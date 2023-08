Flammeinfernoet

og varmen er

uutholdelig. Bare én desperat sjanse

kan redde dem fra døden.



Ingenting blir som før

Ekstremvarme, vanvittige branner og flommer herjer verden i sommer: Hvor skremt er forskerne?



Brannen på Hawaii er den dødeligste i USA på nær 100 år.

Da flammene slukte stadig større deler av byen, valgte mange å flykte ut i havet.

– Gatene våre er borte, hele byen er borte, livet vårt er borte, sier en som overlevde, Chuck Dicker, til Fox News.

Om lag 80 prosent av byen Lahaina er lagt i ruiner. Rundt 1000 personer er ennå ikke gjort rede for, ifølge myndighetene.

Stadig mindre regn og økende temperaturer har bidratt til å øke faren for skogbranner på den amerikanske stillehavsøya, som mange andre steder.

Etter hvert som kloden varmes opp, er ingen plass helt trygg fra katastrofer.

– Alle mulige rekorder slås alle mulige steder. Jeg spør meg selv: Hva vil neste sommer bringe?

Det sier Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, til VG.

Mens klimagassutslippene øker globalt, rammer klimaendringene hardere og hardere.

Endrer ikke verden drastisk kurs, får vi bare mer ekstremvær i årene som kommer, mener forskere VG har snakket med.

13.000 forskere og FN kaller tiden vi er inne i en klimakrise – climate emergency.

BRANNENE Akkurat nå herjer

en skogbrann

på Tenerife. I juli ble

New York røyklagt

av skogbranner fra

nabolandet Canada. I Hellas måtte barn

evakueres fra flammene.

Rundt 250 brannfolk kjemper mot storbrannen på Tenerife. Brannen er ute av kontroll, melder myndighetene på den spanske ferieøya.

– Situasjonen er ikke akkurat veldig positiv, sa lederen for den regionale regjeringen, Fernando Clavijo, på en pressekonferanse sent onsdag.

Store skogbranner har også rammet Kashakstan, USA, Canada og Hellas.

Slik så det ut på Cascais i Portugal 25. juli:

VG har spurt fire norske klimaforskere om utviklingen vi nå rammes av:

Vil ekstremværet tilta de kommende somrene?

– Den klare tendensen er at ekstremværet vil øke i omfang inntil vi klarer å stanse den globale oppvarmingen. Men enkelte år vil være verre på grunn av naturlige klimavariasjoner. I år og neste år vil El Niño i Stillehavet gi temperaturene en ekstra dytt. Mens hetebølger rammer store områder samtidig, er styrtregn typisk mer begrenset i utstrekning og opptrer sjeldnere og mer tilfeldig. Sjansen er stor for nye hetebølger i Sør-Europa neste sommer, men relativt liten for at vi vil få et nytt ekstremvær av typen «Hans» her hos oss.

– Siden vi fortsatt slipper ut rekordmye CO2, vil det fortsette å bli varmere. Ekstremværet vil derfor dessverre øke enda mer i både omfang og intensitet. Men 2023 hadde store utslag av noen typer, så de aller første årene fremover vil nok ikke få like intense hetebølger og skogbranner som i år.

– Alle mulige rekorder slås alle mulige steder. Jeg spør meg selv: Hva vil neste sommer bringe? Ekstremværet Hans er et eksempel på styrtregn med følgende flom, som vi må forberede oss på vil skje oftere. Vi vil også få hyppigere og mer alvorlige tørkeperioder.

– Trenden med stadig høyere global temperatur følges skremmende tett av ekstremt vær. Dermed kan vi forvente ekstreme hendelser de neste somrene også. Men det er umulig å si hvor og når hetebølger, tørke og styrtregn rammer.

HETEBØLGENE I Europa

herjet

hetebølgene

i sommer. I Irak forsvant

avlingene mens

gradestokken bikket

50 grader.

I Hellas måtte landemerket Akropolis stenges ned, og Røde Kors måtte dele ut vann til tørste turister.

Juli ble den varmeste som noensinne er registrert, viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste.

Det antas at dette var den varmeste måneden på 120.000 år.

– Klimaendringene er her, sier FNs generalsekretær António Guterres

– Det er veldig skremmende, og dette er bare begynnelsen. Tiden med global oppvarming er over; tiden med global koking er over oss, sa Guterres.

Ifølge NTB ba han om umiddelbar innsats og drastiske grep for å kutte utslipp som bidrar til at planeten blir varmere.

Også i fjor var hetebølgen brutal:

Totalt krevde den 61.672 liv i Europa, anslår forskerne i en ny studie.

Er du overrasket over omfanget av ekstremværet denne sommeren?

