Båter angripes av spekkhoggere: − Ligner en lek

Det meldes om stadig flere sammenstøt mellom spekkhoggere og båter utenfor kysten av Spania. Er det lek eller hevn?

Kortversjonen Flere spekkhoggere har den siste tiden gått til angrep på seilbåter utenfor kysten av Spania.

Forskere vet ikke hvorfor det skjer, men de har to hovedteorier: At spekkhoggerne gjør det som en lek, eller de er ute etter hevn. Vis mer

Tidlig om morgenen torsdag 25. mai smalt det igjen utenfor kysten av Spania:

Flere spekkhoggere gikk til angrep på en 66 fots seilbåt på vei til Gibraltar. De ødela roret og forårsaket et hull i skroget. Både tauebåt og redningshelikopter rykket ut, og båten ble slept til kaien i Cadiz, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge gruppen GTOA, som overvåker bestanden av spekkhoggere utenfor Den iberiske halvøy, har antall slike sammenstøt økt siden 2020. Hendelsen 25. mai er den siste av minst 20 sammenstøt mellom småbåter og spekkhoggere i Gibraltarstredet bare i mai.

I fjor ble det meldt om 207 slike sammenstøt mellom båter og lokale spekkhoggere.

Hvorfor angriper spekkhoggerne?

Det er vanskelig å si hvordan dette startet, sier forskerne. Ifølge Washington Post har de likevel to hovedteorier:

Spekkhoggerne har det gøy, og angrepene på båtene er en lek.

Spekkhoggerne er ute etter hevn.

Spekkhoggere er kjent som intelligente dyr som raskt tar etter hverandre. Unge individer kan se en voksen gjøre noe, for så å herme etter dem.

– Jeg tror det er like rimelig å foreslå at de gjør dette fordi de kan, fordi det er gøy, sier den danske forskeren Hanne Strager, som har skrevet boken Killer Whale Journals, til National Geographic om hevn-teorien.

– Ligner lek

Monika Wieland Shields ved Orca Behavior Institute forsker på spekkhoggeres adferd. Ifølge henne er ikke spekkhuggere kjent for å være aggressive mot mennesker, til tross for det engelske navnet «killer whales».

– Dette ligner mer en ny type oppførsel eller en lek som én spekkhugger har begynt med, og så sprer det seg videre. Noen ganger tar det uker, noen ganger måneder, noen ganger år. Andre ganger går det over, sier Monika Wieland Shields, som leder Orca Behavior Institute i Washington i USA til NBC.

Hun viser til en situasjon utenfor kysten nordvest i USA, der man på et tidspunkt observerte at spekkhoggere svømte rundt med døde laks på hodene sine. Dette pågikk en liten stund, før det tok slutt, forteller hun.

Ifølge National Geographic har spekkhoggere også blitt sett lekende med maneter, eller drassende rundt på tang og tare.

– Dette føles som samme type ting, der en hval leker med et ror og sier «hei, dette er en morsom lek, vil du prøve?» Så er det blitt dagens trend for den gruppen med spekkhuggere, sier Shields.

Info Spekkhogger Spekkhoggerne inngår i gruppen tannhvaler, og hører til delfinfamilien.

Arten finnes i alle hav, og er vanlig hele året på norskekysten.

Spekkhoggerne er flokkdyr, og det hovedsakelig hunnene bestemmer.

Spekkhoggeren er på toppen av næringskjeden og har dermed ingen naturlige fiender. De er også et av de kraftigste marine rovdyrene, ifølge Verdens naturfond.

De kan bli mellom syv og ni meter lange, og veier mellom fem og ti tonn. Kilde: Store norske leksikon og Verdens naturfond Vis mer

Mistenker White Gladis

Den andre teorien går ut på at spekkhoggerne er på en aldri så liten hevntokt.

Ifølge Alfredo López Fernandez, som er medforfatter for en fersk studie publisert i Marine Mammal Science, er ni ulike spekkhoggere fordelt på to grupper involvert i angrepene: En trio av ungdommer, og en gruppe med flere ulike generasjoner representert. Den sistnevnte er ledet av matriarken White Gladis.

Forskerne spekulerer nå i om hun kan ha hatt en dårlig opplevelse med en båt, for eksempel at hun har blitt skadet eller truffet i forbindelse med jakt på tunfisk. Nå er hun ute etter hevn, og hun har fått med seg de andre på tokten.

– Da det begynte å skje, tenkte jeg kanskje at en kvinnelig spekkhogger eller kalven hennes hadde blitt truffet av propellen eller roret på en båt, for det er dette de ser ut til å gå etter. Og det er alltid på seilbåter, sier biologen Dan Olsen til National Geographic.

Hvalforsker Eve Marie Jourdain, som er direktør ved Norwegian Orca Survey og postdoktor ved Universitetet i Oslo, sier til TV 2 at dette virker som en troverdig forklaring.

– Ja, veldig. Disse dyrene er svært smarte og har sterke familiebånd, sier hun til kanalen.

SKADET: Denne seilbåten ble skadet av spekkhoggere utenfor kysten av Spania 24. mai. SKADET: Denne seilbåten ble skadet av spekkhoggere utenfor kysten av Spania 24. mai. Her tømmes vannet ut igjen.

– Stressende miljø

Til tross for de ulike teorene: Olsen sier at han mistenker at menneskene kanskje aldri vil få vite hvorfor spekkhoggerne angriper seilbåtene.

– Det er vanskelig nok for oss å forklare menneskelig oppførsel og oppførselen til dyrene som er nærest i slekt med oss, sier han.

Det er kun spekkhoggerne utenfor Den iberiske halvøy som er blitt kjent for å angripe båter. Bestanden her er veldig lav – bare rundt 39 individer ifølge studien i Marine Mammal Science.

Ifølge Hanne Strager er spekkhoggerne i dette området truet av alt fra fiske til forurensing og bråk.

– Dette er et veldig stressende miljø for dem, sier hun til National Geographic.

