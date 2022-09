Russisk journalist skremte Europa med gassvideo

«Vinteren blir lang», heter det i en video som har gått verden rundt. Men klippet der man ser en ansatt ved Gazprom skru av gassen slik at kalde vinder blåser over Europa, er ikke laget av det russiske selskapet.

Medier i en lang rekke land har gjengitt videoen, og beskrevet den som russisk skremselspropaganda.

Og det ser skremmende ut: Ved et nedsnødd gassanlegg går en ansatt inn og skrur av forsyningen. «Se over elven, høsten dør stille ... Vinteren vil bli lang, kun skumring og snø», synges på russisk, mens man ser klipp av den nå stengte gassledningen Nord Stream, videre over en bro med en frossen elv, og til kalde og folketomme europeiske byer.

Inntrykket er at videoen passer rett inn i Putins gasskrig med Europa. Dersom gigantselskapet Gazprom virkelig sto bak, så ville det vært en stor provokasjon.

Men det er ikke tilfellet.

Videoen er ikke laget av Gazprom, men av den russiske journalisten Arthur Khodyrev. Dette kommer frem i artikler både hos den tyske kringkasteren ZDF og Fontanka RU.

Nettstedet Faktisk slår fast at påstanden om at videoklippet er laget av Gazprom er falsk.

– Er fortsatt propaganda

Jakub M. Godzimirski, forsker ved NUPI, sier til VG at han har sett videoen, og mener den er har litt samme effekt som å bruke chili i maten i stedet for urter:

– Det er en liten «habanero»-video. Den skal få deg til å hoppe i stolen. Russerne er flinke til å lage skremmende vinklinger. Den sirkulerer på nettet verden rundt, og blir noe vi alle må forholde oss til, sier Godzimirski til VG.

– Akkurat slik som gasskrisen Europa nå opplever, legger han til.

Selv om videoen ikke er laget av Gazprom, så er slike klipp like fullt en del av russisk propaganda, mener forskeren.

– Russland bruker truende retorikk og skremselspropaganda hver dag. Det kommer frem i de daglige pressekonferansene til Putins talspersoner, og Putin selv skremmer jo Europa med slike trusler, sier Godzimirski.

RUSSLAND-EKSPERT: Jakub M. Godzimirski ved utenriksforskningsinstituttet NUPI.

Da EU onsdag kunngjorde en makspris på gass, svarte Putin slik:

– Det betyr ingen gass, ingen olje, ikke noe kull, ingen fyringsolje, ingenting.

I tillegg til at Kreml bruker harde ord, så er russiske medier kjent for påstander som er mye, mye drøyere enn det som kommer frem i videoklippet, påpeker Godzimirski.

– Det er mange russiske journalister som er personlig overbeviste om at det Russland gjør er riktig. Dette kan være en måte vise støtte på.

– Tror du journalisten får negative reaksjoner fra andre i pressen, eller fra myndighetene?

– Tvert imot, jeg tror den som har laget videoen får ros fra kolleger, og at myndighetene synes det er fornøyelig, sier Godzimirski.

GASSTRUSSEL: Russlands president Vladimir Putin truer jevnlig med å strupe det europeiske energimarkedet.

Personlig påfunn

Til Fontanka sier Khodyrev selv at videoen er laget på personlig initiativ, og at han ikke fikk betalt. Han gjorde det angivelig for å vise Europa konsekvensene av «gass-selvmordet» som Europa gjennomfører.

Ifølge den tyske kringkasteren ZDF ble den først delt på den russiske Telegram-kanalen til «Ruthless Pr Man» 5. September. Kanalen har 140.000 følgere. Denne posten oppgir journalisten Arthur Khodyrev som videoens produsent. Khodyrev har delt den på sin Telegram-kanal 6. september, skriver Faktisk.

Khodyrev har en indirekte kobling til Gazprom. Som journalist for Russia24 har han filmet flere videoer hos selskapet.

PS: Musikken i videoen er sangen «Winter» fra den russiske artisten Varvara Vizbor. Sangen er basert på et russisk dikt som beskriver hvor hard denne årstiden kan være.