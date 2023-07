PÅ OFFENSIVEN: Ukrainske soldater fyrer løs mot russiske stillinger nær Zaporizjzja lørdag.

Ukrainerne trapper opp motangrepet: − De er nødt til å lykkes

Etter uker med liten fremgang har Ukraina satt inn støtet ved frontlinjen i sør: - Selv om offensiven er stor, vil det nok ikke gå særlig raskt, sier Palle Ydstebø.

Hovedlæreren ved seksjon landmakt på Krigsskolen viser til at de russiske okkupasjonsstyrkene har opparbeidet omfattende forsvarsverker.

– Ukrainerne må gnage seg gjennom minefelt for minefelt og skyttergrav for skyttergrav, sier oberstløytnant Ydstebø til VG torsdag.

Både amerikanske og russiske tjenestemenn har bekreftet at Ukraina ser ut til å trappe opp sin militære innsats sør i Ukraina.

– Den andre bølgen av motoffensiven har begynt på Zaporizjzja-fronten, sier Vladimir Rogov i den russisk-innsatte administrasjonen i distriktet, ifølge CNN.

To tjenestemenn ved Pentagon sier til New York Times onsdag at Ukraina har satt inn tusener av soldater som er trent og utstyrt av Vesten.

– Det meldes at Ukraina har satt inn nye styrker i området. Det er ikke de helt store mengdene det er snakk om, men det ser ut til å true den fremste russiske forsvarslinjen sør for byen Orikhiv, sier Palle Ydstebø.

– Tiltatt i styrke

Talsmann for det russiske forsvarsdepartementet Igor Konasjenkov opplyser til nyhetsbyrået TASS om et «massivt» angrep sør for byen Orikhiv, etterfulgt av et annet lenger sør mot Robotyne.

– Vi bekrefter at krigshandlingene har tiltatt betydelig i styrke, uttalte Russlands president Vladimir Putin under et møte med afrikanske statsledere torsdag.

Russerne svarer med omfattende bombardement fra luft og bakke. Det russiske forsvarsdepartementet hevder det ukrainske rykket er mislykket.

Ukrainske tjenestemenn kommenterer ikke pågående operasjoner. Men en rådgiver til forsvarsministeren, Jurij Sak, sier til Reuters at det ikke skjer noe nytt ved fronten.

– I sør beveger vi oss fremover, sakte men sikkert, sier Sak.

– Vel forberedt

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier torsdag at Ukraina er vel forberedt og godt trent for å lykkes og fortsatt har masse kampstyrke.

I STILLING: Ukrainske soldater i skyttergravene nær fronten ved Zaporizjzja fredag.

Ukrainas motoffensiv skulle egentlig startet i vår.

– Men vi hadde ikke nok ammunisjon og våpen og brigader som er trent i disse våpnene, sa Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i forrige uke.

Da motoffensiven først kom i gang på tre fronter i juni, var russerne vel forberedt. De hadde lagt store minefelt, gravd stridsvogngrøfter og opprettet sperringer.

Derfor har ukrainernes fremgang vært liten, så langt i sommer.

SÅRET: Sykepleiere tar seg av ukrainske soldater i Zaporizjzja-regionen torsdag.

Oberstløytnant Ydstebø mener den største usikkerheten på russisk side er kvaliteten på troppene som skal forsvare seg mot uthvilte, vel utstyrte ukrainere.

Trenger utstyr og luftvern

– Ukraina fortsetter å be Vesten om mer utstyr, så de kan ha bedre muligheter mot russiske forsvarslinjene, sier Ydstebø.

Han mener også at ukrainerne trenger mer luftvern for å beskytte seg mot russernes stadige rakett- og droneangrep mot sivile mål.

– De er nødt til å lykkes med disse offensivene, om de skal nå målet om å drive Russland ut av Ukraina.

Den ukrainske generalstaben uttalte torsdag i følge New York Times at ukrainske styrker fortsetter offensive operasjoner i retning av Meliutopol og Berdiansk.

De to byene ligger ved Azovhavet, som Ukraina håper å nå for å drive en kile gjennom russisk-okkupert territorium i sør og øst.

– Det er mulig på sikt, men jeg vet ikke hvor langt de kommer i år. Det kommer an på ressursene på begge sider, sier oberstløytnant Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø.

Etter at russerne trakk seg ut av Kherson i november i fjor, har fronten stabilisert seg, og det har ikke vært meldt om de store angrepene, forklarer Ydstebø.

– Krever mye

Ukraina presser seg sakte frem nord og sør for Bakhmut, mens Russland prøver seg med flere offensiver i Luhansk fylke.

– Sørfronten er den viktigste fronten på land, og det er et stort press på Ukraina til å skaffe seg overtak her. Da kan de dele de russiske styrkene i to og ødelegge Kertsjbroen som forbinder Russland med Krim, sier Ydstebø.

Han tror det kan ta tid.

– De kan muligens klare det i løpet av året, men det krever mye fra ukrainsk side.