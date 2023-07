Michigan har siktet 16 Trump-støttespillere for valg-forbrytelser

16 personer med tilknytning til det republikanske partiet er anklaget for å ha forfalsket papirer for å hevde at Donald Trump stakk av med seieren i 2020-presidentvalget i Michigan, selv om det var Joe Biden som vant.

De 16 er anklaget for å ha utgitt seg for å være valgmenn, som representerer velgerne i presidentvalget, og for å ha hevdet at det var Donald Trump som vant valget.