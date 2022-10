MISTET BEINET: I stuen i den lille leiligheten i utkanten av Kharkiv, øst i Ukraina, ligger Valentina (73) lenket til sengen. – En russisk bombe rev benet av henne, forteller mannen Vasyl Ivanovych (72).

Valentina (73) lenket til sengen etter bombeangrep: − Hjelp oss!

KHARKIV (VG) 73 år gamle Valentina har vært lenket til sengen i den lille leiligheten i Kharkiv, øst i Ukraina, i syv måneder. Beinet hennes ble sprengt av i et russisk bombeangrep.

Publisert: Nå nettopp

En gammel mann i grå frakk, grønne bukser og caps strigråter på gaten i en forstad til Ukrainas nest største by Kharkiv.

Han kommer bort til oss. Ber stille om vi kan være så snille å høre hans historie.

– Kan noen hjelpe oss?, sier han og spør forsiktig om vi kan følge med ham opp i leiligheten.

Vi går opp trappene i blokken. Inn i den lille leiligheten hans.

I stuen ligger den gamle mannens kone på en madrass. Tårene triller nedover de bleke kinnene hennes.

Hun tar vekk dynen som dekker beina.

Det ene er borte.

Her har hun ligget siden april. Uten mulighet til å gå ut eller bevege seg.

LENKET TIL SENGEN: Valentina (73) har ligget lenket til sengen siden hun kom hjem fra sykehuset etter bombeangrepet 2. mars.

Blod over alt

73 år gamle Valentina Mykolayivna skal bare gå ut med søppelet onsdag den 2. mars. Hun runder hjørnet til boligblokken hvor hun og ektemannen bor, og går mot de store søppelcontainerne. På veien har hun kostet opp glasskår etter et tidligere bombeangrep.

Så kommer det tre kraftige smell.

Valentina våkner opp og ligger på bakken. Det er blod over alt. Hun sleper seg bortover asfalten. Rundt henne står tre biler i brann.

Kharkiv by var åsted for noen av krigens hardeste kamper mellom februar og mai, da Ukraina gjenvant byen.

Men russerne fortsatte angrepene på byen inntil nylig: I begynnelsen av september ble russiske soldater drevet på flukt fra hele regionen.

STORE ØDELEGGELSER: Kharkiv by er preget av at store deler av byen er lagt i grus av russisk bombardement.

Da VG besøkte Kharkiv i slutten av september, var det Valentinas ektemann, Vasyl Ivanovych (72), som fortalte om hva som har skjedd med kona.

Han sitter på stolen ved siden av sengen hennes. Han hulker mens han fortsetter historien.

– Hele blokken ristet da jeg hørte smellene. Jeg løp ut og ropte at noen måtte ringe etter hjelp. Valentina skrek til meg: «Beinet mitt er borte».

Han fikk tatt plastposer rundt det avrevne beinet i et forsøk på å stoppe blødningene. Naboer kom løpende til, og sammen fikk de båret henne opp i leiligheten.

– Det var blod over alt og det var kaos. Ansiktet hennes var helt svart, forteller Vasyl.

BOMBENE TRAFF: 72 år gamle Vasyl ved området der de russiske bombene traff den 2. mars.

Ber om hjelp

På sykehuset fjernet de Valentinas venstre bein. Hun hadde mistet mye blod. I seks uker lå hun i sykesengen, før hun ble sendt hjem igjen uten hjelp eller opptrening.

Det er 72 år gamle Vasyl som tar seg av henne. Nå sitter han i stuen og ber om hjelp.

– Kan noen hjelpe oss?

– Vi fikk en rullestol og krykker av en frivillig organisasjon. Men vi bor i tredje etasje, Valentina klarer ikke komme seg ned og opp trappene. Vi forsøkte en gang, da falt hun.

De har ingen familie i Ukraina, kun to slektninger som bor i Russland, og i den store blokken er det bare tre andre familier nå. Alle andre flyktet da krigen brøt ut og bombene begynte å falle.

GRÅTER: Valentina gråter når hun forteller om dagen som forandret alt. – Jeg skulle bare gå ut med søppelet, sier hun.

Over 1 million miner

Ifølge FNs høykommissær for Menneskerettigheter er det så langt i krigen registrert 15.246 sivile ofre. 6.114 drept og 9.132 skadet (tall frem til 2. oktober).

Valerij Zaluzjnyj, øverstkommanderende for de ukrainske styrkene, gikk ut etter sommeren og opplyste om at rundt 9.000 soldater var drept så langt i konflikten, ifølge AP.

– Vi anslår at det er mellom 4.000 til 6.000 mennesker som er amputert i Ukraina nå. Den største utfordringen er å få de amputerte til behandlingssentre utenfor Ukraina, sykehusene i landet overveldet av ofre, sier Monte Schumacher, grunnlegger og direktør i Courage Ukraine.

De jobber med å samle ressurser, bidrar til å rydde miner og hjelper amputerte i landet. Han anslår at det kan bli så mange som ti tusen amputerte i Ukraina.

– Hovedårsaken til disse høye tallene er angrep med artilleri og udetonerte miner. Vi anslår at det nå finnes over en million miner i Ukraina. Og 30 prosent av alle raketter og bomber eksploderer ikke når de lander. Alt dette må ryddes og det vil ta minst ti år før dette er gjort over hele Ukraina, sier Schumacher.

Han sier at verdenssamfunnet må fokusere mye mer på utfordringene rundt det høye antall amputerte.

– Å miste et bein eller en arm betyr at man trenger helsehjelp resten av livet. Proteser koster fra 50.000 til 250.000 kroner for hver person. I tillegg er det rehabiliteringen som tar lang tid, sier han.

UTEN HJELP: Valentina og Vasyl er overlatt til seg selv.

– Alt er ødelagt

Valentina har fortsatt små glassbiter i kinnene sine. I kjevene sitter det små metallbiter. Legene mente det var bedre å la de være enn å operere de ut.

– Vi har gjort det beste vi kan hele livet. I 48 år arbeidet vi for Ukraina. Min kone på universitet og jeg som politimann og så i et sikkerhetsfirma. Nå gråter min kone hver gang jeg må forlate leiligheten. Vi skulle jo gjøre så mye fint sammen. Alt det er ødelagt, sier Vasyl.

Forstaden de bor i ble konstant bombet. Men de siste to månedene har det vært rolig etter at de ukrainske styrkene klarte å presse russerne lenger sør. Det eldre ekteparet i den lille leiligheten håper at noen hører bønnen deres.

– En protese hadde gjort så mye. Da kunne vi vært sammen utenfor leiligheten, nå som bombene har sluttet å spre død, sier Vasyl.

– Fiendene våre kan dra til helvete. De ødela alt.