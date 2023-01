DØMT TIL DØDEN: Amber McLaughlin (49) er dømt for overlagt drap.

USAs første henrettelse av en transperson

Amber McLaughlin (49) er dømt til døden for drap på sin ekskjæreste. Om hun ikke benådes, skal straffen finne sted tirsdag amerikansk tid.

AP News skriver at det ikke er kjent at en åpen transperson tidligere har blitt henrettet i USA, ifølge Death Penalty Information Center.

Tirsdagens henrettelse vil i så fall bli det første kjente tilfellet hvor en transperson henrettes i USA, med mindre McLaughlin benådes av guvernør Mike Parson, skriver AP News.

Henrettelsen skal skje ved injeksjon.

FENGSEL: Amber McLaughlin skal befinne seg på Potosi Correctional Center, som huser mannlige fanger.

Drapet i 2003

Den 20. november 2003 ringte naboer av McLaughlins ekskjæreste til politiet, da hun ikke hadde kommet hjem den dagen. Politiet rykket ut til arbeidsplassen hennes, og nær kvinnens bil fant de et ødelagt knivhåndtak og et blodspor. Dette ifølge AP News.

Før dette skal McLaughin ha fått et besøksforbud.

Dagen etter viste McLaughlin veien til et sted i nærheten av Mississippi-elven i Missouri, hvor kvinnen var blitt dumpet.

Senere ble det funnet ut at den døde kvinnen var blitt voldtatt og knivstukket i St. Louis fylke.

I 2006 ble McLaughlin dømt til døden for overlagt drap, men i 2016 beordret retten en ny straffeutmåling. Fem år senere besluttet ankedomstolen å gjeninnsette dødsdommen.

Aktiver kart

Ønsker benådning

Den 12. desember 2022 sendte advokater en forespørsel om benådning til guvernør Parson. Advokatene påpekte at McLaughin ikke ble dømt til døden av en jury, men derimot av en dommer, skriver CBS News.

I 2006 var det nemlig en dommer som fattet beslutningen om dødsstraffen, etter at juryen ikke kom til enighet, skriver AP News.

Forespørselen fra advokatene vektlegger også flere andre problemstillinger. Deriblant at McLaughin hadde en traumatisk oppvekst og psykiske helseproblemer, noe som ikke ble fremlagt for juryen under rettssaken. Dette ifølge AP News.

Ifølge New York Post står det blant annet følgende i brevet fra advokatene: «Hun ble sviktet av institusjoner, individer og inngrep som skulle ha beskyttet henne, og de som mishandlet henne forhindret omsorgen hun så desperat trengte».

MISSOURI: Flere ønsker at guvernør Mike Parson skal benåde Amber McLaughlin.

CBS News skriver at Mississippi og Indiana er de eneste statene i USA hvor dommeren har lov til å utstede dødsstraff i tilfeller hvor juryen står fastlåst.

I øyeblikket pågår det en underskriftskampanje som oppfordrer til å stoppe henrettelsen. Per mandag kveld norsk tid har det blitt samlet inn 4.928 underskrifter.

Der foreligger ingen rettslige anker.

AP News skriver at totalt 18 personer ble henrettet i USA i 2022, herav to i Missouri.

SE VIDEO: HER RASER DONALD TRUMP: