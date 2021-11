VALGVINNER: Republikaneren Glenn Youngkin blir ny guvernør i Virginia. Han slo demokraten Terry McAuliffe, som var delstatens guvernør fra 2014 til 2018.

Demokratene tapte guvernørvalg: − Slutt på hvetebrødsdagene for Biden

Guvernørvalget i delstaten Virginia er illevarslende for Joe Biden: – Det går mot et vanskelig mellomvalg for demokratene, mener USA-ekspert Are Tågvold Flaten.

Om ett år står en tredel av Senatets medlemmer på valg – og hele Representantenes hus. Da kan Demokratenes knappe flertall i Kongressen ryke.

– Guvernørvalgene i Virginia og New Jersey kan være en pekepinn på hvilken vei det bærer, sier Flaten, som er redaktør for nettstedet Amerikansk politikk.

Republikaneren Glenn Youngkin (54) vant i Virginia, mens den republikanske utfordreren Jack Ciattarelli ga den demokratiske guvernøren i New Jersey kamp til målstreken.

Youngkin betegnes som en ny stjerne blant republikanerne.

– Valgresultatet i Virginia er godt nytt for republikanerne. Det viser at det går an å få Donald Trumps støtte og samtidig appellere til mer moderate velgere, sier Flaten.

– Klarte balansegangen

Youngkin tok imot støtteerklæringen fra den tidligere presidenten, men ville ikke opptre sammen med ham eller ha Trump til å drive valgkamp for seg.

– Demokratenes strategi var å si at Youngkin mener mye av det samme som Trump, men Youngkin klarte balansegangen og markerte at han også er sin egen mann, sier Flaten.

Biden tok Virginia med mer enn ti prosentpoeng i presidentvalget. Tidligere guvernør Terry McAuliffe var tidlig ventet å vinne, men meningsmålingene ble jevnere frem mot valgdagen.

Til slutt vant Youngkin komfortabelt med 50,7 prosent, mot 48,6 prosent for McAuliffe.

Youngkin har unngått å kritisere Trump. Han har likevel klart å distansere seg fra den tidligere presidenten, som er upopulær blant sentrumsorienterte velgere i delstaten.

Trump feiret som seier

Trump innkasserte utfallet av guvernørvalget tirsdag som en seier for sin bevegelse.

– MAGA-bevegelsen er større og sterkere enn noensinne, uttalte Trump tirsdag.

MAGA – eller «Make America Great Again» – var Trumps kampanjeslagord i 2016.

DØDT LØP: Republikaneren Jack Ciattarelli hilser sine tilhengere. Han ligger foreløpig likt med Demokraten Phil Murphy i guvernørvalget i New Jersey,

I delstaten New Jersey var det i morgentimene dødt løp mellom den forholdsvis ukjente Ciattarelli og den sittende demokratiske guvernøren Phil Murphy.

I det 84 prosent av stemmene var talt opp klokken 09.00 norsk tid, hadde begge kandidatene 49,6 prosent av stemmene, ifølge CNN.

Både Murphy og republikaneren Ciattarelli hadde da fått nesten 1,2 millioner stemmer hver, men bare minimale 61 stemmer skilte dem. Så langt i favør Ciatterelli.

– Poststemmene og stemmene i urbane strøk av delstaten som gjenstår å telle, er normalt mer demokratiske og tyder på at Murphy vil dra seieren hjem til slutt, sier Flaten.

– Mulig forvarsel om neste år

Men han legger til at det ikke er et godt tegn for Demokratene, at de så vidt klarer å holde guvernørsetet i New Jersey.

– Det er nok et eksempel på at Republikanerne har hatt en god kveld og et mulig forvarsel om hva valget neste år kan bringe, sier Flaten.

PRESIDENT: Nattens guvernørvalg i to delstater er ikke et godt tegn for Joe Biden, som her kommer tilbake til Det hvite hus etter å ha deltatt på klimatoppmøtet i Glasgow.

Han mener Demokratene går mot et vanskelig mellomvalgår.

Partiet har flertall i Senatet, med visepresidentenes dobbeltstemme, og 221 medlemmer i Representantenes hus mot Republikanernes 211.

– På slutten av sommeren var det brått slutt på hvetebrødsdagene for Biden, sier Flaten.

Presidenten sliter med å få nok oppslutning om sin infrastruktur- og sosialpolitikk.

– Begynner å få dårlig tid

– Demokratene får ikke med seg noen republikanere og må bli enige seg imellom. Det har de ikke klart, grunnet interne stridigheter, sier USA-eksperten.

Velgerne er også frustrert over tiltaksbyrden under coronapandemien og vareknapphet, som følge av leveringsproblemer i verdenshandelen.

– Skal Biden få gjennom sin politikk, begynner han å få dårlig tid.

– Peker republikansk seier i Virginia mot at Trump kan komme tilbake i 2024?

– Vi må gjennom mellomvalget i november neste år, før spekulasjonene for alvor starter om neste presidentvalg og hva Trump velger å gjøre, sier Are Tågvold Flaten.

