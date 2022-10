SINNE: Jenter viser fingeren til Irans øverste leder ayatollah Ali Khamenei og ayatollah Ruhollah Khomeini. Foto: Twitter

Tenåringsjenter står opp mot prestestyret i Iran: − De har et utenkelig mot

Den siste uken har skolejenter i tenårene ledet an opprøret mot det iranske regimet. Forskere mener jentenes sinne «rokker ved selve fundamentet til Den islamske republikken».

Publisert: Nå nettopp

Videoklippet varer bare i 33 sekunder, men innholdet forteller en massiv historie:

En jente i et klasserom i Teheran løfter opp et bilde av to eldre menn:

Ruhollah Khomeini, som var Irans første leder etter den islamistiske revolusjonen i landet i 1979, og den nåværende 83 år gamle lederen Ali Khamenei, som har styrt Iran siden 1989.

Jenta legger så bildet ned på gulvet, før hun hopper på det. Så hopper jentene på bildet etter tur, til det knuser. Deretter river de restene av bildet i stykker, før de tar av seg hijabene, som de er lovpålagt å bære.

Klippet avsluttes med at skolejentene holder hender og roper slagord: «Ikke vært redd, ikke vær redd, vi holder sammen».

Dette klippet er bare ett av mange som har forbløffet verdenssamfunnet de siste dagene.

Innholdet i videoen lar seg ikke verifisere. Iran har stengt ned internett og slipper hverken internasjonale eller lokale, uavhengige journalister til. Lekkende videoer som dette, tatt av demonstrantene og skolejentene selv, er det lille innblikket verden nå får av hva som skjer i Iran.

Dette må du vite om demonstrasjonene i Iran:

DØDE I POLITIVARETEKT: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

STORE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

MANGE DREPT: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 150 demonstranter skal være drept.

DETTE SIER IRANS LEDER: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden.

– Klarer ikke å fatte motet

Fra Norge følger seniorforsker Gilda Seddighi ved Vestlandsforskning tett med på utviklingen.

Hun er selv født i Iran i 1982, tre år etter den islamistiske revolusjonen i landet. Da hun var 17 år reiste hun til Norge.

– Disse jentene i klasserommene og på gatene i Iran nå har et utenkelig mot, de gjør ting som er vi aldri ville våget da vi var på deres alder, sier Seddighi til VG.

Forskeren sier at det er tydelig at unge jenter nå leder an i protestbevegelsen. Svært mange av jentene er født etter år 2000, og det er deres håp og ønsker som ifølge Seddighi leder vei.

– På skolen ble vi opplært til å følge regimet og rope «Død over USA» i demonstrasjoner som regimet oppfordret oss til. Men nå er det en helt ny generasjon på trappene, som ikke har noen frykt for regimet. Jeg klarer rett og slett ikke å fatte det motet de har. De går ut på gaten og roper uten frykt. Jeg tror deres foreldre ikke klarer å forstå hvordan de tør, sier hun.

Seddighis mor er fortsatt i Irans hovedstad Teheran, og de to snakker jevnlig. VG spør om morens holdning til opprøret.

– Den eldre generasjonen er fortsatt redde, for de har sett flere opprør og vet hvordan myndighetene kan slå ned med vold. Derfor finnes det en skepsis blant de eldre. Selv om et opprør starter med en god tanke, kan det ende veldig blodig, sier hun.

DREPT: 16-åringen Nika Shahkarami ble drept i demonstrasjonene. Foto: Twitter

De siste tiårene har det vært en rekke folkeopprør i Iran, men hver gang har regimet til slutt gjenvunnet kontroll ved bruk av svært brutal vold.

Det aller største opprøret fant sted under den såkalte «grønne bevegelsen» i 2009. Den gangen slo myndighetene brutalt ned på masseprotestene mot gjenvalget av president Mahmoud Ahmadinejad.

Siden har demonstrasjonsbølger blitt slått ned på samme måte. I 2019 ble over 300 demonstranter drept av det iranske regimet, under nok en runde med folkelig motstand mot det konservative styret.

Flere saker om Iran-opprøret:

– Svært alvorlig for regimet

Professor Marianne Hafnor Bøe ved Universitetet i Stavanger følger Iran tett. Hun frykter hvordan voldsbruken til slutt også kan ende denne runden med demonstrasjoner.

Samtidig er det noen nye trekk ved denne protestbølgen, som skiller den fra tidligere, sier hun:

– Det har en veldig stor symboleffekt når barn og ungdom deltar på denne måten og tar et tydelig standpunkt. Vi har sett store protester de siste tiårene. Det har vært demonstrasjoner på universitetene med studenter også, men nå hekter også skoleelever seg på.

– Hvilken betydning har dette for regimet?

– Dette er veldig alvorlig for Irans ledelse. Nettopp det at opprøret startet med en kvinnesak er veldig symbolsk. Regimet i Den islamske republikken Iran, har alltid ment at de tar var på den iranske kvinnen og hennes rolle i familien. De har pekt på det som et kjernepunkt. Derfor rokker demonstrasjonene ved fundamentet til regimet.

– Kan skolejentene bli hardt straffet?

– Det er vanskelig å si foreløpig. Iranske styresmakter har vært vanvittige brutale tidligere.

Bøe mener at selv om opprøret har spredd seg til å handle om en bredere regimekritikk, så er det er en tydelig feministisk kjerne i det pågående opprøret.

– Dette handler i høyeste grad om feminisme. De protesterer mot grunnleggende patriarkalske strukturer.

Professoren er opptatt av å påpeke at dette ikke er nye ideer i Iran. Iranske kvinneaktivister har jobbet målrettet med dette i mange tiår, og kvinneaktivismen har lange røtter i landet.

– Det er misvisende når den pågående kampen blir fremstilt som det er ideer hentet fra Vesten, USA og Europa. Dette er ideer drevet fram av iranske kvinner over generasjoner, avslutter hun.