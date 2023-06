Soldater fra Ukrainas 43. artilleribrigade fyrer av med 155 mm haubitser mot russiske posisjoner nær Bakhmut.

Slik skaper russerne trøbbel for Ukrainas offensiv: − Dette er de gode på

– Et område som russerne virkelig er gode på, sier militæreksperter til VG.

Ved hjelp av elektronisk krigføring klarer russerne å skape trøbbel for Ukrainas offensiv.

Det handler om å forstyrre GPS-signaler og radiosamband.

Moderne artillerigranater er ofte styrt av GPS GPS GPS er et satellittnavigasjonssystem som gir tilgang til navigasjons- og tidstjenester på hele Jorden. Det gir brukere på land, sjø, i luften og i rommet nøyaktig tredimensjonal posisjon samt svært nøyaktig tidsreferanse. (snl.no). , og når det blir utsatt for såkalt jamming, blir treffsikkerheten langt dårligere.

Russland er atskillig bedre på jamming nå enn de var tidlig i krigen.

ISW (Institute for the Study of War) er klar på at russerne skaper mye trøbbel på denne måten, men at det ikke bør bli avgjørende for Ukrainas offensiv.

– Dette er kanskje det ene området der russerne er blant de beste. Dette er de virkelige gode på, sier Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen.

– Påvirker det Ukrainas offensiv?

– Utvilsomt! Russerne slet en del innledningsvis med å samordne systemene sine, men nå som krigen er mer stasjonær og de skal forsvare seg, kan de utnytte disse bedre.

En ukrainsk soldat fra den 43. artilleribrigade jobber på en 155 mm Panzerhaubitser. Bildet er tatt nær Bakhmut torsdag.

– Det russiske militæret har dessuten høstet mye erfaring det siste året, og kan derfor være i stand til å påvirke krigføringen nå ganske substansielt.

– Hvor store problemer skaper det for Ukraina?

– Det begrenser en god del. Ukraina har ikke samme effekt av droner som i begynnelsen av krigen. Vestlig presisjonsartilleri virker dårligere når det blir jammet. Russland kan på den måten hindre Ukraina i å utnytte de våpnene som de har fått, på en god måte.

ISW omtaler disse systemene som «elektronisk krigføring». De siterer en russisk militærblogger på at russiske styrker bruker to systemer: «Murmansk-BN» for å forstyrre sensorer på ukrainsk luftrekognoseringsutstyr og «Krasukha-4» for å forstyrre kommunikasjon med satellittsignaler innenfor en radius på 300 km.

Det har tidligere vært kjent at russerne har brukt jamming mot GPS-signaler i Finnmark.

– Det er ganske enkelt. Utstyr til 40.000–50.000 kroner kan være nok til å jamme ut et stort område, sier Tor Ivar Strømmen.

– Hvor stor rekkevidde har disse systemene?

– Mer avanserte systemer kan blokke ut GPS-signaler i mange hundre kvadratkilometer rundt senderen. Ofte prøver man å holde jammeutstyr i god avstand fra fronten, og de kan ha flere systemer som de flytter rundt på, for å redusere sjansen for at Ukraina kan peile hvor jammingen kommer fra og prøve å sette det ut.

– Hva skjer med moderne artilleri hvis det blir utsatt for jamming?

– Uten GPS-styring blir det som gammeldagse granater som ikke kan styres undervis, svarer Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen.

– Dessuten vil det påvirke sensorer og andre målgivere – slik at måldataene ikke blir nøyaktige og derigjennom at ellers presis ildgiving bommer på det faktiske målet.

EKSPERT: Oberstløytnant Joakim Paasikivi.

Han får støtte fra Joakim Paasikivi, oberstløytnant ved den svenske Försvarshögskolan:

– Dette er et av de områdene der Russland er gode. Forstyrrelsen av GPS-signaler minsker presisjonen hos viktige artillerisystemer som JDAM og Himars. Jeg kan ikke bedømme hvor mye det påvirker de ukrainske styrkene totalt sett, men dette er ikke noe nytt problem for dem.

– Det er velkjent at russerne er gode på to ting: Luftvern og dette, sier Paasikivi.

– Er det mulig for Ukraina å «lure» seg unna problemene?

– Med god planlegging bør det være å komme rundt en del av dette.

Ifølge ISW har også Ukraina fått rustet opp sitt utstyr. De skal særlig ha et overtak på russerne når det gjelder nattsyn ved hjelp av nattoptikk. Det gjør at Ukraina kan gjennomføre effektive angrep på natten.