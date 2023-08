Ukrainske styrker rykker frem - så smeller det

De ukrainske soldatene i den 59. motoriserte infanteri-brigaden forsøker å storme en russisk forsvarsstilling da det plutselig går i svart.

Kortversjonen Ukrainske styrker kjemper en stadig mer intens kamp mot russiske styrker i østlige og sørlige Ukraina i et forsøk på å gjenvinne kontroll over okkupert land.

Videomateriale publisert av Ukrainas forsvarsdepartement viser eksempler på den brutale krigføringen og fremhever behovet for vestlig militærutstyr.

De russiskkontrollerte områdene i sør-Ukraina har gjennom 1,5 år blitt kraftig befestet, og offensiven har ført til store tap ukrainske liv og utstyr under ny, omfattende motoffensiv. Også mange russiske soldater er drept.

Styrkene kjemper spesielt intenst på to kjerneområder i sør, med mål om å nå Azovhavet for å dele de russisk-kontrollerte områdene i to, noe som vil komplisere den russiske krigslogistikken. Vis mer

Etter en svært blodig og lite vellykket start på motoffensiven, ser nå ukrainske soldater et lite håp på slagmarken.

Men prisen de betaler i liv og utstyr er høy.

En nytt klipp, publisert av det ukrainske forsvarsdepartementet, viser den brutale kampen de ukrainske soldatene nå står i.

Som en del av motoffensiven, som har pågått siden starten av juni, forsøker soldatene å frigjøre okkupert land fra russerne i østlige og sørlige Ukraina.

Klippet (som du kan se over) viser fire soldater som sitter inne i den amerikanske Humveen, et væpnet kjøretøy gitt til de ukrainske styrkene fra USA. En annen soldat fyrer løs mot russerne fra takluken.

I det neste øyeblikket blir kjøretøyet truffet av det som skal være en russisk artillerigranat.

Viser frem behov og problem

Ved å dele slike bilder får forsvarsdepartementet enkelt formidlet et budskap som er viktig for dem: I all enkelhet viser det omverden hvorfor Ukraina mener at de trenger vestlig utstyr.

For til tross for at de ble truffet skal alle soldatene i det pansrede kjøretøyet ha overlevd, og ifølge ukrainerne skal brigaden ha lyktes med å ta den russiske stillingen.

«Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.» skriver de på engelsk på Twitter.

Samtidig viser klippet også noe mer:

Det viser et av de ukrainske styrkenes største problem, gjennom måneder med motoffensiv. Nemlig kilometer på kilometer med et formidabelt russisk forsvarsverk, med minelagte jorder, skyttergraver, stridsvogngrøfter, ytterligere beskyttet av russisk artilleri og angrepshelikopter.

Les mer: Slik er Russlands forsvarsverk i Ukraina

UTMATTET: Ukrainske soldater fotografert ved frontlinjen i Donetsk i forrige uke.

Områdene i sørlige Ukraina, som ukrainske styrker nå forsøker å ta tilbake, har vært under russisk kontroll siden starten av fullskalakrigen i fjor vinter.

Det betyr at russerne har hatt halvannet år på å planlegge og bygge opp et svært sterkt forsvar. At en hær forsøker å bryte igjennom et slikt tungt forsvart område, har ikke Europa sett siden den andre verdenskrig.

Det er det ukrainerne nå forsøker å gjøre.

Siden starten av juni har Ukraina iverksatt en omfattende motoffensiv, i et forsøk på å ta tilbake så mye som mulig av okkupert land.

Forventningene var på forhånd svært høye. Flere vestlige politikere antydet at Ukraina raskt ville bryte igjennom det russiske forsvaret. Likevel har fremrykkingen gått langt saktere enn mange forventet.

I offensivens aller første uker ble svært mange ukrainske soldater drept i møte med et svært motstandsdyktig russisk forsvar. En betydelig del av militærutstyret Ukrainas allierte har sendt dem, ble også ødelagt.

Ifølge avisen The New York Times mistet ukrainerne så mye som 20 prosent av sine kjøretøy og våpen i offensivens to første uker.

Så hvordan går det egentlig nå, to måneder senere?

MANGE SKADET: En ukrainsk soldat må amputere begge ben etter å ha blitt skadet i frontlinjen i juli

Dette skjer i krigen nå

Kort oppsummert er det fem ulike steder langs frontlinjen som er sentrale akkurat nå.

Det militæranalytikere beskriver som de to aller viktigste aksene for Ukrainas motangrep, skjer sør i landet.

Her forsøker Ukraina å nå det talte målet – Azovhavet. Målet er å kutte områdene Russland kontrollerer i to, mellom Øst-Ukraina og Krim-halvøya. Det vil gjøre de russiske forsyningslinjene sårbare og krigslogistikken langt mer komplisert for dem.

Se kart over frontlinjen her. Det blå er Ukrainas fremgang siden juni:

Dette skjer langs de to viktige aksene nå:

I fylket Donetsk har ukrainerne de siste dagene gjenerobret landsbyen Urozhaine, og fortsetter presset sørover i retning storbyen Mariupol. Russerne ser ut til å forsøke å forsvare hver eneste landsby langs veien.

I Zaporizjzja-regionen, øst for Donetsk, er ukrainske styrker i ferd med å få kontroll over byen Robotyne, som russerne gjennom sommeren har brukt store ressurser på å holde.

I helgen meldte ukrainske militærmyndigheter at de har hatt «delvis suksess» ved byen. Målet for ukrainerne langs denne aksen er å nå byen Tokmak, og så Melitopol, to byer som er viktig for den russiske krigslogistikken.

GJENEROBRET: Onsdag erklært ukrainske myndigheter at landsbyen Urozhaine er frigjort.

Samtidig som Ukrainas hovedoffensiver går i retning Azovhavet, er deres soldater også på offensiven på to andre steder:

I østlige Ukraina har den ukrainske hæren gjennom sommeren rykket stadig lenger frem rundt den ødelagte og omstridte byen Bakhmut, som Russland, ved hjelp av Wagner-gruppen , tok kontroll over i mai etter ni måneder med bykrig.

I Kherson-regionen har det de siste ukene kommet stadig flere meldinger om at Ukrainerne har klart å krysse Dnipro-elven på to punkter, og presser russiske styrker tilbake også her.

METER FOR METER: Ukrainske soldater har gjennom sommeren måttet kjempe hardt for hver eneste meter av land de har frigjort.

– Målet for Ukraina er å fortsette å spre de russiske styrkene tynt utover, og gjøre det vanskelig for dem å sette inn reserver, skriver militæranalytikeren Mike Martin ved King's College i London på Twitter/X.

Ifølge Martin fungerer denne strategien for Ukraina.

– Russerne ser ut til å gå tom for reservestyrker, og må nå flytte styrker rundt mellom de ulike delene av frontlinjen. Det er VELDIG dårlig nytt for dem, skriver han videre.

Betyr dette at den russiske evnen til å stå imot Ukrainas offensiv er i ferd med å kollapse? Det er for tidlig å si.

I flere områder har Russland nemlig den siste tiden også forsøkt å gå på offensiven.

Særlig nordøst i landet, i nærheten av byen Kupjansk i Kharkiv-regionen, forsøker ukrainske styrker å stå imot en større russisk fremrykking.

