Valgdagsmålingene: Knapt flertall for rødgrønn regjering

STOCKHOLM/OSLO (VG) I Sverige viser to valgdagsmålinger at det er knapt flertall for venstresiden til statsminister Magdalena Andersson. Sverigedemokraterna er nest størst med 21,3 prosent.

I Sverige viser valgdagsmålingene at venstresiden har fått flertall.

TV4 publiserte den første valgdagsmålingen, som viser at venstresiden får 50,6 prosent mot 48 prosent på borgelig side.

Sverigedemokraterna er nest størst med 21,3 prosent.

Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og konservativt parti, og er profilerer seg på være for en svært streng asyl- og flyktningepolitikk.

JUBEL: God stemning på valgvaken til Sverigedemokraterna.

Venstrepartiet får 7,5 prosent, Socialdemokraterna får 29,7 prosent, Centern får 7,4 prosent, Miljøpartiet får 6 prosent.

Salen på Socialdemokraternas valgvake brøt ut i jubel da TV4s valgdagsmåling for Moderaterna kom. Ifølge valgdagsmålingen går de litt fram fra sist valg.

Liberalerna får 4,9 prosent, Kristendemokraterna får 5,8 prosent, Moderaterna får 16 prosent.

Hvis dette blir valgresultatet, så vil statsminister Magdalena Andersson (S) etter alle solemerker beholde jobben.

Den store taperen er Moderaterna som går ned til 16 prosent på TV4s valgdagsmåling.

SVTs valgdagsmåling viser knapt flertall for venstresiden:

Socialdemokraterna får 29,3 prosent.

Sverigedemokraterna 20,5 prosent.

Moderaterna 18,8.

Centern 7,7 prosent.

Venstrepartiet 7,0 prosent.

Miljøpartiet 5,8 prosent.

Liberalerne 4,7 prosent.

Mandatfordelingen i SVTs valgdagsmåling gir 176 representanter til de røde og 173 representanter til blå side.

Valgdagsmålingene er en undersøkelse basert på avgitte stemmer.

Det gjør at de skal være mer treffsikre enn meningsmålinger og gi en tydelig pekepinn på hva valgresultatet vil bli, men resultatet blir først kjent senere i kveld.

Klokken 20.30 kommer de første valgdistriktene trolig til å offentliggjøre sine resultater, mens 23.00 vil foreløpig mandatfordeling etter valget offentliggjøres.

Mellom kl. 21.15 til 21.30 er «Det magiske kvarteret». På dette tidspunktet har såpass mange valgdistrikter offentliggjort sine resultater at man vanligvis vet hvordan valget ender.

Det har vært køer til valglokaler i Sverige som kan føre til forsinkelser i stemmeopptellingen. Valgmyndighetene har sagt at alle som står i en kø til et valglokale klokken 20 skal få stemme.