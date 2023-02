Brasils tidligere president Jair Bolsonaro sier han vil dra hjem til Brasil i løpet av de neste ukene. Han er under etterforskning etter de udemokratiske opptøyene i Brasilia 8 januar.

Bolsonaro sier han vil dra tilbake til Brasil snart

NTB

– Jeg vil også dra tilbake til Brasil. Jeg har til hensikt å returnere til Brasil i løpet av de neste ukene, sa Bolsonaro til støttespillere i Boca Raton i Florida sent lørdag, viser en video sendt på CNN Brasil.

Bolsonaro forlot hjemlandet og reiste til Florida to dager før perioden hans gikk ut og Lula da Silva tok over som Brasils leder. Bolsonaros advokat sa like før månedsskiftet at han har søkt seks måneders turistvisum i USA.

Ekspresidenten holdt en lav profil de første ukene han var i USA, og ble kun sett på en dagligvarebutikk og på en fast food-kjede. Men siden har han holdt to taler før lørdagens, blant annet til det amerikanske konservative forumet Turning Point USA.

Støttespillere av ham brøt seg 8. januar inn i presidentpalasset, kongressen og høyesterett i Brasilia og tok til orde for et militærkupp for å sette valget av Lula som ny president til side. Brasilianske myndigheter har åpnet etterforskning av de udemokratiske opptøyene, og Bolsonaros mulige rolle i det hele inngår i den.

Bolsonaro har gjentatte ganger sådd tvil om Lulas valgseier, og han begynte lenge før valget å fremme påstander om at Brasils valgsystem er sårbart for valgfusk.

– Vi hadde styring uten korrupsjon. Vi jobbet med hjerte, med ærlighet. Ingen gjengjeldelse, eller rettsforfølgelse, er rettferdiggjort, sa 67-åringen lørdag.

Lula anklaget i starten av februar Bolsonaro for å ha tatt del i det han omtalte som kupplaner.