GIR SEG IKKE: En iransk kvinne fotografert under demonstrasjon i Tehran den 1. oktober.

«Du må forberede deg på å dø»: Derfor trosser hun det iranske regimets trusler

Det iranske regimet truer nå sin egen befolkning: Demonstrasjonene må ta slutt. Her forklarer én av demonstrantene hvorfor hun likevel vil fortsette, til tross for at livet hennes er i fare.

Fra sitt hjem i en by i nordlige Iran, fulgte den kvinnelige demonstranten Elnaz nyhetene nøye:

Det var lørdag denne helgen, og toppkommandøren i det iranske regimets fryktede «Revolusjonsgarde» kom med en tydelig advarsel til demonstrantene.

«Dette er den siste dagen med demonstrasjoner», sa kommandøren og gjorde det klart at sikkerhetsstyrkene fra og med nå ikke lenger ville vise noe nåde med demonstrantene.

Ordene ble beskrevet som den hardeste advarselen til nå fra regimet, som siden maktovertakelsen i 1979 en rekke ganger har brukt massiv vold for å stilne demonstrasjoner.

I over seks uker, siden den kurdiske 22-åringen Masha Amini døde i september etter å ha blitt arrestert av landets moralpoliti, har titalls tusen mennesker tatt til gatene i protest mot landets autoritære og konservative prestestyre.

VELGER Å FORSETTE: Demonstranten VG snakker deltar i demonstrasjonene og går konsekvent uten hijab.

– Vet at de kanskje ikke vil komme hjem

Elnaz tenkte ikke mye over kommandørens truende ord på lørdag. For henne er det ikke et alternativ å gi seg nå.

– Vi bryr oss ikke om hva de sier, sier hun til VG.

VG vet hennes egentlige identitet, men vi har valgt å anonymisere henne av hensyn til hennes egen sikkerhet. «Elnaz» som betyr «ære» på persisk er et kallenavn kvinnen selv har valgt. Vi snakker med henne over en kryptert meldingstjeneste.

Vi spør henne hvorfor hun og så mange andre iranere nå ikke lar seg skremme, til tross for at flere hundre demonstranter allerede er drept av sikkerhetsstyrkene.

– Jeg vil fortelle deg sannheten, starter hun:

– Å delta i demonstrasjonene betyr at du må forberede deg på å dø. Alle som nå demonstrerer tar sine liv i egne hender og vet at de kanskje ikke vil komme tilbake til sine hjem.

Hun legger så til:

– Ultimatumet fra regimet bare øker folks sinne. Folk er mer bestemte enn tidligere på at demonstrasjonene må fortsette.

Svært mange andre iranere tenkte i helgen akkurat som Elnaz. Søndag, dagen etter kommandørens advarsel, ble det rapportert om omfattende opptøyer mellom studenter og opprørspoliti ved universiteter over hele Iran.

En video fra Azad-universitetet i Teheran viser sikkerhetspoliti som skyter på kloss hold mot studenter.

Ifølge Reuters var studentene ubevæpnet, og mens sikkerhetsstyrkene angrep dem ropte de i kor: «Død over Khamenei». Sinnet rettes nå direkte mot den 83 år gamle iranske lederen Ali Khamenei, som har styrt Iran siden 1989.

Info Dette må du vite om demonstrasjonene Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 200 demonstranter skal være drept.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

Hun vil bli hørt

Mange iranere VG har snakket med de siste ukene er svært redde for å la seg intervjue. De frykter at kommunikasjon med utenlandske medier skal avsløres – og at de deretter vil bli pågrepet.

Senest før helgen beskyldte den iranske ledelsen igjen «vestlige aktører» for å ha trent opp iranere med mål om å endre regimet i Iran. To journalister anklages for å ha fått slik opplæring og deretter «spilt rollen som hovedkilde for utenlandske medier».

Elnaz mener det er viktig at verdenssamfunnet nå lytter til iranere i deres omfattende kamp for økte rettigheter. Hun vil at hennes og andre demonstranters stemmer skal høres.

MOTSTAND: Store folkemasser ved byen Saqqez i Iran marsjerte mot gravstedet til Mahsa Amini onsdag i forrige uke, 40 dager etter hennes død.

I demonstrasjonenes første fase kunne verden se bilder i sosiale medier av unge iranske tenåringsjenter som brant sine hijaber og gikk med håret fritt, i ren protest.

Dødsfallet til Masha Amini skjedde nemlig etter at hun ble pågrepet av moralpolitiet for «ukorrekt bruk av hijaben». Lovverket som forbyr iranske kvinner å gå med håret utildekket, fikk derfor raskt mye fokus.

Siden har kampen dreid seg til å handle om noe enda bredere.

– Hijab er kun en liten del av denne kampen. Dette er en kamp for retten til å leve fritt og i fred. Det er jo ikke mye å forlange. Vi er fratatt grunnleggende menneskerettigheter, sier Elnaz til VG.

– Hvor vil dette ende tror du?

– Vi håper å kaste den islamske republikken og bytte landets styre. Vi kommer til å fortsette å demonstrere til vi når våre mål.

Til tross for demonstrantene har dette som et mål, er det foreløpig lite som tyder på at regimet, per nå, er i ferd med å veltes. Analytikere tror heller på økt voldsbruk fra regimet for å kvele folkemotstanden.

1 / 2 OPPRØR: Fotografer kan ikke opperere fritt i Iran nå, men AFP har fått dette bildet tilsendt fra Teheran den 8. oktober. OPPRØR: Fotografer kan ikke opperere fritt i Iran nå, men Associated Press har fått dette bildet tilsendt fra Teheran den 27. oktober. forrige neste fullskjerm OPPRØR: Fotografer kan ikke opperere fritt i Iran nå, men AFP har fått dette bildet tilsendt fra Teheran den 8. oktober.

– Barna frykter politiet

Elnaz forteller at den siste uken har vært krevende for henne og familien.

Den siste tiden har det vært demonstrasjoner nesten hver kveld. I forrige uke gikk hun kledd i svart og med håret fritt for å markere at det var 40 dager siden Masha Aminis død.

I byen der hun bor ble det alvorlige gatekamper. Hun sier hun selv ble vitne til politivolden:

– Politiet angrep demonstrantene, skjøt mot dem og brukte tåregass, sier hun.

Elnaz har også selv opplevd volden ramme hennes egne:

En dag i forrige uke gikk hun ut i byen sammen med ektemannen og deres to barn små barn. Elnaz hadde ikke på seg hijab, og sikkerhetspolitiet gikk ifølge henne etter dem.

Politiet skal deretter ha angrepet ektemannen og sprayet ham med pepperspray i øyene foran barna.

– Barna mine blir nå så redde når de ser politiet, sier hun.

Hun avslutter intervjuet:

– Jeg håper at det iranske folket snart vil nå sitt mål og at vi kan redde landet vårt fra dette undertrykkende regimet.