1 / 4 SVØMMEHALL-MASSAKRE: Politi og helsepersonell bærer ut de døde etter et angrep mot en svømmehall i byen Choloma i Cortes-provinsen i Honduras, lørdag 24. juni. ELLEVE DØDE: Ti menn og én kvinne ble drept i svømmehallangrepet i Choloma, Honduras. ETTERFORSKER: Kriminaletterforskere undersøker åstedet etter at elleve personer ble drept i en svømmehall i Choloma, Honduras. BLODIG ÅSTED: Sandalen til en av ofrene etter svømmehallmassakren lå igjen etter angrepet i svømmehallen i Choloma, Honduras. forrige neste fullskjerm SVØMMEHALL-MASSAKRE: Politi og helsepersonell bærer ut de døde etter et angrep mot en svømmehall i byen Choloma i Cortes-provinsen i Honduras, lørdag 24. juni.

Voldsbølge i Honduras: Elleve drept i svømmehall-massakre

Elleve personer ble drept da bevæpnede menn lørdag fyrte løs i en svømmehall i Honduras. Nå innfører presidenten portforbud.

Kortversjonen Ti menn og én kvinne ble drept i svømmehall i Choloma, Honduras, 24. juni.

President Xiomara Castro innfører portforbud.

Massakren etterfølger drap på tre personer i San Pedro Sula og drap på 46 innsatte i kvinnefengsel i Tamara. Vis mer

Svømmehall-massakren skjedde i byen Choloma i Cortes-provinsen nord i Honduras på kveldstid lørdag 24. juni, skriver nyhetsbyrået AP.

Ti menn og én kvinne ble drept i angrepet.

Blodbadet i svømmehallen skjedde bare dager etter at tre personer torsdag 22. juni ble drept i et bakeri i den nærliggende byen San Pedro Sula.

Blant bakeriofrene var kona til en påstått medarbeider til tidligere president Juan Orlando Hernández. Sistnevnte sitter fengslet i USA i påvente av en kommende rettssak, siktet for narkotikasmugling.

President Xiomara Castro har innført portforbud i området. I en uttalelse kaller hun angrepet for et «brutalt og hensynsløst terrorangrep» og legger ansvaret på narkobaronene i Suladalen.

Aktiver kart

Politiet bekrefter angrepet

Talsmann for det nasjonale politiet, Edgardo Barahona, har bekreftet angrepet i bassenghallen, skriver AP.

Torsdag ble også 46 innsatte ble drept i et kvinnefengsel i byen Tamara sentralt i landet.

President Castro har kalt denne hendelsen «uhyrlig». Halvparten av de 46 drepte ble skutt eller drept med macheter, mens de overlevende ble brent til døde inne på cellene sine.

1 / 3 STRENGE SIKKERHETSTILTAK: Nasjonalpolitiet undersøker folks bagasje i Choloma dagen etter massakren. SKJERPET SIKKERHET: Et medlem av nasjonalpolitiet går gjennom en buss i Choloma, Honduras, søndag 25. juni. PRESIDENTORDRE: Presiden Xiomara Castra har innført portforbud og strenge sikkerhetstiltak nord i Honduras etter flere voldshendelser. forrige neste fullskjerm STRENGE SIKKERHETSTILTAK: Nasjonalpolitiet undersøker folks bagasje i Choloma dagen etter massakren.

Gjengrelatert

Ifølge politiet står gjengen Barrio 18 bak drapene i fengselet. De er kjent for sin brutalitet.

Noen på innsiden i fengselet må ha visst om og samtykket til angrepet, hevdet presidenten. Hun har sparket landets sikkerhetsminister Ramón Sabillón etter hendelsen.

Massakreringen av de kvinnelige fangene fikk Castro til å kunngjøre tiltak for å ta kontroll over fengslene og stoppe innføringen av våpen og narkotika.

MILITÆR KONTROLL: Militærpolitiet har overtatt kontrollen over Honduras's 21 fengsler. Her sees innsatte under en oppstilling i fengselet Francisco Morazan i Tamara lørdag 23. juni.

