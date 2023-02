I TRYGGHET: Hele familien til den nyfødte jenta ble drept i jordskjelvet. Barnelege Hani Maarouf følger henne opp på sykehuset nå.

Nyfødt baby ble reddet ut av ruinene – nå får hun pleie på sykehus

Den dramatiske videoen av den nyfødte jenta gikk verden rundt tirsdag. Slik går det med henne nå.

Mirakelbabyen ble født i den krigsherjede Aleppo-provinsen i Syria mens jordskjelvet var på det mest dramatiske mandag morgen.

Videoen under viser en mann som bærer den nyfødte jentebabyen i armene mens han løper forbi raserte bygninger.

Moren fødte jenta mens hun var begravd under restene av en fem etasjers høy boligblokk. Da hun ble funnet, var navlestrengen fortsatt festet til moren.

Babyen er den eneste overlevende i hennes nærmeste familie. Barnets mor døde like etterpå. Det samme gjorde jentas far, fire søsken og en tante som også var i huset som ligger i byen Jindayris i den nordvestre delen av Syria.

Den lille jentas onkel, Khalil al-Suwadi, overlevde. Han forteller til nyhetsbyrået AFP at familien kom til stedet hvor huset var rast sammen så fort de fikk vite hva som var skjedd.

I TRYGGHET: Hele familien til den nyfødte jenta ble drept i jordskjelvet. Barnelege Hani Maarouf følger henne opp på sykehuset nå.

– Vi hørte en stemme, mens vi gravde etter liv i ruinene. Under støvet fant vi en baby med navlestrengen fortsatt intakt. Vi fikk klippet den av og fetteren min fraktet henne til sykehuset i all hast, sier Khalil al-Suwadi.

Babyens kroppstemperatur hadde falt til 35 grader, og hun hadde blåmerker da hun kom til sykehuset. Ellers er tilstanden stabil.

RIFTER OG SÅR: Den lille syriske jenta hadde sår og nedsatt kroppstemperatur da hun kom til sykehuset.

Jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria mandag var voldsomt. Det ble målt til en styrke på 7.8, og er det kraftigste i regionen på 100 år.

Minst 9000 er nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Syria og Tyrkia.

Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at dødstallene vil bli langt høyere og anslår at om lag 20.000 personer kan ha mistet livet.

Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for Gaziantep. Dette området ligger ved grensen til Syria. Skjelvet skjedde mens folk lå og sov, litt over klokken 2, lokal tid.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan kaller jordskjelvet den verste katastrofen som har rammet landet siden 1939, og sier man ikke kan spå hvor mange flere døde man kommer til å finne.