Seks drept i skyteepisode i Hamburg

Minst seks personer er drept og to hardt skadet i en skyteepisode ved et lokale tilhørende Jehovas vitner i distriktet Alsterdorf nord i byen Hamburg.

Det opplyser nødetater til den tyske kringkasteren RTL på stedet.

Flere medier, inkludert Wetterauer Zeitung og Allgemeine Zeitung skriver at det har blitt avfyrt skudd på et lokale for Jehovas vitner i Alsterdorf-distriktet.

Gjerningspersonen eller -personene skal være på frifot.

Beboere i område har fått beskjed om ikke å forlate hjemmene sine, skriver Focus.

Nyhetsmediet skriver videre at nødetatene ble kontaktet rundt klokken 21 av flere personer som hørte skudd.

Politiet i Hamburg bekrefter på Twitter at det pågår en større politiaksjon og at de vil komme tilbake med mer informasjon så snart de kan.

Saken oppdateres.

