Over 4000 evakuert fra skogbrann på La Palma

Over 4000 mennesker har blitt evakuert som følge av en skogbrann som sprer seg raskt på den spanske kanariøya La Palma, ifølge myndighetene.

NTB

Brannen startet tidlig lørdag i El Pinar de Puntagorda, et skogsområde nord på øya. Så langt er ti slukningsfly og over 300 brannmenn satt inn i håp om å tøyle brannen, som sprer seg raskt på grunn av vedvarende tørke og sterk vind.

Både landsbyen Puntagorda og nabobyen Tijarafe er evakuert. Myndighetene har advart om at flere boliger kan måtte evakuere hvis brannvesenet ikke får kontroll.

Minst 13 hus er ødelagt av brannen, ifølge regionpresident Fernando Clavijo på Kanariøyene.

– Det har vært en viss motstand fra lokalbefolkningen mot å forlate hjemmene sine. Jeg ber innstendig folk om å følge myndighetenes råd og ta ansvar, sier han.

Skogbrannen har så langt svidd gjennom et område på neste 500 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område på størrelse med Oslo kommune.

Lokale innbyggere ser på skogbrannen i nærheten av Puntagorda på kanariøya La Palma lørdag.

Skogbrannen på La Palma skjer samtidig med at det sørlige Europa rammes av en ny hetebølge.

I mange deler av Spania har det vært temperaturer over 40 grader. I Aten er den populære turistattraksjonen Akropolis stengt for tredje dag på rad, mens det i Italia er sendt ut rødt farevarsel for 16 byer. Søndag er det spådd at flere varmerekorder kan ryke.