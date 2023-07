Nødetater er til stede etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Tel Aviv i Israel tirsdag.

Bil kjørte inn i folkemengde i Tel Aviv - flere personer skadet

Minst seks personer er skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Tel Aviv i Israel, skriver Reuters. Hamas skal ha tatt på seg skylden for angrepet.

Det er Jerusalem Post og BBC som skriver at den palestinske islamistgruppen påtar seg ansvaret.

– Det heroiske angrepet i Tel Aviv er første respons på okkupasjonens lovbrudd mot vårt folk i Jenin, sier en talsperson i Hamas, ifølge Jerusalem Post.

Politiet opplyser at sjåføren var en palestinsk statsborger fra Vestbredden og omtaler hendelsen som terrorisme, skriver Reuters.

Videre opplyser nyhetsbyrået at sjåføren ble skutt og drept på stedet av de første som rykket ut.

Det er meldinger om flere skadede. BBC siterer helsemyndigheter på at minst én person er i kritisk tilstand.

Beredskapen har vært skjerpet i Israel dagen etter en omfattende militæraksjon i byen Jenin på den okkuperte Vestbredden, skriver NTB.

En talsperson i FNs nødhjelpskontor (OCHA) sa tidligere tirsdag at de er skremt over omfanget av Israels angrep mot den palestinske flyktningleiren. Samtidig har WHO opplyst at hjelpearbeidere nektes adgang til å bistå de sårede.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post