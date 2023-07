OVERVÅKNINGSBILDE: Overvåkningsbilder viser mannen og Flores som sammen går inn på hotellet i Tijuana.

Mistenkt seriemorder pågrepet i USA – sammenlignes med Ted Bundy

En amerikansk 30-åring ble denne uken pågrepet i USA. Han er siktet å ha drept en sexarbeider i Mexico – og mistenkt for drap på minst to andre kvinner.

Kortversjonen Amerikanske Bryant «Eduardo» Rivera (30) er arrestert for drapet på sexarbeideren Ángela Carolina Acosta Flores i Tijuana i Mexico 24. januar 2022.

Det meksikanske politiet har sammenlignet ham med den beryktede seriemorderen Ted Bundy.

Rivera mistenkes også for å stå bak to andre drap i Mexico.

Meksikanske myndigheter har søkt om utlevering av Rivera, og han skal møte i retten i Los Angeles den 10. juli. Vis mer

Amerikaneren Bryant «Eduardo» Flores er siktet for drapet på sexarbeideren Ángela Carolina Acosta Flores, som ble kvalt til døde på et hotellrom i Tijuana i delstaten Baja Californa i Mexico 24. januar 2022.

Han skal ha møtt kvinnen på strippeklubben Hong Kong Gentlemens Club, hvor Flores jobbet.

Meksikanske myndigheter mener imidlertid at de har med en seriemorder å gjøre, og har også etterlyst ham for drapene på to andre kvinner som jobbet ved strippeklubben, skriver NBC News.

Bilder fra overvåkningskamera viser at Rivera og Flores sammen går inn på et hotell i 22-tiden. Halvannen time senere drar Rivera fra hotellet alene.

Så blir Flores funnet naken og kvalt til døde på badet.

Rivera er siktet for såkalt «femicide» «femicide»Begrepet «femicide» er en form for hatkriminalitet, og brukes om drap som begås på jenter og kvinner der motivet er kjønnet deres. Ifølge FN kan slike drap blant annet bunne i stereotypiske kjønnsholdninger. Begrepet har ifølge Det europeiske institutt for kjønnslikestilling vist seg spesielt nyttig for å adressere en bølge av svært voldelige drap på jenter og kvinner i Latin-Amerika. – drap på kvinner fordi de er kvinner. I den meksikanske delstaten Baja California er minimumsstraffen for denne forbrytelsen 40 år.

Ifølge Los Angeles Times hadde Mexico hele 1000 slike drap i 2021.

Tijuana ligger like ved grensen til USA, med den amerikanske storbyen San Diego på den andre siden av grensen.

Pågrepet hjemme hos foreldrene

Flores skal ha fortalt moren at hun var på hotellet med en kunde og at hun ville være hjemme om 30 minutter. Da moren ikke hørte fra Flores, dro hun og datterens kjæreste til hotellet.

Der skal de ha fått beskjed om at en kvinne var funnet død.

Ifølge NBC mener påtalemyndigheten i Mexivo at Rivera grensen tilbake til USA til fots bare 13 minutter etter at han forlot hotellrommet like før midnatt den 24. januar.

Han skal ha blitt pågrepet hjemme hos foreldrene i Downey, California.

Det var magasinet Zeta Tijuana som først omtalte saken.

Rivera er amerikansk statsborger. I USA er han tiltalt for drapet på Flores, men han er også etterlyst for to drap i Mexico:

25 år gamle Elizabeth Martínez Cigarroa og 28 år gamle Karen.

Kvinnene jobbet begge på strippeklubben Hong Kong.

Cigarroa ble funnet drept en måned etter Flores, mens Karen ble funnet i august 2021.

Alle drapene skal ha hatt likt forløp. Kvinnene skal ha blitt kraftig slått og deretter kvalt til døde. To av kvinnene ble funnet nakne, og alle ble funnet på hotellrom.

– Det er samlet bevis som plasserer Rivera på stedene der drapene fant sted, sier Carpio Sánchez i pressemelding, ifølge San Diego Union-Tribune.

Riveras foreldre skal ifølge NBC Los Angeles blitt svært overrasket over sønnens arrestasjon og drapsanklagene.

Faren sier til NBC at Rivera er snill og omsorgsfull.

– Han tar oss med til legebesøkene våre, til supermarkedet.

Refererer til Ted Bundy

Ifølge ABC News sa etterforskere i Mexico i fjor at de lette etter en mistenkt som frekventerte «red light district»-strøket i Tijuana – kjent som Zona Norte.

De mente mannen bodde i USA – og sammenlignet drapene i Tijuana med drapene begått av den beryktede Ted Bundy.

– Profilen hans er veldig lik profilen til en som ble svært kjent for flere tiår siden: Ted Bundy, sa påtaleansvarlig i Mexico Ricardo Iván Carpio Sánchez ifølge ABC.

SERIEMORDER: Den beryktede seriemorderen Ted Bundy drepte flere kvinner på 70 tallet. Han ble henrettet i Florida i 1989.

Bundy var en av USAs verste seriemordere gjennom tidene. Han drepte over 30 kvinner på 1970-tallet.

Mexico vil ha ham utlevert

Rivera skal etter planen møte i retten i Los Angeles mandag 10. juli.

Det er ventet at Mexico vil be om utlevering.

Påtaleansvarlig Carpio Sánchez sier at de jobber med å styrke bevisene i sakene.

– Dersom Rivera blir funnet skyldig i de tre drapene, kan han få 65 års fengsel for hvert drap.

Carpio Sánchez sier også at politiet vil etterforske drap som ligner dem på Flores og de to andre kvinnene.

