Statsminister Kyriakos Mitsotakis

Hellas tilbyr gratis ferie til skogbrannrammede

Hellas vil sikre at turister kommer tilbake til Rhodos og tilbyr gratis ferie til skogbrannrammede.

– Den greske regjeringen vil tilby én ukes gratis ferie på Rhodos neste vår eller høst til alle som fikk sin ferie avbrutt av årets skogbranner.

Det sa statsminister Kyriakos Mitsotakis under det britiske TV-programmet Good Morning Britain onsdag morgen.

Dette er for å sikre at de kommer tilbake til øya, sier Mitsotakis under sendingen.

– Rhodos er mer gjestfri enn noensinne og er nå tilbake til normalen, sier han.

Det er foreløpig uklart hvilke kostnader regjeringen vil dekke, og om det også gjelder for norske turister som fikk ferien sin avbrutt.

VG har spurt den greske ambassaden i Norge om dette, men har foreløpig ikke fått svar.

Denne sommeren har skogbranner herjet på de greske øyene Rhodos og Korfu.

Sommerens skogbranner førte til den største evakueringen noensinne i gresk historie. Norske turister måtte også evakueres.

VG var på Rhodos i juli og møtte flere av dem som var rammet av skogbrannene.

Se video – Mistet livsverket i brannen:

