Skjermdump fra en video publisert av Wagner-gruppen i juni. Bildet viser tidligere Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Dette kan skje med Wagner-gruppen: − Fortsatt svært verdifulle

Både grunnleggeren og lederen av Wagner-gruppen døde i det samme flykrasjet. Hva skjer med de beryktede leiesoldatene nå?

Kortversjonen Grunnleggeren og lederen for den beryktede leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, døde i et flykrasj 23. august, sammen med flere nøkkelpersoner i organisasjonen.

Dødsfallet fører til spørsmål om hva som skjer med gruppen fremover.

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, mener en lignende gruppe vil fortsette å finnes, men under strammere kontroll av det russiske forsvaret. Vis mer

– Jeg tror at Wagner-gruppen, som en institusjon, trolig ikke kommer til å eksistere, sier Aleksandr Borodai ved det russiske parlamentet til The New York Times.

Den 23. august døde ti personer da et privatfly styrtet i Russland.

Om bord var blant andre Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin, grunnleggeren av leiesoldatgruppen og hans «høyre hånd» Dmitrij Utkin og Prigozjins sikkerhetssjef Valery Tsjekalov.

I timene og dagene som har fulgt, har det dukket opp minnesteder for de omkomne flere steder i landet.

Samtidig har det dukket opp spørsmål rundt hva som nå skal skje med soldatene i Wagner-gruppen.

MOSKVA: En kvinne legger ned blomster ved et uformelt minnested i Russlands hovedstad.

Ifølge Borodai har allerede Wagner-soldater begynt å melde seg til både frivillige og offisielle enheter i det russiske militæret.

– Det er mange av dem. Det er en stor flyt. Flyten startet ikke i går, og den er ikke over i morgen. Folk kommer inn, de vil fortsette å kjempe, de har erfaring. Når det gjelder fremtiden til Wagner-gruppen, så vet jeg ikke. Men det vil trolig ikke være en, sier Borodai til avisen.

Fredag fikk president Vladimir Putins talsperson Dmitry Peskov også spørsmål om hva fremtiden ville bringe for Wagner-gruppen:

– Jeg kan ikke si noe om det nå, jeg vet ikke, sa han, og la til at selskapet rent formelt ikke eksisterer.

Det er fordi private paramilitære grupper er ikke er lovlige i den russiske grunnloven.

Kontroll av det russiske forsvaret

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier at Wagner-gruppen trolig ikke finner en erstatter av samme betydning etter lederen Jevgenij Prigozjins død.

– Prigozjin hadde en sterk personlig stilling i Wagner, så det er flere av leiesoldatene som er ganske sinte etter dødsfallet. Mange av dem vil nok ikke bare «gli over» i en ny organisasjon, sier Bukkvoll.

Gjennom kanaler på det sosiale mediet Telegram har Wagner-gruppen og det de kaller sine «kommandører» lovet en uttalelse om veien videre, helt siden de erklærte Prigozjin død onsdag.

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Det har ennå ikke kommet.

The New York Times skriver at det er uklart om det som er igjen av lederskapet til gruppen vil ha nok sosial kapital til å lede den slik Prigozjin har gjort.

Bukkvoll forteller at Wagner-gruppen alltid har vært statlig organisert, men at organisasjonen under Prigozjin har hatt en veldig stor grad av autonomi autonomiEn aktør regnes som autonom når grunnene for hvordan personen handler, er personens egne grunner. (snl.no).

– Den modellen tror jeg forsvinner. En lignende gruppe vil trolig finnes fremover, men under mer direkte kontroll av det russiske forsvaret, sier Bukkvoll.

Destabiliserende

Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier har studert Wagner-gruppen over lang tid. Hun synes ikke det er noen opplagte kandidater til å ta over etter Prigozjin.

– Vi kan tenke oss at forsvarsdepartementet eller den militære etterretningen GRU vil ha Wagner-gruppen inn under seg. Men samtidig er det tvilsomt om de gjenværende Wagner-soldatene vil skrive under kontrakt, sier Larsen til VG.

1 / 5 STYRTET: Flere russiske medier har publisert dette bildet av det som skal være det styrtede privatflyet som krasjet i fylket Tver, nord for Moskva. forrige neste fullskjerm STYRTET: Flere russiske medier har publisert dette bildet av det som skal være det styrtede privatflyet som krasjet i fylket Tver, nord for Moskva.

– Ifølge det britiske forsvarsdepartementet vil Prigozjins død «ganske garantert» ha en svært destabiliserende effekt på Wagner-gruppen. Hva tenker du om det utsagnet?

– Det ser jeg på som riktig. Det er sannsynlig at det russiske forsvaret nå prøver å få soldatene over andre lignende organisasjoner.

Han trekker frem organisasjoner med navn «Redut» og «Konvoi» som aktuelle grupperinger.

Forretningsavtaler i Afrika og Midtøsten

Det russiske forsvarsdepartementet skal ha begynt å opprette nye paramilitære styrker som skal erstatte Wagner-gruppen i Afrika og Midtøsten, ifølge tenketanken ISW.

– Forsvaret ønsker også sannsynligvis å ta over de lukrative forretningsavtalene som Wagner-gruppen har hatt på det Afrikanske kontinentet, sier Bukkvoll.

Wagner-gruppen har vært til stede i flere afrikanske land siden 2017. De opererer blant annet i Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Mali og Libya.

– Gruppens operasjoner i Afrika er fortsatt svært verdifulle for Russland. De bruker dem for å forlenge sin strategiske innflytelse og få tilgang til viktige råstoffer, skriver Vanda Felbab-Brown ved instituttet Brookings i USA i en artikkel på instituttets nettsider.

Påvirker ikke Ukraina-krigen

Bukkvoll forteller at dødsfallet trolig ikke påvirker krigen i Ukraina.

– Jeg tror ikke at det som har skjedd har vesentlig effekt på den pågående krigen. Leiesoldatene har gitt fra seg tyngre våpen allerede, og flyttet over til Belarus.

Tenketanken ISW viser til russiske kilder som har meldt at Kreml Kreml Kreml brukes gjerne som synonym for den russiske regjeringhar nektet å betale for utplasseringen av Wagner-styrker i Belarus, og at leiesoldater derfor har begynt å forlate gruppen på grunn av manglende lønn.

– Vil soldatene kunne delta i krigen igjen på et senere tidspunkt?

– Det kan man ikke utelukke, men Wagner som organisasjon kommer ikke til å delta. Det er da under andre leiesoldat-organisasjoner, styrt av det russiske forsvaret, svarer Bukkvoll.

Bilde av Jevgenij Prigozjin angivelig i Belarus.