Nyindustrialisert område

Benedicte Bull, professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO), er latinamerikaforsker og ekspert på regionen.

Hun mener massakrene den siste uken ikke er tilfeldige.

– Cortes og San Pedros Sula har lenge vært områdene som har vært mest rammet av gjengvold, gatevold og kriminalitet, sier Bull til VG.

– Det er et nyindustrialisert område. Mange har flyttet inn fra landsbygda, det er lite offentlige tjenester og rekrutteringsgrunnlag for gjengene. San Pedro Sula var for få år siden verdens voldeligste by.

EKSPERT PÅ LATIN-AMERIKA: Benedicte Bull, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Volden avtok noe etter at den forrige presidenten kjørte en knallhard strategi med militarisering av nabolag, påpeker professoren. Men nå har den økt igjen.

Professor: – «Dynastiet» og «Narcos»

Situasjonen må håndteres av Honduras første kvinnelige president, Xiomara Castro (63). Hun er gift med ekspresident Manuel Zelaya (70), som ble avsatt etter et kupp i 2009.

Ekteparet tilhører den rike eliten i Honduras som, ifølge Bull, nesten alltid – direkte eller indirekte – har bindinger til kartellene.

– En blanding av «Dynastiet» og «Narcos» i en god suppe, oppsummerer Bull.

Mye av narkotrafikken i Honduras foregår i landbruksområder i Olancho-provinsen der fly bruker beiter som landingsstriper. Ekspresident Zelaya kommer fra dette området.

FØRSTE KVINNELIGE PRESIDENT: Xiomara Castro (63), president i Honduras, her fotografert under en tale i mai.

I Honduras er kartellene tyngre, kriminelle organisasjoner som driver med menneskehandel, transport og narkotikasalg.

Gjengene er mer territorielt baserte; ofte tilknyttet et kvartal. De lever i stor grad av pengeutpressing, ifølge Bull.

– Selv om Castro har mye godt for seg forholder hun seg mye til grupperinger som gjør at hun egentlig har veldig lite makt.

Info Volden i Honduras Honduras har lenge vært et av de mest voldelige landene i Latin-Amerika. Bakteppet er blant annet dette: Under den kalde krigen på 1980-tallet ble Honduras brukt som transittland.

Fordi USAs hovedfokus var å stoppe kommunistenes fremrykking i Latin-Amerika, så amerikanerne gjennom fingrene med narkotikahandelen.

Gjenger, narkotikakartell, militære og landets elite – som stort sett har bånd til kartellene – er i en evig maktkamp. KILDE: Professor i statsvitenskap Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo Vis mer

Ser til El Salvador

Bull peker på en tilsvarende voldsbølge i nabolandet El Salvador i mars 2022.

– Da ble 76 personer drept i løpet av en helg. Bakgrunnen var forhandlinger mellom gjenger og regjeringen i El Salvador. Gjengene var misfornøyde og mente regjeringen hadde brutt en avtale. Dermed brøt de sin del av avtalene tilbake ved å drepe, sier Bull.

El Salvador innførte da unntakstilstand som fremdeles er gjeldende.

– Det kan være noe lignende som er i ferd med å Honduras. Myndighetene der prøver å kopiere strategien til El Salvador. Når det skjer så mye vold på en gang ligger det ofte noe bak.

– En veldig svak stat

Den honduranske staten er styrt av bananselskaper fra USA. Utgangspunktet for uttrykket «bananrepublikk» er Honduras, forklarer Bull.

– Militæret har styrt landet, delvis med amerikanerne i ryggen. Deretter overtok kriminelle grupper. Fra starten av 2000-tallet har det bygget seg opp en voldsbølge.

Landet har vært brukt som transittland for narkotikahandel og andre former for kriminalitet siden 1980-tallet.

– Staten har tillatt det. Honduras har en veldig svak stat der elitene står i ledtog med kriminelle aktører, avslutter Bull.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post