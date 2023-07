Ny skyting i Eskilstuna – mindreårig gutt skadet

For andre dag på rad ble det lørdag skutt på åpen gate i Eskilstuna vest for Stockholm i Sverige.

En gutt under 18 år ble lørdag funnet med alvorlige skuddskader i bydelen Nyfors i Eskilstuna i Sverige, melder svensk politi.

Politiet rykket til stedet etter å ha fått flere meldinger om høye smell i området. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

– Vi er fortsatt i en jaktfase, og vi jobber med etterforskning parallelt. Vi har også satt opp sperringer og prøver å få krimteknikere til stedet så raskt som mulig. Vi har også tatt inn enkelte personer til avhør, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson Klarin til Aftonbladet.

Aktiver kart

Det skjer dagen etter at en mann i 20-årene ble drept i samme by. Mannen ble truffet av flere skudd, og ifølge politiet hørte vitner i området at det ble avfyrt minst ti skudd. Det var kulehull i både en bil og et bygg i nærheten av stedet mannen ble funnet.

Politiet etterforsker nå om det er en sammenheng mellom de to skyteepisodene.

– Det er litt tidlig å si nå, men vi mistenker at det er en kobling til konfliktmiljøene vi har for tiden. Om det har en sammenheng med gårsdagens skyting eller er en isolert hendelse er for tidlig å si nå, sier Jansson Klarin.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post