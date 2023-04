General Mikhail Mizintsev, kalt «slakteren i Mariupol».

«Slakteren i Mariupol» skal ha fått sparken

General Mikhail Mizintsev skal ha mistet jobben. Samtidig melder Ukraina at de snart er klare for en motoffensiv mot Russland.

Mizintsev, som er sanksjonert av Vesten og har fått kallenavnet «slakteren i Mariupol», skal ha fått sparken som russisk viseforsvarsminister.

Avgangen ble først meldt av den russiske militærbloggeren Aleksandr Sladkov, og senere av nyhetsnettstedet RBC. Ingen har kommet med noen forklaring på sparkingen.

Ansvarlig for inhuman beleiring

Mizintsev ledet beleiringen av Mariupol tidlig i krigen. Havnebyen, som ligger sør i den østlige Donbas-regionen, ble beleiret i flere måneder før den til slutt falt til russiske hender.

Mizintsev ble utnevnt til viseforsvarsminister i september, med ansvar for logistikk og forsyninger. EU innførte sanksjoner mot ham i juni, og sa at han var ansvarlig for den «inhumane» beleiringen. Det russiske forsvarsdepartementet har ikke kommentert saken, og Kreml har sagt at de ikke kan uttale seg.

President Vladimir Putin har flere ganger gjort omskiftninger i den russiske militærledelsen, gjerne uten å gi noen forklaring.

Snart klare

Ukraina er i ferd med å ferdigstille forberedelsene på en motoffensiv mot russiske styrker, sier forsvarsminister Oleksij Reznikov.

– Når gud vil det, været tillater det og offiserene tar avgjørelsen, gjør vi det, sa Reznikov i et nettmøte med pressen fredag.

Reznikov kom ikke med noen dato, men sa at «vi i stor grad er klare». Den ukrainske regjeringen håper at den lenge ventede våroffensiven vil endre krigens kurs, 14 måneder etter at Russland invaderte nabolandet.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Russland kontrollerer store deler av Ukrainas territorium i øst, sør og sørøst. I sin siste dagsrapport om krigen, skriver det ukrainske forsvaret at Bakhmut, en liten by i øst, stadig er hovedfokus for kampene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at Ukraina nå har fått nesten alle kampkjøretøy og stridsvogner som er blitt lovet fra allierte.

