PROVOSERER NABOENE IGJEN: Nord-Koreas diktator Kim Jong-Un.

Sendte ut krisemelding etter missil fra Nord-Korea

Japan og Nord-Korea fordømmer enda en missilutskyting fra Nord-Korea.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Japanske myndigheter ba innbyggerne om å gå i dekning etter at Nord-Korea har sendt nok en ballistisk missil som var over japansk territorium.

I en oppdatering skriver statsministerens kontor på Twitter at missilen har passert, og landet i Stillehavet. De bekrefter at missilen høyst sannsynlig fløy over japansk territorium.

Japans rakettvarslingssystem ble ifølge NTB utløst klokka 7.29 tirsdag morgen. På TV-skjermene viste den nasjonale kringkasteren NHK varselmeldingen.

«Nord-Korea ser ut til å ha skutt opp et missil. Vennligst evakuer inn i bygninger eller under jorda, het det i varselet.

TV-kanalen opplyste at varselet ble iverksatt for to nordlige regioner av landet, der det ble antatt at raketten var på vei.

TV-kanalen Asahi skriver at missilen landet 3000 kilometer fra Japan.

Regjeringstalsmann Hirokazu Matsuno sier på en pressekonferanse at Japan sterkt fordømmer Nord-Korea, og sier handlingene er en trussel mot internasjonal fred.

SENDTE UT VARSEL: Slik så varselet fra japanske myndigheter ut etter at Nord-Korea avfyrte en ny missil. Nederst står det ifølge AP «Missilen har passert».

– Japan vil protestere på det sterkeste mot Nord-Korea, all ny infomasjon vil bli delt når vi får det, sier han ifølge ABC.

Like etterpå beskrev Japans statsminister Nord-Koreas handlinger som «barbariske».

Sør-Korea melder også om missilen, skriver AP. I en uttalelse fra landets generalstab heter det at Sør-Korea er i beredskap, og samarbeider nært med USA samtidig som man styrker overvåkingen og sikkerheten.

Sør-Koreas president Yoon sier Nord-Koreas hensynsløse atomvåpen-provokasjoner vil føre til resolutt svar fra verdenssamfunnet, skriver Reuters.

Nord-Koreas utskyting er den siste i en lang rekke det siste året, og den femte oppskytingen på ti dager.