Hans Olav Hygen: – Ekstremværet «Hans» overrasket meg, med styrken og retningen. Men det burde det nok ikke. Vi har historiske eksempler på tilsvarende hendelser. Utenfor Norge er jeg kanskje mer skremt enn overrasket over hvor hyppig og sterkt vi blir rammet. For eksempel Spania, som nok en gang har vært herjet av hetebølger og tørke. I perioder med El Niño ser vi historisk at den globale temperaturen blir høyere, noe som godt matches av at verden satte ny varmerekord for varmeste måned i juli.

Tore Furevik: – Nei, jeg er ikke så overrasket. Så lenge vi fortsetter med å slippe klimagasser ut i atmosfæren, vil jorda bli varmere og vi vil få stadig oftere ekstremvær. Det er dette vi har sett de siste somrene, både i Europa, Nord-Amerika og store deler av Asia.

Bjørn Hallvard Samset: – Jeg er dessverre ikke overrasket over ekstremværet i 2023. Vi vet aldri på forhånd akkurat hvor varmt og vått det blir, men sommeren vi har hatt er helt i tråd med det forskere har forutsagt.

Kikki Kleiven: – Sommerens ekstremvær har ikke vært overraskende. Men i flere områder har det i tillegg vært så store avvik fra det normale at det overrasker og skremmer meg: Som rekordlave nivåer av vinterhavisen i Antarktis og ekstreme temperaturer i Nord-Atlanteren. Dette er en påminnelse om at de gamle temperaturrekorder ryker fordi vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.

HAVET Også temperaturen

under overflaten

har skremt forskere

i sommer. Aldri før

har så høye

temperaturer

blitt målt.

Kraftige temperaturhopp i havet og et massivt tap av sjøis i Antarktis har gjort forskere urolige.

I den nordlige delen av Atlanterhavet har temperaturene ligget på rekordnivåer helt siden mars.

I starten av august var snittemperaturen i overflaten 1 grad høyere enn det høyeste som tidligere er målt på denne tiden av året.

Også her til lands er været i utvikling:

VG har analysert værdata fra 1957 til i dag for å vise hvordan Norge endrer seg.

Havet absorberer mye av denne varmen. Havet driver nemlig med karbonfangst- og lagring på høyt nivå.

Mer enn 90 prosent av overskuddsvarmen fra global oppvarming er lagret her.

FLOM I Norge rev

flom med seg

hus og hytter,

og ødela veier. Også etter at en flom hadde

trukket seg tilbake i Bejing,

ble skadene åpenbare.

Da «Hans» traff Norge i sommer, ble elver og byer oversvømt. Bønder mistet avlinger og kritisk infrastruktur gikk tapt.

Men også Kina, India, Slovakia og Japan er blant landene som har opplevd vannmassene.

I mai måtte innbyggere i Italia forlate hjemmene sine, mens andre kunne padle gjennom gatene:

Er det samsvar mellom norske politikeres handlinger og tempoet i klimaendringene?

Bjørn Hallvard Samset: – De faktiske politiske handlingene samsvarer dårlig med alvoret i situasjonen, både i Norge og andre steder. Vi har ambisiøse lovnader om kutt i utslipp, og det er bra. Men utslippene går i helt feil retning. Vi er også bare i startgropen for å tilpasse oss til morgendagens klima, for infrastruktur, landbruk, sikkerhet og mer. Her må både politikere, næringsliv og privatpersoner på banen.

Tore Furevik: – Norge må, som alle andre land, erstatte fossile energikilder med fornybare, og være best mulig forberedt økningen i ekstremvær. Det er en formidabel oppgave vi står overfor. Ut fra politikken som blir ført, er det vanskelig å se at stortingsflertallet har tatt dette ordentlig innover seg.

Hans Olav Hygen: – Bildet er flerfasettert. Under ekstremværet «Hans» så vi hvordan beredskaps-Norge fant sammen og gjorde en meget god jobb. Samtidig gir ekstremt vær en del unødvendig skade, fordi vi ikke har vært gode nok til å tilpasse oss dagens eller fremtidens klima. Klimakunnskapen må dypere inn i beslutningene. Vi må jobbe balansert på minst tre fronter samtidig: Utslippskutt, klimatilpasning og beredskap.

Kikki Kleiven: – Skal vi unngå det farligste konsekvensene av klimaendringene, må vi kutte utslipp raskt. Samtidig haster det med å ta grep for å tilpasse regionene i Norge til effekten av de klimaendringene det nå er for sent å stoppe. Norge må øke tempo og innsats – både med norske utslippsreduksjoner og for å hjelpe andre land med energiomstilling og klimatilpasning.

