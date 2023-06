FORTSATT KAMPER: En ukrainsk soldat ligger på bakken foran en stridsvogn som fyrer i retning russerne nær frontlinjen i Bakhmut lørdag.

Ukrainas viseforsvarsminister: − Både på offensiven og defensiven

I løpet av den siste uken har det skjedd mye på bakken, skriver viseforsvarsminister Ganna Maliar mandag morgen.

– Forrige uke var troppene våre både på offensiven og defensiven, skriver Maliar.

Hun hevder at Russland har gjort mye for å stoppe Ukrainas fremgang i Bakhmut.

– Jeg flyttet flere styrker dit og beordret en økning i artilleriangrep, skriver hun.

Viseforsvarsministeren melder videre at intensiteten i kampene der gikk ned forrige uke, men at de fortsetter. Hun hevder at ukrainske styrker kom seg langt inn i okkupert område.

Maliar hevder de har tatt tilbake 113 kvadratkilometer land fra russerne sør i landet.

– Gjennom de siste to ukenes offensive operasjoner i retning Berdjansk og Melitopol, er åtte bosetninger frigjort, skriver hun.

Begge byene ligger i Zaporizjzja oblast, hvor britene mener russerne har sett seg nødt til å flytte folk til.

Forsterker to steder

I mandagens oppdatering på sin etterretning skriver det britiske forsvarsdepartementet at Russland trolig har begynt å flytte styrker fra østsiden av elven Dnipro til Zaporizjzja og Bakhmut for å forsterke linjene sine.

– Dette involverer potensielt flere tusen tropper, skriver de.

Britene mener denne troppeforflytningen trolig reflekterer Russlands inntrykk av at et Ukrainsk angrep over elven Dnipro er mindre sannsynlig.

Årsaken er kollapsen av Kakhovka-demningen og flommen som har fulgt, skriver de.

At det skjer ting i Zaporizjzja melder også Russland.

Det russiske statsstyrte nyhetsbyrået Interfax skriver mandag morgen at FSB skal ha avdekket et ukrainsk komplott mot okkupasjonsmakten i Zaporizjzja oblast.

I en uttalelse hevder FSB å ha stanset en rekke med sabotasje- og terroristhandlinger rettet mot toppsjefene i den russisk-innsatte administrasjonen.

– Ikke noe alternativ

I sin daglige videotale søndag kveld sa den ukrainske presidenten at Russland bør forberede innbyggerne i okkuperte områder på tape okkuperte områder, da ukrainske styrker steg for steg vil frigjøre landet sitt.

– Det er ikke noe alternativ til å få russerne ut av Ukraina, sa Zelenskyj.

Han la til at Ukraina venter seg nye løfter om militær bistand fra sine allierte i løpet av den kommende uken.

I talen gjorde Zelenskyj også narr av Russlands president Vladimir Putin, som har hevdet at russiske styrker har ødelagt fem amerikanske Patriot-luftvernsystemer. Ifølge amerikanske medier er det bare to av disse systemene på plass i Ukraina.

– Ikke en eneste Patriot har blitt ødelagt! hevder Zelenskyj.

