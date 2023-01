TIL UKRAINA: Tyskland og flere andre vestlige land har kunngjort at de vil sende stridsvogner til Ukraina.

Stridsvognene som kan endre krigen: − Helt avgjørende

Onsdag kunngjorde Tyskland at de vil sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Nå følger flere vestlige land etter. Russland kaller det en «direkte innblanding i konlfikten». Eksperter forklarer hvordan «slagmarkens dronning» styrker den ukrainske kampkraften.

Onsdag bekreftet Tyskland at de vil sende 14 Leopard 2-stridsvogner til Ukraina.

Det skjer etter flere måneders diskusjon og sterkt internasjonalt press om å levere de høyt etterspurte våpnene. Torsdag ble det klart at stridsvognene vil bli levert i slutten av mars, melder AFP.

Flere vestlige land har sagt de vil følge opp i kjølvannet av Tysklands avgjørelse.

– Det vil være helt avgjørende for at Ukraina skal være i stand til å ta tilbake okkuperte områder, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Han påpeker at det vil ta noen måneder før stridsvognene er klar til bruk – trolig etter vårløsningen når bakken har tørret opp.

Det vil også ta tid å frakte dem, trene opp mannskap og opprette nye militære avdelinger.

Info Slik ventes stridsvognene å bli levert Den første bataljonen vil ifølge Spiegel bestå av de 14 Leopard 2A6-stridsvognene som Tyskland nå vil donere til Ukraina, sammen med bidrag fra land som Holland, Spania og Finland. Dette er nyere og mer moderne stridsvogner.

Den andre bataljonen vil ventelig bli satt opp med Leopard 2A4-vogner fra Polen, Norge og andre land som kan avse disse noe eldre stridsvognene.

En tredje bataljon vil være USAs nye bidrag med 31 M1 Abrams-stridsvogner. Vis mer

BEKYMRER: Oberstløytnant og lærer ved Forsvarets høyskole Geir Hågen Karlsen er helt tydelig på at stridsvognene vekker militær bekymring hos russerne.

Russland: - Direkte innblanding i konflikten

Nyheten har vekket harme på russisk side. Den russiske ambassaden i Berlin sa onsdag at det vil føre til en eskalering av den fastlåste krigen. Samme dag sa Kreml-talsperson Dmitrij Peskov at «disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne.»

Torsdag sier Peskov at Russland reagerer på at Europa og USA hevder at de ikke deltar i konflikten selv om de sender stridsvogner og andre typer våpen til Ukraina.

– Vi er sterkt uenige i dette. I Moskva forstås dette som en direkte innblanding i konflikten og vi ser at det tiltar.

Hågen Karlsen mener uttalelsene fra Russland dreier seg om å avskrekke Vesten, og opprettholde fiendebildet innad i Russland.

– Det er åpenbart en militær bekymring for russerne, kommenterer oberstløytnanten, og fortsetter:

– Moderne vestlige stridsvogner gir Ukraina en slagkraft vi ikke har sett på bakken før.

– Verdensledende

Stridsvognene er helt essensiell om Ukraina skal gjenerobre okkuperte landområder.

Oberstløytnant og forsker ved krigsskolen, Trygve J. Smidt forklarer det slik:

– All taktikk dreier seg om å konsentrere overlegen kampkraft på et lite område som er overlegen fiendens kampkraft. Med stridsvognen kan du konsentrere kampkraften.

Stridsvognen er verdt et sted mellom 50 og 100 geværmenn i kampkraft, ifølge Smidt.

– Men det er artilleriet som påfører fienden 80 prosent av tapene, forklarer oberstløytnanten.

STRIDSVOGNEKSPERT: Oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen Trygve J. Smidt.

Leopard 2 legger seg helt i verdenstoppen av stridsvogner sammen med den amerikanske Abrams og britiske Challenger 2.

Den teknologiske kvaliteten på de sovjetiske T90-stridsvognene er noe lavere, men de har fortsatt stor kampkraft. En av forskjellene går på hvor god beskyttelse de gir.

– Sannsynligheten for å overleve i en vestlig stridsvogn er vesentlig høyere enn i en russisk stridsvogn, sier Smidt.

Videre forklarer han at Leopard 2-tanksene kan være mer hensiktsmessig til bruk i Ukraina sammenlignet med de amerikanske Abrams.

Det har med mobilitet og forsyning å gjøre.

– Den store forskjellen er at Leopard bruker halvparten så mye drivstoff som de amerikanske Abrams.

Han påpeker at Leopard 2 også har et svært godt ildledningssystem.

– De kan treffe russiske stridsvogner på opptil 2500-3000 meter. Det gjelder også mens de kjører.

Mener Norge bør sende en eskadron

Onsdag ettermiddag gjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram det klart at Norge kommer til å sende stridsvogner til Ukraina.

Norge disponerer 36 Leopard 2-stridsvogner. Det er ikke klart hvor mange Norge kommer til å sende.

BIDRAR: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram kunngjorde onsdag at Norge kommer til å sende Leopard 2-A4 til Ukraina.

Oberstløytnant Trygve Smidt kommenterer at Norge bør gi et antall som monner.

– Hvis vi skal gi noe så burde vi gi en 13–14 stykker slik at de får en komplett eskadron, svarer han.

– Det viktigste er å gi nok til Ukraina samtidig som vi greier å ha mange nok systemer til at Hæren kan fortsette å trene med dem.