I KLINSJ: Donald Trump skal ifølge kvinnen som er kjent under artistnavnet Stormy Daniels ha betalt henne nærmere 1,4 millioner kroner for å tie stille om at de hadde et forhold.

Eks-pornostjerne vs. ekspresident: Donald Trump møter i retten i «hysjpengesaken»

MANHATTAN (VG) Politiet i New York stålsetter seg for mulige opptøyer når Donald Trump møter i et historisk rettsmøte tirsdag kveld norsk tid.

Når Donald Trump (76) går inn i historien som USAs første tidligere president som er tiltalt i en straffesak, er det hverken kongress-stormingen eller angivelige forsøk på å snu sitt forrige valgnederlag som står på agendaen.

Årsaken til at Trump må i retten på Manhattan tirsdag kveld er et angivelig forhold til den tidligere pornostjernen Stormy Daniels (44).

Rettsmøtet skal etter planen starte klokken 20.15 norsk tid (14.15 lokal tid) tirsdag kveld.

Kaos og trengsel

Da den ytterliggående kongresspolitikeren Marjorie Taylor Greene ankom parken like ved rettslokalet tirsdag formiddag, brøt det ut kaos.

En sverm av reportere og fotografer tråkket nesten ned hverandre, mens det Greene hadde å si gjennom en puslete megafon druknet i trengselen, samt fløyter og roping fra anti-Trump-leiren.

Mest av alt er det karnevalske tilstander med MAGA-kostymer, hatter og flagg. Parken er delt i to av politiet og i den andre delen danser Trump-motstandere til noen rytmer og slagord som ber ekspresidenten ryke og reise.

Det har vært noen tildragelser mellom enkelte eksentriske demonstranter på begge sider, og et banner ble forsøkt revet i stykker.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Dette er saken

«Hysjpengesaken» kjapt oppsummert:

Stormy Daniels hevder hun og Donald Trump hadde et kortvarig forhold i 2006, året etter Trump giftet seg med sin kone Melania.

Ti år senere, bare dager før presidentvalget i november 2016, skal Trump ha betalt henne 130.000 amerikanske dollar, over 1,4 millioner kroner, for å holde tett om forholdet.

Utbetalingen skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

Cohen har erkjent at han betalte Daniels og hevder Trump senere tilbakebetalte beløpet.

Trump har alltid nektet for å ha hatt et forhold til Daniels.

SENTRAL: Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels.

Hvorfor er det ulovlig?

Hverken det angivelige forholdet eller «hysjpengene» er i seg selv ulovlige. Kjernen i saken er hvordan betalingen ble registrert. Trump har erkjent å ha betalt Cohen pengene, men hevder det var for juridiske utgifter, ifølge BBC.

I tiltalen, som kom forrige uke men fremdeles er unntatt offentlighet, anklages Trump for forretningsbedrageri, ifølge flere medier:

felony charges felony charges Det amerikanske rettssystemet skiller mellom «felony» (forbrytelse) og «misdemeanor» (forseelse), hvor førstnevnte er mer alvorlig. ). Ifølge New York Times inneholder tiltalen mer en 24 forbrytelser ().

Ifølge CNN skal tiltalen inneholde minst 30 tilfeller av forretningsbedrageri.

Fordi hendelsen skjedde rett før presidentvalget, kan det også være brudd på regler for valgkampfinansiering.

Les mer om Stormy Daniels på VG+: Dette er kvinnen som kan felle Trump

Dette skjer tirsdag kveld

Selve rettsmøtet tirsdag kveld direktesendes ikke, men fotografer skal få ta bilder før høringen starter.

Som en del av rettssaken vil Trump trolig først gjennomgå standardprosedyren med å avgi fingeravtrykk og la seg fotografere. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen.

Trumps advokater har meddelt at han kommer til å nekte straffskyld.

Ifølge New York Times forventes Trump å overgi seg frivillig til myndighetene. Flere medier melder at Trump trolig slipper håndjern og at han trolig får reise hjem til Mar-a-Lago i Florida tirsdag kveld.

Trump skal etter planen tale til støttespillerne sine i Florida senere i kveld.

Dette sier Trump

Ekspresidenten selv har kalt etterforskningen «en heksejakt» og en «politisk forfølgelse».

Han har flere ganger sagt at han er uskyldig, og anklager statsadvokat Alvin Bragg, demokraten som ledet etterforskningen, for å prøve å skade hans valgmuligheter.

Etterforskningen av saken har pågått i nesten fem år, siden 2018, under navnet «John Does virksomhet og anliggender», ifølge New York Times. Nå får den snart nytt navn: «Folket i staten New York mot Donald J. Trump».

Blir det bråk?

Med den voldelige kongress-stormingen friskt i minne, har New Yorks myndigheter stålsatt seg for mulige opptøyer tirsdag kveld. Den gang tok Trump-støttespillere seg inn i Kongressen i Washington DC for å demonstrere mot det de mente var en rigget seier for Trumps motstander Joe Biden.

Det hvite hus sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at de er forberedt på vold, og at de ser på sikkerheten i storbyen i forbindelse med Trumps ankomst.

35.000 politifolk er i beredskap og ordføreren i New York har bedt folk om å «oppføre seg ordentlig».

Da Trump ankom New York mandag kveld var stemningen forventningsfull, uten tegn til opptøyer eller kaos, ifølge VGs reporter på stedet.

Dette sier Daniels

Daniels har omtalt tiltalen mot Trump som «monumental», «episk», og en «frikjennelse» av henne selv. Men hun uttrykt også frykt som følge av en rekke trusler hun har mottatt i kjølvannet av tiltalen.

– Det er spesielt skummelt fordi Trump selv hisser til vold, og oppfordrer til det, har Daniels sagt til den britiske avisen The Times.

– Uansett hva utfallet blir, kommer det til å forårsake vold. Det kommer til å bli skader og dødsfall, sa hun til avisen.

Hva skjer videre?

Hvis Trump blir dømt skyldig, får han sannsynligvis en bot, ifølge BBC, men det er også mulig at han må sone en straff i fengsel.

Trump har signalisert at han har intensjoner om å stille til presidentvalget i 2024, og en dom ville ikke i seg selv satt en stopper for det.

Ingen regler i USA forlanger at presidentkandidater må ha rent rulleblad, skriver NTB. En dom i en riksrettssak kan føre til at man nektes å inneha offentlige verv, men Senatet frikjente Trump i begge riksrettssakene mot ham.

Omtrent samtidig som Trump ankom Manhattan, konkluderte en ny meningsmåling med at 48 prosent av republikanerne vil ha Trump som partiets presidentkandidat, opp fra 44 prosent ved siste måling.

Målingen er gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters blant folk som beskriver seg selv som republikanere.