjonen på over 40 år med en prisstigning på nærmere 9 prosent på ett år. Den har gått litt ned i juli, men er fortsatt høy.

Alt dette påvirker inn på hvor populær presidenten er.

– For det første skaper uro i økonomien og i verden en utbredt følelse av systemkrise i USA. For det andre har Biden ingen personkult rundt seg, i motsetning til Obama og Trump. Derfor måles han i større grad på resultatene, mener forskeren.

EN KNAPP ØKNING: Joe Biden er i disse dager en litt mer populær president, sannsynligvis etter flere politiske seire.

Liten økning i popularitet

Bidens popularitet har økt litt de siste ukene. Grunnen til denne økningen er sannsynligvis flere politiske seiere.

På søndag vedtok Senatet en historisk økonomisk lov om hvordan USA skal bekjempe den økende inflasjonen i landet. Gjennom loven skal de blant senke prisene på medisiner, dekke opp underskuddet i landet og investere i grønn teknologi.

Lovforslaget har fått navnet Inflasjonsreduksjonsloven.

– Jeg stilte som presidentkandidat med løftet om at det offentlige skulle tjene vanlige familier, og det er hva dette lovforslaget gjør - punktum, sier presidenten i en uttalelse i kjølvannet av vedtaket.

PÅ RIKTIG VEI: USA-forsker Hilmar Mjelde mener at det fortsatt er håp for Biden.

USA-forskeren tror likevel ikke at disse politiske seierne er nok til å snu om på presidentens upopularitet helt med det samme.

– Paradokset her er at Biden har fått vedtatt flere og større lover enn noen president siden Lyndon Johnson på 1960-tallet. Han har hatt to svært suksessrike første år sånn sett, mener Mjelde.

Forskeren tror at Biden er på riktig spor.

Han tror oppskriften for å øke oppslutningen rundt ham er:

– Lavere inflasjon og billigere bensin, ganske enkelt.

Billigere bensin og mindre inflasjon har de også fått, selv om det fortsatt er dyrere og mer inflasjon sammenlignet med samme tid i fjor.

TRUMP VS. BIDEN: Det ryktes om at vi allerede i september kan vite om Donald Trump vil stille som presidentkandidat i USA, i følge CNN.

– Han er den ubestridte lederen

I dette kaotiske landskapet, med polarisering, inflasjon og en upopulær sittende president:

Kan Donald Trump bli USAs president i 2024?

– Det er for langt frem til 2024. Jeg tror Biden kanskje den eneste demokraten som kan slå Trump, mener Mjelde.

Sofie Høgestøl, USA-ekspert og strafferettsforsker, tror Trump har gode sjanser. Hun mener at hans budskap fortsatt appellerer til mange amerikanske velgere.

– Trump har tilsynelatende ikke mistet støtten fra sine lojale støttespillere. Han stiller ikke så mye svakere enn det man skulle trodd.

USA-EKSPERT: – Biden er mer upopulær enn det Trump var på samme tidspunkt i hans presidentperiode, sier Sofie Høgestøl.

Mjelde er enig i at Donald Trump er den eneste realistiske republikanske presidentkandidaten, om han skulle stille.

– Han er den ubestridte lederen nasjonalt og i delstatene, og har gjort partiet om til sitt personlige maktredskap.