TILBAKE I BUCURESTI: Jens Stoltenberg møtte Romanias president Klaus Iohannis i Bucuresti mandag. Tirsdag ettermiddag leder Stoltenberg Natos utenriksministermøte.

Avviser Putin-påstand: − Nato har aldri truet Russland

BUCURESTI (VG) Jens Stoltenberg tar sterkt avstand fra påstander om at Nato har provosert Russland ved å åpne for medlemskap fra Russlands naboland.

Nato-toppene er denne uken tilbake i Romanias hovedstad Bucuresti, på samme sted og i samme palass hvor alliansens toppmøte for 14 år siden vedtok å åpne for medlemskap for Ukraina og Georgia.

På toppmøtet her i februar 2008 var det USAs daværende president George W. Bush som overtalte Nato-landene til å slippe inn de to landene som Russland siden har delvis okkupert:

«Nato anerkjenner Ukrainas og Georgias euroatlantiske ambisjon om medlemskap i Nato. Vi ble i dag enige om at disse landene vil bli medlemmer i Nato», uttalte Nato-landenes presidenter og statsministere i sluttvedtaket.

14 ÅR SIDEN: på toppmøtet i Bucuresti i 2008 slo USAs president George W. Bush en prat med den norske delegasjonen. Da var Jens Stoltenberg, til venstre, statsminister, og Jonas Gahr Støre var utenriksminister.

Protest

Russland protesterte intenst og høylytt. Men internt var også flere europeiske land dypt skeptisk til denne linjen.

Men nå tar Stoltenberg skarp avstand fra utsagn om at Nato-utvidelsen skulle representere noen trussel mot Russland:

– Nei. Nato er en defensiv allianse. Nato var aldri noen trussel mot Russland, men Russland har vært en trussel mot Ukraina helt siden 2014, sa Stoltenberg på en sikkerhetskonferanse i Bucuresti tirsdag morgen.

Angrep Georgia

Sikkerhetspolitiske eksperter, blant dem Natos tidligere generalsekretær Jaap De Hoop Scheffer, har sagt at Putin brukte 2008-vedtaket som et påskudd for invasjonen av Ukraina.

Fire måneder etter 2014-vedtaket krysset russiske soldater grensen til Georgia. Og i 2014 gikk Russland inn i Ukraina og annekterte Krym – for i februar i år å gå til krig i Ukraina.

I 2008 var Jens Stoltenberg statsminister i Norge. Nå er han generalsekretær i Nato. Han har fortsatt å forsvare 2008-vedtaket. Men det er ikke oppfylt.

– Jeg var her som en yngre mann, sa Stoltenberg humrende i Bucuresti tirsdag morgen.

Forsvarer åpen dør-vedtaket

– Jeg husker det vedtaket godt. Og vi står fast ved det. Natos dør er åpen. Det har vi vist ved at Montenegro og Nord-Makedonia er blitt fullverdige medlemmer senere. Russland har ikke veto på disse beslutningene, sa Stoltenberg.

Han la til at det er ene og alene opp til søkerlandene og organisasjonen å bestemme over dette.

– Vi bestemte at Ukraina kunne bli medlem. Det står vi også ved. Men nå er hovedfokus hvordan vi kan støtte Ukraina. Og sikre at Putin ikke vinner denne krigen, sa Stoltenberg.

Grense mot Sovjet

Nato-sjefen fortalte at Norge var det eneste landet blant Natos grunnleggere i 1949, som grenset mot daværende Sovjetunionen.

– Da sa Moskva at det var en provokasjon, Men det var det ikke. Det var en beslutning gjort av Norges frie vilje. Og president Putin kan ikke nekte frie land å ta selvstendige beslutninger, la Stoltenberg til.