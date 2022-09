Foreløpige resultater: Går mot rødgrønn seier

STOCKHOLM/OSLO (VG) De første beregningene basert på ferdig opptelte valgdistrikter viser at det går mot rødgrønn seier.

Både SVT og TV4s valgdagsmåling viser knapt flertall for venstresiden, mens Sverigedemokraterna er nest største parti med henholdsvis 21,3 prosent og 20,5 prosent på de to målingene.

Rundt 21.45 kom de første beregningene basert på allerede opptalte valgdistrikt.

Etter det såkalte «magiske kvarteret» ligger det også an til rødgrønn seier, med 50,3 prosent av stemmene. Blå side får 47,8 prosent og resten går til småpartier.

Info Foreløpige resultater 1540 distrikt er ferdig opptelt. Beregninger basert på dette viser ifølge Aftonbladet: Socialdemokraterna: 30,1 (1,8) Sverigedemokraterna: 21,0 (3,5) Moderaterna: 17,3 (2,5) Vänsterpartiet: 8,0 (0,2) Centerpartiet: 6,8 (1,8) Miljöpartiet: 5,4 (0,9) Kristdemokraterna: 5,3 (1,0) Liberalerna: 4,2 (1,2) Totalt får rødgrønn side 50,3 prosent av stemmene, ifølge disse beregningene. Blå side får 47,8 prosent. Resten av stemmene går til mindre partier. Vis mer

Om dette blir resultatet vil det endre maktbalansen på høyresiden i Sverige – der Sverigedemokraterna tar den blå tronen.

Ifølge SVTs beregninger er det 40.000 stemmer som skiller de to blokkene på valgdagsmålingene.

I en tidligere versjon av denne saken videreformidlet VG en utregning gjort av SVT som skulle vise at så lite som 6944 stemmer kunne skille venstre- og høyresiden. SVT gikk senere ut og rettet til at 19.700 må bytte side for å vippe flertallet til høyresiden.

Slik ser blokkfordelingen ut akkurat nå:

Venstrepartiet får 7,5 prosent, Socialdemokraterna får 29,7 prosent, Centerpartiet får 7,4 prosent, Miljøpartiet får seks prosent på TV4s valgdagsmåling.

Lettelsen kunne merkes hos de mange oppmøtte i den festkledde konferansehallen Waterfront i Stockholm sentrum, der regjeringspartiet Socialdemokraterna har valgvake.

JUBEL: God stemning på valgvaken til Sverigedemokraterna.

Det var som om flere kunne puste ute og senke skuldrene noen hakk.

– Nå har jeg det litt bedre enn jeg hadde det for en time siden. Vi håper at dette holder seg, sier en smilende Amanda Borg (32) til VG på valgvaken.

HÅPEFULL: Amanda Borg håper Socialdemokraternas og den rødgrønne blokkens ledelse holder helt til mål.

Vennen Per Stengberg (32) er fortsatt nervøs.

– Vi må alltid ta disse valgdagsmålingene med en klype salt. Det kommer til å bli jevnt.

Han sier han har merket «Magda-effekten» når han har gått fra dør til dør i valgkampen.

– Vi har merket at mange har stor tiltro til Magdalena Andersson til å styre landet vårt i en utrolig tid. Og at veldig mange tradisjonelle borgerlige velgere føler seg sviktet av den borgerlige blokkens samarbeid med et ekstremistisk parti med røtter i nazismen, og derfor går til Andersson, sier Stengberg.

MAGDA-EFFEKTEN: Per Stengberg har gått fra dør til dør før valget, og sier velgerne liker statsministeren som person.

Liberalerna får 4,9 prosent, Kristendemokraterna får 5,8 prosent, Moderaterna får 16 prosent.

Hvis dette blir valgresultatet, så vil statsminister Magdalena Andersson (S) etter alle solemerker beholde jobben.

Slik fordeler stemmene seg akkurat nå:

Valgresultatet i 2018

Forrige riksdagvalget fikk Socialdemokraterna 28,3 prosent, Moderaterna fikk 19,8 prosent og Sverigedemokraterna 17,5 prosent.

Det viser at Sverigedemokraterna går mest frem og blir dermed det nest største partiet, om dette blir resultatet. Moderaterna går tilbake fra forrige riksdagsvalg, og blir valgets taper.

Ungdomspartilederen: – Jeg er lettet

Blant dem som pustet lettet ut, var Lisa Nåbo, leder for Socialdemokraternas ungdomsparti (SSU) til VG.

– Jeg er lettet og stolt. Vi har kjempet hardt kjempelenge. Målingene er et bevis på at vi har jobbet godt, sier hun til VG.

– Men marginene er små til rødgrønn blokk. Kan det holde hele veien til målstreken?

– Jeg er optimist. SVTs valgdagsmålinger har hatt en tendens til å være for lave for oss, så jeg håper på å komme opp på 30 prosent, sier Nåbo.

STOLT: Lisa Nåbo, leder for Socialdemokraternas ungdomsparti (SSU), Sveriges svar på AUF, sier hun er lettet.

SVTs valgdagsmåling

SVTs valgdagsmåling viser knapt flertall for venstresiden:

Socialdemokraterna får 29,3 prosent.

Sverigedemokraterna 20,5 prosent.

Moderaterna 18,8.

Centern 7,7 prosent.

Venstrepartiet 7,0 prosent.

Miljøpartiet 5,8 prosent.

Liberalerne 4,7 prosent.

Mandatfordelingen i SVTs valgdagsmåling gir 176 representanter til de røde og 173 representanter til blå side. Men det er kun 0,6 prosent som skiller blokkene.