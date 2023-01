Tidligere forsvarssjef og pensjonert general Sverre Diesen er nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han mener Ukraina-krigen kan være over neste år hvis Vesten innser at den eneste måten å få Russland til å gi opp er å sette Ukraina i stand til å vinne krigen.

Norsk ekspert tror Ukraina-krigen kan være over i 2024

Så lenge Putin er ved makten, er det ingen annen løsning enn at Vesten må sette Ukraina i stand til å vinne militært. Da kan krigen være over i 2024, mener ekspert.

I et intervju med Dagbladet sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen at han ikke tror på at fredsforhandlinger kan gjøre slutt på krigen i Ukraina.

– Putin har tydeligvis ikke tenkt å forhandle om noe som helst, sier Diesen. Han mener at Vestens premiss om at Putin kommer til å forhandle hvis situasjonen blir alvorlig nok for russerne, ikke ser ut til å holde.

Han mener at den russiske holdningen ikke gir Vesten noen valg og at krigen må vinnes på slagmarken.

– Vi vet hva som skal til, og vi er i stand til å gjøre det. Spørsmålet er om vi er villige til å ta den logiske konsekvensen av vår egen erkjennelse, nemlig at russerne ikke gir oss noe valg. Da behøver det ikke ta mange år, da vil jeg tro at krigen kan være over i 2024, sier Diesen.