SOLEKLAR: Påtroppende president Joe Biden er utpekt som vinner i nok en stat, og sitter igjen med 306 valgmenn. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

USA-valget: Nå er hele kartet fargelagt

Flere medier har nå erklært kommende president Joe Biden som valgvinner i delstaten Georgia. Med det er alle delstatene fordelt.

Det betyr at Biden trolig vil få hele 306 valgmenn, som er 36 flere enn han trengte for å bli president.

Det er også to valgmenn flere en president Donald Trump fikk i 2016.

Trump sitter igjen med 232 valgmenn, og langt unna de 270 han hadde trengt for gjenvalg.

Samtidig som Biden blir utnevnt vinner i Georgia, blir Trump utnevnt som vinner i delstaten i North Carolina. Det vil ikke påvirke valgresultatet.

Dette er første gangen en presidentkandidat fra Demokratene vinner delstaten siden Bill Clinton ble president i 1992.

Stemmene i Georgia har gått til omtelling, da marginen mellom de to kandidatene var under 0.5 prosentpoeng.

Valgarbeidere i Georgias 159 fylker satte fredag i gang med å gå gjennom stemmene i presidentvalget for hånd. Det er en selsom og stille prosess.

Da nyhetsbyrået AP besøkte opptellingslokaler i Cobb, Chatham og Rome fylke fredag, var det knapt en lyd å høre bortsett fra den monotone oppramsingen av navn. Biden. Trump. Biden. Trump.

Delstaten hadde en så knapp margin i presidentvalget, Joe Biden er 14.163 stemmer foran Donald Trump, at en omtelling ble beordret av delstatsmyndighetene.

Det foregår ved at valgarbeiderne er delt opp i par, der en teller og en kvalitetssikrer. Begge sier navnet på stemmeseddelen høyt, legger den i kandidatens bunke som deretter telles opp for hånd.

Observatører fra Republikanerne og Demokratene er tatt i ed, og får bevege seg ganske fritt i lokalet.

Viseadministrasjonssjef Jordan Fuchs i Georgia sier at omtellingen for hånd, ganske sikkert vil vise et annet resultat enn det fra maskintellingen. Men ikke så annerledes at det endrer utfallet av valget. Til det skiller det for mange stemmer mellom kandidatene.

Resultatet av omtellingen vil ikke slippes stykkevis slik som i selve valgopptellingen, men samlet når alt er ferdig. Det er resultatet fra denne omtellingen som blir det endelige resultatet, og kandidatene kan når det er klart be om enda en omtelling, som da vil gjøres med maskiner.

Resultatet er ventet innen midnatt onsdag kveld neste uke.

BEVÆPNET: En mann står utenfor bygget der det telles stemmer i Maricopa County i Arizona. Biden vant soleklart i den kommunen, og er også erklært vinner av delstaten. Foto: JIM URQUHART / X02779

Bestrider resultatene

Donald Trumps hær av advokater har levert inn flere titalls søksmål i seks delstater. Etter hvert som søksmålene er blitt avvist i retten, leveres det inn nye.

Over én uke etter valget fortsetter rettsprosessen i statene som vippet resultatet i favør av Joe Biden. Trump er fortsatt sikker på at han vil få gjennomslag i retten. Øverst på hans Twitter-konto har han festet en melding: WE WILL WIN!

Men påstandene om valgfusk slås tilbake av valgmyndighetene i USAs delstater, ifølge The New York Times. Avisen har kontaktet samtlige stater og fra både demokratiske og republikanske stater er svaret det samme: Påstandene om juks avvises.

NEKTER: Trumps tilhengere møtte opp til en markering utenfor et av delstatens bygg i Michigan for å markere seg. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

– Folk har en stor evne til å dikte opp ting om valg som ikke er sant. Det florerer av konspirasjonsteorier, rykter og myter, sier den republikanske delstatsministeren Frank LaRose, som har øverste ansvar for valggjennomføring i Ohio – en stat hvor Trump vant de 18 valgmennene.

Så langt har Trump heller ikke vunnet frem i retten, men der er det langt fra over: Natt til onsdag kom nyheten om at Trump-kampanjen vil levere enda et søksmål i vippestaten Michigan, der de ber om at valgresultatet ikke blir offisielt kunngjort før delstaten er sikre på at det ikke er blitt stemt på «ulovlige måter».

Omtrent samtidig kom det meldinger om at et søksmål er avvist i delstaten Nevada. Og slik vil det trolig fortsette i flere dager: Nye søksmål kommer inn omtrent like jevnlig som tidligere søksmål blir avvist.

