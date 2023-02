Bevæpnet politi på vei inn i Phillips Hall på campus til Michigan State University

Minst tre døde etter skyting på universitet i USA

Det meldes om flere drepte og alvorlig skadede etter en skoleskyting ved Michigan State University i Lansing i delstaten Michigan. Den antatte gjerningsmannen er død.

(Oppdateres)

I følge avisen skal skytingen ha begynt mandag kveld klokken 20.18 lokal tid.

Dette skriver både Lansing State Journal og BNO News.

Nødetatene er på stedet, og bekrefter på Twitter at det er avfyrt skudd ved to anledninger. Inne i et skolebygg ved navn Berkey Hall og i en tilhørende studentforening.

Det ble også meldt om skyting på et treningssenter i nærheten, men dette var ikke tilfelle i følge lokale medier.

Klokken 23.30 lokal til bekrefter politiet at tre personer er drept.

De hadde da ikke fått tak i noen gjerningsperson, og oppfordret personer i området til å søke tilflukt.

– Den mistenkte antas å ha flyktet til fots, skrev politiet.

De har lagt ut bilde av personen de mener er gjerningsmannen.

Senere ble det meldt at den antatte gjerningsmannen er død.