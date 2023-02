EN VANLIG INFLUENCER: Slik ser det ut på fornøyelsespark i den nordkoreanske influencer-videoen.

Nordkoreanske influencere overrasker

Nå kan det virke som om Nord-Korea melder seg på den digitale verden, men mye tyder på at dette kan være propaganda, mener ekspert.

Du har kanskje hørt om Nord-Korea. Eller kanskje ikke. For Nord-Korea er verdens mest lukkede og isolerte land.

Innbyggerne i landet i liten grad bestemme over sitt eget liv. Det er i tillegg vanskelig å få ut informasjon om hvordan folk har det i landet.

De som sier noe er ofte de som har flyktet fra landet.

Men den siste tiden har det dukket opp nordkoreanske influencere, som viser frem livet sitt i videoer på YouTube.

En av de som legger ut videoer er ifølge Vice News, Yu Mi. På plattformen som er forbudt i landet legger hun ut videoer av ting du, jeg og vi også gjør i våre vanlige liv.

Blant innholdet er en video fra et treningsstudio. I en video tester hun ut nordkoreansk snacks, i en annen spør hun folk i Nord-Koreas gater om fotball-VM i Qatar, og ikke minst er det videoer fra en fornøyelsespark.

Ifølge nyhetsmagasinet Times er YouTube, TikTok, Instagram og andre sosiale medier er helt stengt for vanlige personer i Nord-Korea.

Professor Ha Seung-hee, som CNN har snakket med, kaller det en ny form for propaganda.

FORSKER: Stein Tønnesson.

En digitalisert verden

VG har snakket med Asia-forsker Stein Tønnesson ved institutt for fredsforskning (PRIO).

Han sier at overklassen i landet ble mer vestlige i levestandarden før pandemien rammet landet. Folk begynte blant annet å henge på barer og kle seg mer vestlig.

– I sosiale medier har man ikke sett det før, sier han.

Han tror det nå er overklassens barn som får lov til å lage disse videoene.

– Dette som er lagt ut med denne jenta, er enten et initiativ fra barn eller unge i overklassen som de har fått lov til. Eller så er det en form for propagandatiltak for å vise verden at Nord-Korea også er med i internasjonale trender, sier han.

Fordi det er lite tilgang på informasjon fra landet er det vanskelig å slå fast om det er slik eller ikke, ifølge forskeren. Men han tror at det som skjer er en form for eksperimentering.

– Det være et lite eksperiment for å prøve å melde seg på den digitale verdensordenen, sier Tønnesson.

Et annerledes liv og et annerledes land

Korea ble okkupert av Japan fra 1910 til 1945. Etter at de japanske okkupantene ble jaget ut ble landet delt i to. Nord-Korea, som fikk støtte av blant annet datidens Sovjetunionen, og Sør-Korea som ble støttet av USA.

Landene har siden da vært som to motpoler. Mens Sør-Korea har blitt en av verdens største økonomier, er Nord-Korea et svært fattig land.

Landet har strenge sanksjoner mot seg. De handler ikke med vestlige land og det er heller ingen samarbeid med vestlige land.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vært landets leder etter farens død. Landet er et diktatur og folket der lever liv som er helt annerledes enn de fleste steder i verden.

Landet har flere regler innbyggerne må følge. Hvis ikke vil de kunne få strenge straffer eller til og med bli drept.