OMKOM: Eve Smith (21), Rafel Jeanne (24) og Darxy Ross (21) ble funnet døde i Cardiff mandag etter å ha vært savnet hele helgen.

Wales: Var savnet i to døgn – skal ha blitt funnet døde i bilvrak

Tre av de fem unge menneskene som ble meldt savnet etter en natt på byen i Cardiff i Wales er funnet døde like ved en rundkjøring i hovedstaden. To ble funnet i live, men med kritiske skader.

Politiet har gjennom helgen lett etter fem unge mennesker som ble meldt savnet etter å ha tilbrakt en natt på byen i Cardiff i England.

Sophie Russon (20), Eve Smith (21), Darcy Ross (21), Rafael Jeanne (24) og Shane Loughlin (32) ble sist sett i 02-tiden natt til lørdag i Cardiff.

Familiene til de savnede har gjennom sosiale medier desperat forsøkt å hente informasjon som kunne lede til å finne de savnede.

Mandag, to døgn etter at de ble meldt savnet, fant politiet tre døde personer og to som var alvorlig skadet, skriver BBC.

ÅSTED: Brannvesen og politi skjermer åstedet i St. Mellons i Cardiff, hvor fem unge mennesker ble funnet døde etter en ulykke. Alle hadde vært savnet siden natt til lørdag.

Alle fem skal ha blitt funnet i et bilvrak langs en trafikkert vei i Cardiff, ifølge Daily Mail.

Ifølge politiet har de fem vært involvert i en bilulykke. Det er ikke kjent hva som forårsaket ulykken.

Funnet ved rundkjøring

Bilen som de fem sist ble sett i, skal ha blitt funnet langs en trafikkert vei i St. Mellons i Cardiff.

Ifølge BBC ble bilen funnet i et skogsområde like ved en travel rundkjøring på det som er en av hovedrutene inn til Cardiff.

SKOGHOLT: Politiet har sperret av området hvor de tre døde og de to skadede ble funnet, like ved en trafikkert vei i St. Mellons i Cardiff. TRAFIKKERT: Rundkjøringen like ved der de fem unge menneskene ble funnet, likker på en trafikkert vei i Cardiff.

Politiet skriver i en pressemelding mandag kveld at de tre døde er identifisert som Rafel Jeanne, Eve Smith og Darcy Ross. Sophie Russon og Shane Louhlin er sendt til sykehus med kritiske skader.

Smith var kjent for mange fra å ha medvirket i en Sky-dokumentar, etter at søsteren hennes ble påkjørt og drept av en sjåfør som kjørte i ruspåvirket tilstand.

I dokumentaren ble Smiths familie fulgt av et kamerateam i tre år, hvor de krevde strengere straffer for ruskjøring.

– Enormt vanskelig

Politiet i South Wales skriver i en pressemelding mandag kveld at de etterforsker «den fatale trafikkulykken», og at de jobber med å fastslå omstendighetene rundt hendelsen og når ulykken fant sted.

I løpet av mandagen, har flere kommet til ulykkesstedet for å legge ned blomster og minneord.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Våre tanker går til familiene til alle som er berørt av denne tragiske hendelsen. Spesialister gjennomfører etterforskning for å koble sammen hva som har skjedd, uttalte sjefskonstabel Jason Davies.

– Familiekontakter støtter de involverte familiene i det som må være en enormt vanskelig tid for dem, uttalte assisterende sjefskonstabel Jason Davies.

